81 năm Hải quan Việt Nam, xây dựng và phát triển

Một bước chuyển lịch sử quan trọng đó là công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đã mở ra một chương hoàn toàn khác đối với Hải quan.

Nền kinh tế chuyển mình, quan hệ kinh tế đối ngoại được mở rộng, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) ngày càng sôi động. Khi hàng hóa bắt đầu đi qua biên giới với quy mô lớn hơn, thường xuyên hơn, phương thức quản lý dựa nhiều vào hồ sơ giấy tờ, kiểm tra trực tiếp và xử lý thủ công dần bộc lộ những giới hạn. Hải quan buộc phải thay đổi nếu không muốn trở thành điểm nghẽn của một nền kinh tế đang mở cửa.

Pháp lệnh Hải quan năm 1990, Luật Hải quan năm 2001 và việc Tổng cục Hải quan chuyển về Bộ Tài chính năm 2002 trở thành những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng nền tảng pháp lý và tổ chức của ngành. Sau đó, Luật Hải quan tiếp tục được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2005 và 2014, từng bước đáp ứng yêu cầu của một nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng.

Điều đáng chú ý là cùng với sự thay đổi của pháp luật, tư duy quản lý hải quan cũng từng bước thay đổi. Từ chỗ đặt nặng việc kiểm tra, kiểm soát trực tiếp, ngành chuyển dần sang quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, phân luồng hàng hóa và ứng dụng công nghệ thông tin. Câu chuyện tạo thuận lợi thương mại bắt đầu xuất hiện ngày càng rõ trong tư duy quản lý. Hàng hóa của những doanh nghiệp tuân thủ tốt cần được thông quan nhanh hơn; nguồn lực kiểm tra phải được tập trung vào những nơi có nguy cơ rủi ro cao hơn.

Thay đổi này có ý nghĩa nền tảng. Bởi trong một nền kinh tế mở, cơ quan Hải quan hiện đại không thể đo năng lực quản lý bằng việc kiểm tra được bao nhiêu lô hàng, mà phải được đo bằng khả năng kiểm soát đúng những gì cần kiểm soát và giải phóng nhanh những gì không có rủi ro.