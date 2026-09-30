30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam: Vị thế mới đòi hỏi một thế hệ nhà đầu tư trưởng thành

Ba thập kỷ trước, câu chuyện lại bắt đầu từ những điều căn bản hơn rất nhiều. Nhớ lại thời điểm năm 1996, PGS.TS Hoàng Xuân Quế - Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân từng chia sẻ: “Lúc đó mọi người còn rất mơ hồ, chưa biết thế nào là cổ phiếu, thế nào là mua bán, thế nào là đặt lệnh.”

Chính trong bối cảnh ấy, việc thành lập một cơ quan quản lý chuyên trách trở thành bước đi đầu tiên để thị trường chứng khoán dần thành hình trong thực tế. Ngày 28/11/1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/CP thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng cho sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam. Gần 4 năm sau, ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với hai cổ phiếu REE và SAM.

Những ngày đầu ấy, cùng với việc xây dựng thể chế và chuẩn bị hệ thống giao dịch, một công việc không kém phần quan trọng là chuẩn bị con người. Cán bộ được đào tạo, tài liệu được xây dựng, kinh nghiệm quốc tế được nghiên cứu, những kiến thức về một thị trường hoàn toàn mới từng bước được truyền tải đến doanh nghiệp và công chúng.

Nếu thử đặt hai thời điểm cạnh nhau, có thể thấy khoảng cách mà thị trường đã đi qua không chỉ nằm ở quy mô vốn hóa, số lượng doanh nghiệp hay giá trị giao dịch. Năm 1996, thách thức là giúp công chúng hiểu cổ phiếu là gì và đặt lệnh như thế nào. Năm 2026, một sinh viên có thể mở tài khoản trên điện thoại, tiếp cận dữ liệu giá, báo cáo doanh nghiệp, phân tích thị trường và thực hiện giao dịch chỉ trong thời gian ngắn.

Nhưng sự thuận tiện ấy cũng tạo ra một bài toán mới. Nhà đầu tư hôm nay không còn đối diện với tình trạng thiếu thông tin. Họ đứng trước điều ngược lại là quá nhiều thông tin. Bên cạnh báo cáo tài chính, công bố chính thức và báo cáo phân tích là mạng xã hội, room đầu tư, lời khuyến nghị, chia sẻ của người quen, những quan điểm trái chiều, thậm chí cả thông tin chưa được kiểm chứng. Nhưng có thông tin không đồng nghĩa với hiểu thông tin, tiếp cận được nhiều ý kiến cũng không đồng nghĩa với khả năng đưa ra quyết định tốt hơn.

Câu chuyện của Tạ Đức Minh và Mai Nhật Minh cho thấy rất rõ sự thay đổi ấy. Một người từng mua cổ phiếu dựa nhiều vào quan điểm của bạn bè, người còn lại từng kết hợp thông tin từ cộng đồng, bạn bè và tín hiệu kỹ thuật nhưng chưa đánh giá đầy đủ bối cảnh rộng hơn. Những khoản lỗ đầu tiên trở thành “học phí” để họ dần chuyển từ việc đi tìm một lời khuyên sang học cách tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.