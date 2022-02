Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Thúc đẩy nền tài chính vững mạnh, nhân văn

Bộ Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), phấn đấu tăng thu ở những địa bàn, lĩnh vực có điều kiện, quyết liệt xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Kết quả thực hiện thu NSNN năm 2021 đạt trên 1,563 triệu tỉ đồng, vượt 3,7% so với năm 2020. Trong đó, riêng thuế, phí (trừ tiền sử dụng đất và xổ số) vượt 11,4% so với thực thu năm 2020. Kết quả này đã góp phần bảo đảm các nhiệm vụ theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh về phòng chống dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch, bảo đảm an sinh xã hội.