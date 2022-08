Longform: Thị trường chứng khoán phái sinh 5 năm - Hành trình tăng trưởng ổn định, từng bước trở thành kênh đầu tư và phòng ngừa rủi ro hiệu quả

Thị trường chứng khoán phái sinh qua 5 năm hoạt động đã chứng minh được sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và thanh khoản. Đặc biệt, thanh khoản của sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đã tăng mạnh tại những thời điểm chỉ số VN30 giảm mạnh do ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hay sự sụt giảm của chứng khoán toàn cầu. Có thể thấy, quy mô và thanh khoản của thị trường chứng khoán phái sinh với sản phẩm nổi trội là hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đặc biệt ấn tượng khi so sánh với dữ liệu các thị trường trong khu vực và trên thế giới, thông thường phải mất tới 7 - 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa mới đạt được. Nếu như năm 2017, khi sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 mới được đưa vào giao dịch, khối lượng giao dịch bình quân chỉ ở mức 10.954 hợp đồng/phiên, thì trong 7 tháng đầu năm 2022, khối lượng giao dịch sản phẩm này đã tăng gấp 21,3 lần, đạt 213.041 hợp đồng/phiên. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tại phiên giao dịch ngày 21/6/2022 đã đạt 506.025 hợp đồng, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Cùng với đó, khối lượng hợp đồng mở (OI) của sản phẩm hợp đồng tương lai tại thời điểm cuối tháng 7/2022đạt 40.232 hợp đồng, tăng gấp 5 lần so với thời điểm cuối năm 2017. Mức OI cao nhất lên tới 61.090 hợp đồng vào ngày 14/1/2021.