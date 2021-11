LONGFORM: Khơi dậy mọi nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển nhanh, bền vững thị trường chứng khoán

Bám sát quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; căn cứ trên định hướng của Chính phủ về Chiến lược tổng thể về phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Tài chính đã xây dựng các quan điểm, định hướng lớn cho sự phát triển của TTCK trong 10 năm tới dựa trên một số trụ cột lớn như: Thứ nhất, phát triển TTCK đồng bộ và thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính của đất nước, gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh các chương trình tái cơ cấu nhằm hoàn chỉnh cấu trúc của thị trường tài chính, tăng tính liên kết giữa thị trường vốn dài hạn với thị trường tiền tệ tín dụng, thị trường bảo hiểm. Thứ hai, tiếp tục phát triển TTCK về quy mô, nhưng phải chuyển hướng chú trọng nhiều hơn về chất lượng và tính bền vững để TTCK khẳng định được là kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế; xây dựng cơ cấu hợp lý giữa thị trường tiền tệ tín dụng và thị trường vốn, giữa thị trường cổ phiếu, trái phiếu và thị trường chứng khoán phái sinh, giữa trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp; mở rộng cơ sở nhà đầu tư, tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, nghiệp vụ, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ tích cực quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Thứ ba, chú trọng phát triển TTCK theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững, bảo đảm tính công khai, minh bạch và ổn định, hướng tới các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp và hướng tới phát triển tài chính xanh, chứng khoán xanh, áp dụng tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp (ESG - Environmental, Social, and Governance) và công bố thông tin về phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế. Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán, chủ động nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi thành tựu cách mạng công nghiệp vào lĩnh vực chứng khoán; xây dựng hệ thống quản lý, giám sát thông minh, hiệu quả đối với thị trường chứng khoán dựa trên ứng dụng công nghệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và lòng tin của thị trường. Thứ năm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, giám sát TTCK theo hướng Nhà nước thực hiện quản lý thị trường bằng công cụ pháp luật, đảm bảo TTCK phát triển ổn định, vững chắc tăng thêm số lượng và chất lượng cho đội ngũ trực tiếp tham gia quản lý TTCK kết hợp với đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại, phát huy vai trò của các tổ chức tự quản, hiệp hội nhằm bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp và khuyến khích các chủ thể tham gia TTCK. Thứ sáu, tăng cường mở cửa và hội nhập, liên kết với các thị trường khu vực và thế giới; tiếp cận với các chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh, khả năng chống đỡ rủi ro, từng bước thu hẹp về khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam so với các nước phát triển. TBTCVN: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!