Đầu tư công sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế năm 2024

Năm 2023, tình hình thế giới, trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo, đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, Chính phủ xác định vốn đầu tư công (ĐTC) là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế. Theo đó, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tăng 23% so với năm 2022. Ngay từ những ngày đầu năm 2023, các chuyên gia kinh tế đã đề cập đến sức ép khi phải giải ngân nguồn vốn khổng lồ này trong bối cảnh còn nhiều “nút thắt” cần phải được tháo gỡ. Đặc biệt, vẫn còn một số vấn đề đã tồn tại từ nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm, khiến vốn ĐTC khó được giải ngân đúng hạn như: công tác giải phóng mặt bằng, năng lực của ban quản lý và nhà thầu… Tuy nhiên, theo báo cáo từ Bộ Tài chính, dự kiến đến hết ngày 31/1/2024 (hết thời hạn để giải ngân vốn đầu tư năm 2023), ước cả nước giải ngân vốn ĐTC được 662.588,2 tỷ đồng, đạt 82,47% kế hoạch và đạt 93,12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (711.559,8 tỷ đồng). Mặc dù tỷ lệ này chưa đạt theo đúng mục tiêu của Chính phủ đặt ra là giải ngân đạt 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nhưng theo đánh giá từ Bộ Tài chính, so với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ giải ngân có cao hơn (cùng kỳ năm 2022 đạt 80,63% kế hoạch và đạt 92,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Cụ thể, tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023 cao hơn 0,15% và cao hơn 123.311,7 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022.