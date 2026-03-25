Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Áp lực nghìn tỷ và “điểm nghẽn” đầu năm

Bước vào năm 2026 - năm khởi đầu của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nền kinh tế chứng kiến một dấu mốc đặc biệt khi quy mô vốn đầu tư công đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 lên tới 995.348,05 tỷ đồng, tăng khoảng 93 nghìn tỷ đồng so với năm 2025. Nếu tính cả phần vốn ngân sách địa phương giao tăng và vốn kéo dài từ các năm trước, tổng quy mô vốn thực tế đã vượt ngưỡng 1.008.610,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương chiếm 345.121,45 tỷ đồng, còn lại 650.226,6 tỷ đồng là vốn ngân sách địa phương.

Quy mô vốn lớn không chỉ thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng thông qua đầu tư công, mà còn đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một “cú bứt tốc” ngay từ đầu năm, tiến độ giải ngân trong 2 tháng đầu năm 2026 vẫn chưa có nhiều đột phá.

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 28/2/2026, tổng số vốn giải ngân đạt 55.739,8 tỷ đồng, tương đương 5,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương chỉ đạt 2,9%, còn vốn ngân sách địa phương đạt 7%.

So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân gần như không thay đổi, song giá trị tuyệt đối đã tăng thêm khoảng 10.928,6 tỷ đồng. Điều này phản ánh rõ thực tế: quy mô vốn lớn hơn đã kéo theo lượng vốn giải ngân tăng, nhưng tốc độ triển khai chưa có sự bứt phá tương xứng.

Đáng chú ý, sự phân hóa giữa các bộ, ngành và địa phương vẫn rất rõ nét. Chỉ có 6 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước; trong khi có tới 29 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương giải ngân dưới mức bình quân, trong đó có 25 bộ, cơ quan gần như “đứng yên” khi chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân mới đạt dưới 1%.

Những con số này cho thấy áp lực giải ngân không chỉ nằm ở quy mô vốn, mà còn nằm ở khả năng hấp thụ và tổ chức thực hiện của từng đơn vị.