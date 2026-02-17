|
Đại hội XIV của Đảng khai xuân năm 2026 bằng khí thế và hoài bão mãnh liệt về một Việt Nam hùng cường. Điều này đã được thể hiện bằng một kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Nhìn về phía trước, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài thành công. Đại hội XIV đã thắp lên ngọn lửa niềm tin tất thắng...”.
Ngay sau khi Đại hội XIV bế mạc, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chỉ thị nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội, góp phần hiện thực hóa niềm tin và khát vọng của cả dân tộc vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN
Quyết sách, quyết tâm, quyết liệt
Có thể dự cảm rằng, vào thời khắc khởi đầu cho một năm mới và một nhiệm kỳ mới, thành công được gói trong 3 từ “quyết”: quyết sách, quyết tâm và quyết liệt. Tinh thần xuyên suốt được Đại hội XIV nêu bật là tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; quyết tâm nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.
Quyết sách đã được xác định rõ. Nghị quyết Đại hội XIV đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đây không chỉ là những mục tiêu phát triển, mà là lựa chọn chiến lược có tính nền tảng, định hình tương lai đất nước trong trung và dài hạn.
Về tinh thần quyết tâm, Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm nói đi đôi với làm, để các chủ trương, định hướng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Từ chủ trương đến kế hoạch và tổ chức thực hiện đều được xác định rõ ràng ai làm, làm khi nào, cần nguồn lực gì và mục tiêu cuối cùng ra sao để Nghị quyết Đại hội XIV thực sự trở thành cẩm nang hành động của Đảng và cả hệ thống chính trị, là “ngọn đuốc soi đường” trên con đường phát triển mới.
Với tinh thần hành động quyết liệt, Văn kiện Đại hội XIV đã cụ thể hóa ngay tinh thần này. Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi, đến chốn - đo lường bằng kết quả” và nêu rõ tinh thần chung phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều, làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội XIV: “Từ nay, “nói đi đôi với làm” phải trở thành nguyên tắc hành động; mọi chủ trương, nhiệm vụ đề ra đều phải xác định rõ mục tiêu, giải pháp, gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững và kỷ luật thực thi phải gắn với sự hài lòng của Nhân dân”.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhắn nhủ rằng, trước mắt là vận mệnh của cả dân tộc trong thế kỷ 21. Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng đề ra không chỉ là khát vọng, mà còn là lời hứa danh dự trước Nhân dân. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt những người “đứng mũi chịu sào”, phải tự nhắc mình vươn lên, vượt lên chính mình, không được phép trì hoãn đổi mới, không được phép chậm trễ trong hành động, càng không được phép tự thỏa mãn hay ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Bài học của những nhiệm kỳ trước cho thấy: ở đâu có quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, sâu sát, ở đó công việc chuyển biến tích cực; ngược lại, nếu lơi lỏng, chủ quan, thiếu quyết liệt, thì chủ trương dù đúng mấy cũng khó thành công.
Chỉ một lựa chọn: Tăng tốc
Các mục tiêu quan trọng nhất mà Đại hội XIV đề ra là đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.
Nhìn lại năm 2025, tăng trưởng của Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Các con số được nêu trong Báo cáo tổng kết năm 2025 của Chính phủ cho biết, tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt 8,02%. Bình quân giai đoạn 2021 - 2025, tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,3%/năm, cao hơn giai đoạn trước. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%, là mức cao nhất trong giai đoạn 2019 - 2025, tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng.
Quy mô GDP năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra… Kinh tế Việt Nam cũng đạt được nhiều kỷ lục mới trong năm 2025 như kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt con số ấn tượng với hơn 930 tỷ USD, tăng trưởng 18,2% so với năm 2024, vượt mọi dự báo.
Nếu không tính năm 2021 phải chịu tác động của đại dịch Covid-19, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2022 - 2025 đạt 7,13%, cao hơn mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (6,5 - 7%). Nhiều tổ chức quốc tế uy tín như IMF, Standard Chartered, Ngân hàng Thế giới đánh giá cao kết quả điều hành và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.
Nhưng, để đạt được tăng trưởng ở mức 2 con số liên tục trong 5 năm 2026 - 2030 chắc chắn là một thách thức lớn. Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: “Trong bối cảnh thế giới khó khăn như thế, rất ít quốc gia phát triển kinh tế 2 con số. Nhưng chúng tôi đặt ra mục tiêu nền kinh tế Việt Nam liên tục trong nhiều năm phải tăng trưởng bình quân 10%/năm hoặc cao hơn - một tốc độ đột phá chưa từng có để đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và phát triển ngang tầm thế giới vào năm 2045. Đây là mục tiêu hoàn toàn có cơ sở khi chúng ta biết phát huy tối đa các nguồn lực”.
Chặng đường 10 năm tới chính là giai đoạn bản lề có ý nghĩa quyết định đối với hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Một thập niên không phải là chặng đường dài và dễ dàng đi qua, trong khi vừa phải hoàn thành các mục tiêu của chặng đường 5 năm 2026 - 2030, vừa phải tạo nền tảng vững chắc để vươn tới các mốc phát triển cao hơn vào năm 2045.
Theo đó, chỉ có một lựa chọn: Tăng tốc. Chính vì thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng nề và mang tính quyết định như vậy, Đại hội XIV đã đề ra những chủ trương, giải pháp có tính cách mạng và đột phá nhằm tranh thủ từng cơ hội, vượt qua mọi thách thức. Trong 5 năm tới, Việt Nam phải tăng tốc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực then chốt: kinh tế phải bứt phá để đạt mức tăng trưởng cao liên tục; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được thúc đẩy mạnh mẽ để làm động lực cho phát triển; cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh phải tiến hành quyết liệt, thông thoáng để giải phóng mọi nguồn lực xã hội.
Nội dung: Đoàn Trần
Đồ họa: Phương Anh