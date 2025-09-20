Kỳ vọng làn gió mới từ bước chuyển nâng hạng

Trong khi các đặc tính giao dịch và thanh toán được giữ nguyên như VN30 để đảm bảo nhà đầu tư dễ tiếp cận, VN100 lại có sự khác biệt quan trọng ở tài sản cơ sở. Chỉ số này được hình thành từ sự kết hợp của VN30 với nhóm cổ phiếu dẫn đầu trong VNMidcap, nhờ đó vừa duy trì được ưu điểm vốn hóa lớn và thanh khoản cao, vừa có độ phân tán và tiềm năng tăng trưởng. Với hơn 95% giá trị vốn hóa của rổ VNAllshare, VN100 được đánh giá có tính đại diện cao, trong khi top 10 cổ phiếu chỉ chiếm chưa tới 48% trọng số, tránh tình trạng “quá tập trung” như VN30. Nếu VN30 là lựa chọn hợp lý tại thời điểm 8 năm trước, việc mở rộng sang VN100 vào năm nay được xem đánh giá bước đi tất yếu, vừa phù hợp với lộ trình phát triển sản phẩm phái sinh, vừa đáp ứng khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về việc nâng cao chất lượng chỉ số cơ sở. Sản phẩm mới không chỉ cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro, mà còn mở ra cơ hội cho các chiến lược giao dịch đa dạng hơn, giúp thị trường tiến gần hơn tới chuẩn mực của các thị trường mới nổi. Cùng đó, theo Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, giai đoạn 2025 - 2028, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế quản lý, khai thác chỉ số, hướng tới xây dựng thêm các bộ chỉ số mới như trái phiếu, ESG hay chỉ số ngành. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm ETF, tạo thêm “làn gió mới” cho thị trường trong tiến trình nâng hạng ở những cột mốc xa hơn như bước vào thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell, thị trường mới nổi của MSCI sau này. Song hành với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm tài chính, loạt quy định mới cũng đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp lên sàn. Đối với hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), quy định mới đã giảm thời hạn phải đưa chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ) vào giao dịch từ 90 ngày còn 30 ngày kể từ ngày SGDCK chấp thuận đăng ký niêm yết nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi nhà đầu tư trong thực hiện các quyền chuyển nhượng chứng khoán.