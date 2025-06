Báo chí - Từ những “mốc son” lịch sử đến bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số

PV: Thưa ông, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã có 100 năm đồng hành cùng đất nước. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội? Ông Lê Quốc Minh: Báo chí Cách mạng Việt Nam đã trải qua một thế kỷ kiên cường, bền bỉ và đầy tự hào, luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng và nhân dân ta. Báo chí không chỉ góp phần to lớn vào các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước qua các thời kỳ. Có thể nói, mọi chuyển động lớn nhỏ của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đều được báo chí ghi lại một cách chân thực, sinh động và kịp thời – từ những trang báo in, sóng phát thanh – truyền hình cho đến các nền tảng số ngày nay. Không chỉ phản ánh hiện thực, báo chí còn là công cụ lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; là phương tiện khẳng định vị thế, bản lĩnh của dân tộc trong các tiến trình hội nhập. Báo chí Cách mạng luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữa chính sách và cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển bền vững. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đang bước vào thời đại bùng nổ thông tin với sự tác động sâu rộng của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và nhiều hình thức truyền thông mới, vai trò của báo chí chính thống càng trở nên thiết yếu. Trước những thách thức về tin giả, thông tin sai lệch, báo chí không chỉ phải giữ vững tính chiến đấu, tính định hướng mà còn phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức và tư duy làm báo để tiếp tục là lực lượng dẫn dắt niềm tin, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, đồng thời góp phần tạo nên sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số. 100 năm nhìn lại là một mốc son đáng tự hào, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm to lớn của đội ngũ người làm báo hôm nay – tiếp tục vững vàng bản lĩnh chính trị, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.