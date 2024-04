Lối đi nào cho ngành trứng gia cầm trong xu thế mới

PV: Hiện nay, thị trường nội địa tiêu thụ kém và việc xuất khẩu đi thị trường các nước thế giới cũng không hề dễ dàng, vậy việc tiêu thụ sản phẩm trứng ở thị trường xuất khẩu có đang là nỗi trăn trở của các doanh hiện nay hay không, thưa ông/bà? Ông Trương Chí Thiện: Chúng ta biết, trong quá khứ, Việt Nam từng xảy ra một trận dịch cúm gia cầm khá là nặng. Do đó nước ta là một trong những nước khó được nhập khẩu. Điển hình như Hong Kong nhiều năm trước, họ cấm vận chuyển mặt hàng gia cầm của Việt Nam. Cho đến cuối tháng 7/2023 (sau hơn 4 năm) thị trường Hồng Kông (Trung Quốc) mới gỡ bỏ lệnh cấm và cho phép nhập khẩu trứng, sản phẩm trứng gia cầm từ Việt Nam. Song hiện nay, do giá thành trứng tươi của nước ta không rẻ hơn so với các nước Châu Á nên không thể cạnh tranh được. Mặc khác, quá trình vận chuyển, bảo quản lại rất khó khăn nên để xuất được trứng tươi sang các nước hầu như không đáng kể. Cũng có một vài doanh nghiệp xuất khẩu nhưng rất hiếm. Vì vậy, bản thân chúng tôi tập trung vào trứng chế biến như trứng lỏng thanh trùng, trứng vịt muối, trứng ăn liền…xuất khẩu sang Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore. Ngoài ra, sau khi được cấp mã vạch thì công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn trong việc tiếp cận thị trường Hàn Quốc, việc còn lại là tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại ở thị trường này. Bà Phạm Thị Huân: Nói về xuất khẩu, tôi tự hỏi rằng, tại sao sản phẩm trứng ở các nước khác đều xuất khẩu được, còn trứng của nông dân mình thì không thể. Việt Nam được xem là đi lên từ cây lúa, từ nông nghiệp nên không thể để ngành trứng bị mai một đi. Vậy nên, nếu muốn giải thoát được cho nông dân và cho các doanh nghiệp trong ngành trứng thì chỉ có con đường xuất khẩu. Tuy nhiên, để xuất khẩu được qua các nước lại là câu chuyện rất khó và còn gặp nhiều rào cản.