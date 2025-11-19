Khi AI bắt mạch tâm lý thị trường



PV: Ở thời điểm hiện tại, hiểu biết về AI đã khác rất nhiều so với 2–3 năm trước. Khi thực hiện một dự án có tính chất tiên phong như chỉ số tâm lý TOPI, đâu là khó khăn lớn nhất? Ông Chu Đức Nghĩa: Trong quá trình phát triển chỉ số tâm lý thị trường TOPI, tôi cho rằng khó khăn lớn nhất nhưng cũng là cơ hội lớn nhất chính là việc là kết hợp AI với tri thức tài chính. AI có thể có khả năng phân tích dữ liệu chuyên sâu, nhưng không thể hiểu thị trường như các chuyên gia tài chính. Việc kết hợp để đưa ra chỉ số toàn diện là một thách thức, hiện hữu nhiều hơn trong giai đoạn đầu. Cũng từ đó, chúng tôi nghiên cứu tìm tòi tiếp cận phương pháp phân tích tiên tiến, điều chỉnh thử và sai, nhận ý kiến phản hồi của chuyên gia trước khi có phiên bản đưa lên ứng dụng. Ngoài ra, một thách thức khác là tính biến động liên tục của dữ liệu thị trường. Yếu tố này đặt ra yêu cầu đối với khả năng duy trì độ ổn định và độ chính xác của mô hình trong điều kiện thay đổi. Để xử lý vấn đề này, chúng tôi kết hợp công nghệ AI với các phương pháp phân tích nâng cao nhằm hỗ trợ mô hình thích ứng tốt hơn với sự biến động của dữ liệu. Cùng đó, việc đánh giá mức độ phản ánh tâm lý thực tế của chỉ số cũng là vấn đề cần giải quyết. Để xử lý, chúng tôi đã tiến hành kiểm thử trên dữ liệu thị trường trong giai đoạn tương đối dài và thực hiện các điều chỉnh kỹ thuật dựa trên kết quả kiểm thử cũng như phản hồi chuyên môn. Năm mức độ của chỉ số tâm lý thị trường TOPI PV: Nhà đầu tư nên đọc chỉ số tâm lý thị trường như thế nào để ứng dụng hiệu quả, đặc biệt khi thị trường biến động mạnh? Ông Chu Đức Nghĩa: Chỉ số tâm lý nên được xem là công cụ bổ trợ để hiểu rõ hơn tâm lý của thị trường tại một thời điểm hoặc một chuỗi thời điểm cụ thể, không phải công cụ dự báo chính xác thời điểm thị trường điều chỉnh. Ví dụ, với phiên giao dịch ngày 20/10 ghi nhận mức giảm sâu 95 điểm của VN-Index gần đây, chỉ số tâm lý đã đưa ra mức cảnh báo Tham lam từ trước. Điều này cũng cho thấy chỉ số có thể đưa ra cảnh báo Tham lam cực độ nhưng thị trường chỉ thực sự điều chỉnh sau đó một thời gian. Dù không thể dự báo chính xác thời điểm xảy ra điều chỉnh, nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số tâm lý để hiểu rõ hơn trạng thái thị trường, chẳng hạn nên thận trọng hơn với rủi ro điều chỉnh khi chỉ số tâm lý ở mức tham lam, và càng thận trọng hơn nữa khi chỉ số ở mức tham lam cực độ. Chỉ số này còn có các cách ứng dụng khác, nhưng trong khuôn khổ cuộc trò chuyện hôm nay, tôi chỉ chia sẻ một ví dụ như trên. Không một mô hình AI nào có thể dự báo chính xác hoàn toàn diễn biến thay đổi của thị trường. Vì vậy, việc kết hợp một bộ công cụ là yếu tố quan trọng, nhất là đối với thị trường đang phát triển như Việt Nam. Khi triển khai dự án này, chỉ số tâm lý TOPI không nhắm đến việc thay thế hoàn toàn các chỉ số truyền thống, mà đóng vai trò bổ trợ để nhà đầu tư kết hợp nhiều nguồn thông tin hữu ích khác nhau trước khi đưa ra quyết định đầu tư.