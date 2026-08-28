Ngành Tài chính 81 năm xây dựng và trưởng thành: Yêu cầu cao hơn, sứ mệnh lớn hơn

Báo Tài chính - Đầu tư: Thưa Bộ trưởng, ngành Tài chính ra đời trong những ngày đầu thành lập nước và đã trải qua 81 năm đồng hành cùng đất nước. Nhìn lại chặng đường ấy, theo Bộ trưởng, đâu là những giá trị bền vững nhất (xuyên suốt) mà các thế hệ đi trước trao lại cho ngành Tài chính hôm nay?

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó có Bộ Tài chính. Chỉ ít ngày sau, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Người đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự ra đời của Bộ Tài chính ngay trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng cho thấy một yêu cầu rất căn bản: muốn bảo vệ nền độc lập vừa giành được, phải xây dựng được nền tài chính độc lập, có khả năng huy động và bảo đảm nguồn lực cho quốc gia tự chủ.

Bốn tháng sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết – tiền thân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến năm 2025, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sáp nhập Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và một số nhiệm vụ của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia về Bộ Tài chính.

Qua từng giai đoạn, nhiệm vụ của ngành đã có nhiều thay đổi: bảo đảm nguồn lực cho kháng chiến; khôi phục, kiến thiết đất nước; đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; xây dựng hệ thống tài chính - ngân sách; phát triển thị trường vốn; thu hút đầu tư; mở rộng an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngành Tài chính cũng luôn gắn trách nhiệm của mình với những nhiệm vụ trọng yếu của đất nước.

Chặng đường 81 năm đã hun đúc nên tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, sự tận tụy, liêm chính và khả năng thích ứng trước những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, truyền thống đoàn kết là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, tạo nên sức mạnh để toàn ngành vượt qua thử thách và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Truyền thống ấy là điểm tựa, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với thế hệ hôm nay. Giá trị của truyền thống phải được tiếp nối bằng năng lực giải quyết những vấn đề mới của đất nước, bằng chất lượng tham mưu, hiệu quả quản lý và kết quả cụ thể mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được.