Đổi mới tư duy, huy động nguồn lực, cùng đất nước vươn mình

Báo Tài chính - Đầu tư: Trong giai đoạn lịch sử này, xin Phó Thủ tướng cho biết về những chỉ đạo, định hướng để ngành Tài chính tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của mình trong tiến trình phát triển của đất nước? Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Đất nước đang ở một thời kỳ lịch sử mang ý nghĩa trọng đại, là thời điểm để chúng ta đặt những nền tảng quan trọng cho một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Muốn phát triển nhanh và bền vững, chúng ta phải dám nghĩ lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực bền bỉ nhất. Nếu không bắt kịp nhịp độ cải cách, không tạo đột phá ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội vàng và tụt lại trong cuộc đua toàn cầu. Để đạt được những mục tiêu cho giai đoạn tới, Bộ Tài chính trước hết phải làm tốt vai trò “trung tâm hoạch định chiến lược”, không chỉ quản lý ngân sách, mà còn kiến tạo các chính sách tài chính, đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và hỗ trợ khu vực tư nhân. Bộ phải tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển; điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bộ Tài chính đồng thời là lực lượng tiên phong trong việc hiện thực hóa “bộ tứ trụ cột” là 4 nghị quyết đột phá đã được Bộ Chính trị ban hành gần đây để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh. Đây sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, Nghị quyết 68-NQ/TW do Bộ chủ trì xây dựng được kỳ vọng sẽ đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ đã kịp thời xây dựng và trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành các nghị quyết, kế hoạch hành động để triển khai nội dung này. Sau khi nghị quyết đã được thể chế đầy đủ, Bộ Tài chính có trách nhiệm rất lớn trong việc triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo bước chuyển biến toàn diện cho khu vực kinh tế tư nhân. Đối với khu vực kinh tế nhà nước, Bộ Tài chính phải có các giải pháp quản lý phù hợp để các tập đoàn, tổng công ty phát huy mạnh mẽ, huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế. Muốn vậy phải tập trung phân cấp, phân quyền, đổi mới sáng tạo, tư duy cách làm mới để phát triển; thiết kế một hệ thống thể chế, pháp luật trên cơ sở coi trọng sự sáng tạo, quyền tự quyết, tự chịu trách nhiệm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhà nước phát triển. Đồng thời, tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; chủ động phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa, tiền tệ các nước đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước để nhận diện những rủi ro, kịp thời báo cáo Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành năm 2025 và các năm tiếp theo. Trong điều hành ngân sách, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 cao hơn ít nhất 20% so với năm 2024. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách. Cùng với đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển, hỗ trợ an sinh xã hội. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, giữ bội chi và nợ công trong giới hạn an toàn, hợp lý theo Nghị quyết của Quốc hội. Phấn đấu huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 tăng 11-12% so với năm 2024; khẩn trương xử lý, tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài; tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 theo hướng bố trí vốn tập trung, kiên quyết không dàn trải. Phát triển mạnh mẽ thị trường tài chính, thị trường vốn để huy động nguồn lực cho nền kinh tế; phấn đấu sớm nâng hạng thị trường chứng khoán để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo kênh huy động vốn tốt hơn cho doanh nghiệp. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh, chính sách hay đến mấy mà cán bộ không đủ tâm - tầm - tài thì khó thành công. Tôi mong các cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính giữ vững truyền thống vẻ vang, phát huy đoàn kết, kỷ luật, đổi mới, bám sát thực tiễn, đẩy mạnh cải cách. Mỗi cá nhân giỏi thì ngành mạnh. Ngành mạnh thì đất nước càng có thêm động lực phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Báo Tài chính - Đầu tư: Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng!