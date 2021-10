Cân bằng "được-mất" để không "trắng tay" khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Trong thời gian qua, cùng với khối lượng phát hành tăng, bước đầu đã có sự dịch chuyển từ phát hành riêng lẻ sang phát hành ra công chúng, đây là tín hiệu tốt trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Các quy định mới tại Nghị định số 153 có tác động hạn chế các đối tượng nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, không có khả năng đánh giá rủi ro đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư này. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh – Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, trong thời gian vừa qua, đặc biệt từ năm 2018 đến nay, sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực so với quá trình phát triển trước đây và so với tốc độ phát triển trong khu vực. Trong 4 năm trở lại đây, quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp thành công so với lượng trái phiếu chính phủ phát hành thành công đã cao hơn và ngày càng có chiều hướng tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch Hội đồng quản trị FiinRatings cũng cho rằng, sức đại chúng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang lớn dần. Kênh trái phiếu doanh nghiệp giúp DN tiếp cận được vốn cho phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19 trong thời gian qua. Tính riêng giá trị phát hành đang lưu hành, số dư trái phiếu khoảng 12% số dư nợ hệ thống ngân hàng, nếu tính phần dư nợ trung và dài hạn thì chiếm khoảng 30%. Điều này chứng tỏ trong nhiều năm qua nếu không có kênh dẫn vốn trái phiếu doanh nghiệp thì nhiều DN có thể đã rơi vào tình thế phá sản, hệ thống ngân hàng cũng nhiều gánh nặng.