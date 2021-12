Longform: Kho bạc Nhà nước vững bước trên con đường hiện đại hóa

Trong bối cảnh tốc độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản các tháng đầu năm còn chậm, tồn NQNN ở mức cao, KBNN đã chủ động tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn, đồng thời đảm bảo tính bền vững của nợ công, cụ thể: Điều hành tiến độ huy động vốn phù hợp với tiến độ thu NSNN, giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch trả nợ của NSNN và phù hợp với điều kiện thị trường; thực hiện đa dạng kỳ hạn trái phiếu chính phủ (TPCP), tập trung phát hành TPCP có kỳ hạn từ 5 năm trở lên để tiếp tục cơ cấu lại danh mục nợ TPCP theo hướng kéo dài kỳ hạn phát hành; điều hành lãi suất phát hành TPCP linh hoạt, hợp lý, bám sát thị trường, tranh thủ điều kiện thị trường thuận lợi để phát hành trái phiếu kỳ hạn dài với lãi suất thấp. Tính đến ngày 15/12/2021, KBNN đã huy động được 313.243 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch điều chỉnh (324.000 tỷ đồng); kỳ hạn phát hành TPCP bình quân là 13,9 năm (năm 2020: 13,94 năm); lãi suất phát hành TPCP bình quân là 2.3%/năm (năm 2020: 2,86%/năm). Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống KBNN luôn được quan tâm và triển khai đồng bộ, bằng nhiều biện pháp cụ thể: Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất tại từng đơn vị; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa KBNN các cấp với cơ quan công an trên địa bàn trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản trong hệ thống KBNN... Trong năm 2021, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện trả lại 541 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.