Chứng khoán Việt vẫn là điểm đến hấp dẫn, an toàn của dòng vốn ngoại

PV: Xin ông cho biết đánh giá của cơ quan quản lý về diễn biến giao dịch của nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài (NĐTNN) trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tính từ đầu năm 2021? Ông Trần Văn Dũng: Từ đầu năm 2021 đến nay, do tác động của đại dịch Covid-19, tâm lý chung của NĐT là khá thận trọng khi đầu tư trên các thị trường cận biên và mới nổi, trong đó có Việt Nam. Từ đầu năm đến hết tháng 9/2021, NĐTNN đã bán ròng 30.196 tỷ đồng (khoảng 1,3 tỷ USD) trên TTCK Việt Nam, trong đó, NĐTNN bán ròng 40.309 tỷ đồng cổ phiếu (khoảng 1,7 tỷ USD) và mua ròng 10.113 tỷ đồng trái phiếu (khoảng 0,4 tỷ USD). Xét về giá trị bán ròng của NĐTNN trên thị trường quốc tế, thì TTCK Việt Nam cũng theo xu hướng chung nhưng thấp hơn so với các nước trong khu vực. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), việc NĐTNN bán ròng là do một số yếu tố như tác động của đại dịch Covid-19 và đặc biệt là hiện thực hóa khoản lợi nhuận trong danh mục đầu tư đã thực hiện giải ngân vào năm 2019 và 2020, sau khi thị giá cổ phiếu đã tăng cao để chờ đợi các cơ hội đầu tư mới. PV: Mặc dù NĐTNN phần nhiều giao dịch bán ròng trên thị trường, tuy nhiên nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại về việc dòng vốn ngoại rút ròng ra khỏi Việt Nam. Ông có ý kiến gì về điều này? Đâu là minh chứng để có thể khẳng định là đến thời điểm hiện nay, dòng vốn ngoại vẫn ở lại Việt Nam và sẵn sàng tham gia trở lại khi các điều kiện vĩ mô ổn định hơn? Ông Trần Văn Dũng: Trong 9 tháng đầu năm, NĐTNN đã rút ròng ra khỏi Việt Nam khoảng 444 triệu USD, con số này là rất thấp so với mức rút ròng ở các nước trong khu vực và chưa có dấu hiệu rút vốn đột biến, nên việc rút ròng này chưa đáng quan ngại. Như đã nói ở trên, NĐTNN rút ròng trên thị trường cổ phiếu, nhưng có xu hướng mua trái phiếu và giữ lại tiền mặt để chờ đầu tư tiếp. Số liệu thống kê cũng cho thấy, tỷ trọng tiền mặt trong tổng giá trị danh mục của NĐTNN vẫn tương đối ổn định ở mức cao từ đầu năm đến nay. Ở góc độ khác, có thể thấy mặc dù NĐTNN có rút vốn ra khỏi Việt Nam, nhưng giá trị rút vốn lũy kế từ đầu năm 2021 đến nay chỉ chiếm 0,8% tổng giá trị danh mục của NĐTNN và thấp hơn giá trị bán ròng của NĐTNN trên TTCK. Điều này cho thấy hoạt động bán ròng của NĐTNN phần nào để tái cơ cấu danh mục, không phải hoàn toàn để rút vốn. Số lượng NĐTNN đăng ký cấp mới mã số giao dịch chứng khoán và mở mới tài khoản giao dịch tăng đều qua các tháng.