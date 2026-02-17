Hoài bão mãnh liệt về một Việt Nam hùng cường

Các mục tiêu quan trọng nhất mà Đại hội XIV đề ra là đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm. Nhìn lại năm 2025, tăng trưởng của Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Các con số được nêu trong Báo cáo tổng kết năm 2025 của Chính phủ cho biết, tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt 8,02%. Bình quân giai đoạn 2021 - 2025, tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,3%/năm, cao hơn giai đoạn trước. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%, là mức cao nhất trong giai đoạn 2019 - 2025, tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra… Kinh tế Việt Nam cũng đạt được nhiều kỷ lục mới trong năm 2025 như kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt con số ấn tượng với hơn 930 tỷ USD, tăng trưởng 18,2% so với năm 2024, vượt mọi dự báo. Nếu không tính năm 2021 phải chịu tác động của đại dịch Covid-19, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2022 - 2025 đạt 7,13%, cao hơn mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (6,5 - 7%). Nhiều tổ chức quốc tế uy tín như IMF, Standard Chartered, Ngân hàng Thế giới đánh giá cao kết quả điều hành và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Nhưng, để đạt được tăng trưởng ở mức 2 con số liên tục trong 5 năm 2026 - 2030 chắc chắn là một thách thức lớn. Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: “Trong bối cảnh thế giới khó khăn như thế, rất ít quốc gia phát triển kinh tế 2 con số. Nhưng chúng tôi đặt ra mục tiêu nền kinh tế Việt Nam liên tục trong nhiều năm phải tăng trưởng bình quân 10%/năm hoặc cao hơn - một tốc độ đột phá chưa từng có để đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và phát triển ngang tầm thế giới vào năm 2045. Đây là mục tiêu hoàn toàn có cơ sở khi chúng ta biết phát huy tối đa các nguồn lực”. Chặng đường 10 năm tới chính là giai đoạn bản lề có ý nghĩa quyết định đối với hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Một thập niên không phải là chặng đường dài và dễ dàng đi qua, trong khi vừa phải hoàn thành các mục tiêu của chặng đường 5 năm 2026 - 2030, vừa phải tạo nền tảng vững chắc để vươn tới các mốc phát triển cao hơn vào năm 2045. Theo đó, chỉ có một lựa chọn: Tăng tốc. Chính vì thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng nề và mang tính quyết định như vậy, Đại hội XIV đã đề ra những chủ trương, giải pháp có tính cách mạng và đột phá nhằm tranh thủ từng cơ hội, vượt qua mọi thách thức. Trong 5 năm tới, Việt Nam phải tăng tốc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực then chốt: kinh tế phải bứt phá để đạt mức tăng trưởng cao liên tục; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được thúc đẩy mạnh mẽ để làm động lực cho phát triển; cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh phải tiến hành quyết liệt, thông thoáng để giải phóng mọi nguồn lực xã hội.