10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2025

Ngày 21/12/2025, theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội, Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) chính thức đi vào hoạt động, mở ra bước phát triển mới của ngành Tài chính trong tiến trình hội nhập sâu vào hệ thống tài chính toàn cầu. Với vai trò là các cực tăng trưởng tài chính mới, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được định vị làm trung tâm triển khai TTTCQT, vận hành theo cơ chế linh hoạt, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, qua đó mở rộng kênh huy động và phân bổ vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy phát triển tài chính số, tài chính xanh và tài chính bền vững, đồng thời thu hút dòng vốn, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và thế giới. Trên nền tảng thể chế và hạ tầng tài chính được củng cố, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận bước tiến mang tính nền tảng khi được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng không chỉ củng cố niềm tin của nhà đầu tư, mà còn mở ra không gian thu hút các dòng vốn quốc tế dài hạn, tạo điều kiện để thị trường vốn thực sự trở thành kênh dẫn vốn trung - dài hạn cho các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Định hướng phát triển thị trường vốn gắn với tăng trưởng xanh tiếp tục được khẳng định rõ nét trong năm 2025, khi Việt Nam đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu đến từ trên 40 quốc gia. Là một trong bảy quốc gia sáng lập và đối tác chính thức của P4G, Việt Nam đã tái khẳng định cam kết chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm, với khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là các động lực then chốt. Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị - sự kiện đa phương cấp cao lớn nhất do Việt Nam đăng cai giai đoạn 2021 - 2026, Bộ Tài chính đã ký kết các hiệp định tài trợ cho 3 dự án lớn với tổng giá trị vay và viện trợ đạt 396,76 triệu USD, qua đó trực tiếp huy động nguồn lực tài chính cho các chương trình tăng trưởng xanh, thúc đẩy hợp tác công - tư và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Những định hướng và giải pháp đồng bộ nêu trên đã tạo nền tảng cho sự bứt phá của thị trường tài chính - chứng khoán Việt Nam trong năm 2025, năm đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường. Tính đến tháng 12/2025, chỉ số VN-Index tăng gần 40% so với cuối năm 2024; thanh khoản thị trường duy trì ổn định với giá trị giao dịch bình quân trên 29 nghìn tỷ đồng/ phiên, tăng 40% so với bình quân năm trước, có những phiên đạt gần 50 nghìn tỷ đồng; quy mô vốn hóa thị trường tăng khoảng 35%, tương đương 84% GDP. Đặc biệt, số lượng tài khoản nhà đầu tư vượt mốc 11 triệu, hoàn thành mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, cho thấy sức hấp dẫn và mức độ lan tỏa ngày càng lớn của thị trường.