Ngành Tài chính khát vọng vươn tầm trong kỷ nguyên mới

Trải qua 80 năm (28/8/1945 - 28/8/2025) xây dựng và phát triển, ngành Tài chính đã không ngừng lớn mạnh, đóng vai trò then chốt trong việc huy động, phân bổ và quản lý hiệu quả các nguồn lực tài chính, nguồn lực vốn phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Hiệu quả của công tác ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng hàng đầu, là nguồn lực nền tảng, có tính chất quyết định cho việc hoàn thành các nhiệm vụ qua từng thời kỳ. Trong khi đó, dù mới 25 năm vận hành chính thức, nhưng thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực vốn trung, dài hạn cho phát triển kinh tế đất nước.
Lĩnh vực ngân sách nhà nước đã từng bước được cơ cấu lại theo hướng tích cực, bền vững hơn, tăng cường kỷ luật tài khóa, cải thiện hiệu quả thu – chi ngân sách, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, an toàn nợ công và ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, cơ chế phân cấp quản lý ngân sách ngày càng rõ ràng, tạo điều kiện cho địa phương chủ động khai thác nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Trong những năm gần đây, bên cạnh việc tiết kiệm chi thường xuyên, chi đầu tư được đẩy mạnh, giúp nguồn vốn từ Nhà nước phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Cùng với đó, sau 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, với quy mô ngày càng mở rộng, thanh khoản cải thiện, cơ cấu sản phẩm đa dạng, tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Thị trường không chỉ góp phần thúc đẩy minh bạch hóa tài chính doanh nghiệp, mà còn đóng vai trò là "phong vũ biểu" của nền kinh tế. Nguồn lực vốn huy động được qua thị trường chứng khoán đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy vốn đầu tư công, cũng như tạo dòng vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp sản xuất kinh, doanh hiệu quả.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập sâu rộng – nhiệm vụ đặt ra cho ngành Tài chính là tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường năng lực quản trị tài khóa hiện đại, theo hướng mở rộng, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, minh bạch và hiệu quả. Với lĩnh vực ngân sách nhà nước, sẽ tiếp tục cơ cấu lại nguồn thu theo hướng bền vững, siết chặt kỷ luật chi tiêu, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Đối với thị trường chứng khoán, cần đẩy mạnh cải cách, nâng hạng thị trường, phát triển hạ tầng công nghệ hiện đại và mở rộng nhà đầu tư tổ chức, qua đó thúc đẩy dòng vốn trung, dài hạn vào nền kinh tế.
Với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, ngành Tài chính sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp để không những huy động tốt các nguồn lực vốn, mà còn quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả, đảm bảo vốn cho mọi hoạt động bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhất là trong bối cảnh việc huy động nguồn lực vốn là đặc biệt quan trọng để đảm bảo tăng trưởng cao và bền vững trong kỷ nguyên mới./.
80 năm xây dựng và phát triển ngành Tài chính là hành trình bền bỉ của nhiều lĩnh vực công tác trọng yếu, trong đó công tác thuế luôn giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố tiềm lực quốc gia. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, lĩnh vực thuế không ngừng đổi mới để đồng hành với sự vận động không ngừng của nền kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Từ buổi đầu với hệ thống chính sách còn đơn giản, phương thức quản lý thủ công, bộ máy tổ chức còn manh mún, công tác thuế đã không ngừng lớn mạnh, từng bước hoàn thiện thể chế, cải cách quy trình, hiện đại hóa công nghệ và nâng cao năng lực đội ngũ. Đặc biệt, kể từ thời kỳ đổi mới, lĩnh vực thuế đã có những chuyển biến căn bản: từ quản lý hành chính sang quản lý rủi ro; từ cách tiếp cận hành chính thuần túy sang xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy với người nộp thuế; từ tư duy “quản lý để thu” sang tư duy phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, song song với tư duy “quản trị để phát triển”.
Trong bối cảnh nền kinh tế vận hành theo nguyên tắc thị trường, hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, lĩnh vực thuế không chỉ thực hiện nhiệm vụ thu đúng, thu đủ theo quy định pháp luật mà còn đảm nhận sứ mệnh lớn hơn – đó là nuôi dưỡng nguồn thu, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững. Tư duy quản lý hiện đại ấy đòi hỏi sự thay đổi toàn diện trong tiếp cận, không chỉ từ phía cơ quan quản lý mà còn trong tương tác với cộng đồng doanh nghiệp.
Việc triển khai hóa đơn điện tử toàn quốc, tích hợp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng phân tích dữ liệu lớn, kiểm soát rủi ro thông minh… không đơn thuần là đổi mới công nghệ mà còn là bước chuyển trong tư duy quản trị. Đó là minh chứng cho cam kết phục vụ người nộp thuế, nâng cao tính minh bạch, công bằng, tạo dựng môi trường thuận lợi để doanh nghiệp an tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp phát triển bền vững chính là một phần nguồn lực quốc gia được bồi đắp thêm.
Đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ là một khẩu hiệu, mà được hiện thực hóa bằng nhiều giải pháp cụ thể: cải tiến quy trình, minh bạch thông tin, tăng cường hỗ trợ, đối thoại thường xuyên, xử lý vướng mắc kịp thời, chủ động tháo gỡ khó khăn phát sinh từ thực tiễn. Chính trong mối quan hệ hợp tác, chia sẻ ấy, người nộp thuế không còn bị coi là đối tượng quản lý, mà trở thành đối tác cùng xây dựng thể chế. Đó là sự trưởng thành tất yếu của nền quản lý thuế hiện đại, lấy phục vụ làm trung tâm, lấy phát triển làm mục tiêu.
Từ thực tiễn 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển, cùng với quá trình đổi mới và cải cách hệ thống thuế, có thể khẳng định sự trưởng thành của lĩnh vực thuế không chỉ được đo bằng kết quả tổ chức thu, mà còn ở chất lượng phục vụ, mức độ tuân thủ của xã hội và niềm tin mà người dân, doanh nghiệp dành cho thể chế. Đó là những giá trị bền vững được kiến tạo từ tư duy cải cách, sự tận tâm và chuyên nghiệp trong từng chính sách, từng bước chuyển đổi.
Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, lĩnh vực thuế tiếp tục được định vị là cấu phần quan trọng trong xây dựng môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, công bằng, hiện đại. Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục kiên định cải cách, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư cho dữ liệu và con người, hướng tới xây dựng hệ thống thuế hiện đại, thân thiện, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Tự hào với truyền thống 80 năm gắn bó và trưởng thành cùng đất nước, lĩnh vực thuế sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, từ đó nuôi dưỡng nguồn lực quốc gia bằng chính sự phát triển ổn định, bền vững của nền kinh tế./.
Trong 80 năm hình thành và phát triển, ngành Tài chính Việt Nam đã khẳng định vai trò trụ cột của mình trong quản lý, điều hành nền tài chính quốc gia. Trong đó, lĩnh vực dự trữ nhà nước và bảo hiểm là 2 cấu phần quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao năng lực ứng phó với các biến động của nền kinh tế và thiên tai, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ.
Trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, ngành Dự trữ Nhà nước không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành nguồn lực dự trữ quốc gia. Công tác dự trữ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu đột xuất, cấp bách trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ nhân dân và góp phần bình ổn thị trường. Việc ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng quản trị kho tàng, đã giúp lĩnh vực này phát huy hiệu quả hơn trong điều kiện kinh tế hội nhập và biến động khó lường.
Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển nhanh, trở thành kênh huy động vốn dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính của hàng triệu tổ chức và cá nhân. Khung pháp lý đối với lĩnh vực bảo hiểm ngày càng được hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm sự minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, tiệm cận chuẩn mực quốc tế và hướng tới phát triển bền vững. Điều đó tạo điều kiện để bảo hiểm trở thành công cụ chia sẻ rủi ro của tổ chức, cá nhân, củng cố niềm tin xã hội và hỗ trợ quá trình phục hồi, phát triển kinh tế.
Tính đến cuối tháng 7, doanh thu bảo hiểm đã tương đương 3% GDP và các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 10 - 12%. Theo thống kê, có khoảng 80% các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình kinh tế lớn của Nhà nước đã được doanh nghiệp bảo hiểm bảo vệ về mặt tài chính trong các trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm mà không cần sử dụng đến nguồn kinh phí hỗ trợ thiệt hại từ ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện chính sách tài khoán.
Bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ, cả 2 lĩnh vực này đứng trước thời cơ và thách thức mới. Với Dự trữ Nhà nước, cần tiếp tục hiện đại hóa quản lý, tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường dự báo và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp, góp phần củng cố “lá chắn” kinh tế - xã hội quốc gia; quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Kết luận số 115-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
Với bảo hiểm, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, qua đó mở rộng độ bao phủ và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.
Với nền tảng thành quả đã đạt được trong 80 năm qua, cùng sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và quyết tâm của toàn ngành Tài chính, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dự trữ nhà nước và bảo hiểm sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia ổn định, bền vững, phục vụ sự nghiệp phát triển thịnh vượng của đất nước./.
Ngành Tài chính Việt Nam ra đời ngày 28/8/1945, đúng vào ngày đầu tiên Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Kể từ thời điểm lịch sử ấy, trong suốt 80 năm qua, ngành Tài chính đã thực hiện một cuộc hành trình đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, ngành Tài chính đã nhanh chóng đổi mới toàn diện, có những bước phát triển nhanh, vững chắc, khẳng định vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Dấu ấn có ý nghĩa quan trọng trong những năm qua là ngành Tài chính đã tham mưu, đề xuất và xây dựng được hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý tài chính ngân sách, thuế, phí, lệ phí, thị trường tài chính, giá cả, dự trữ, công sản, tài chính doanh nghiệp, sự nghiệp công,... đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, ứng phó kịp thời trước biến động phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước; đảm bảo nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát; quản lý nợ công từng bước được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế; đẩy mạnh khơi thông các nguồn lực tài chính, tiềm lực tài chính quốc gia ngày càng lớn mạnh để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.
Đặc biệt, ngành Tài chính đã tiên phong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, giúp tăng cường hiệu quả, minh bạch trong quản lý tài chính, hướng đến nền tài chính số tiên tiến, hiện đại, phục vụ đắc lực cho nền kinh tế số. Ngành Tài chính đã thực hiện chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả cho toàn xã hội, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán... giảm thiểu giấy tờ và chi phí cho doanh nghiệp, người dân. Những kết này quả này là động lực rất lớn để Việt Nam tham gia mạnh hơn vào xu hướng chung của thế giới.
Xác định chuyển đổi số, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đóng vai trò thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển của ngành, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xây dựng, góp ý, sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật của ngành, lĩnh vực, địa phương thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Tài chính. Cùng với đó, xây dựng các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, mới thành lập...
Có thể thấy, qua 80 năm trưởng thành và phát triển, ngành Tài chính Cách mạng Việt Nam ở thời kỳ nào cũng thể hiện tốt vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, đóng góp đặc biệt vào sự phát triển của đất nước. Quá trình hội nhập kinh tế, tài chính sâu rộng và toàn diện sẽ mang lại nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra cho ngành Tài chính không ít khó khăn, thách thức. Truyền thống vẻ vang sẽ là nền tảng, động lực vững chắc để ngành Tài chính phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.
Trong suốt 80 năm hình thành và phát triển, ngành Tài chính đã song hành cùng những bước ngoặt lớn của đất nước, giữ vai trò then chốt trong kiến tạo và bảo vệ nền tảng tài chính quốc gia. Trong dòng chảy ấy, công tác quản lý nợ công và kinh tế đối ngoại đã âm thầm nâng đỡ cho các trụ cột tài chính - ngân sách quốc gia vận hành nhịp nhàng, hiệu quả, bảo đảm cho ổn định vĩ mô, tạo nền tảng cho tăng trưởng.
Từ những năm tháng đầu dựng nước, khi ngân sách còn eo hẹp và đất nước gồng mình trong gian khó, đến giai đoạn tái thiết, đổi mới và hội nhập, quản lý nợ công đã từng bước trưởng thành từ tư duy “vay để tồn tại” sang “vay để phát triển”. Ngành Tài chính không chỉ kiểm soát trần nợ hay nghĩa vụ trả nợ, mà đã và đang xây dựng một khuôn khổ quản lý nợ công hiện đại, trong đó hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ bền vững luôn được đặt lên hàng đầu. Hệ thống pháp luật về nợ công ngày càng đồng bộ; quản trị rủi ro, công khai thông tin và đa dạng hóa nguồn vốn vay được triển khai nghiêm túc, giúp Việt Nam giữ vững uy tín tín dụng quốc gia trong con mắt các nhà tài trợ, nhà đầu tư quốc tế.
Cùng với đó, kinh tế đối ngoại dưới góc độ tài chính luôn là một trong những “cửa ngõ” quan trọng để Việt Nam kết nối với thế giới. Từ việc vận động và sử dụng hiệu quả các khoản ODA, hỗ trợ ngân sách trực tiếp, cho đến hợp tác đa phương trong khung khổ tài chính khí hậu, phát triển xanh và các cơ chế vay gắn với kết quả, ngành Tài chính đã không ngừng nâng cao năng lực đàm phán, thiết kế và triển khai chính sách, bảo đảm tối đa hóa lợi ích quốc gia trong từng dòng vốn đi vào nền kinh tế. Hành trình này không chỉ là tiếp cận vốn, mà còn là quá trình từng bước nâng cao vị thế tài chính của Việt Nam trên trường quốc tế - một quốc gia biết chủ động chọn bạn, chọn dự án, chọn lộ trình sử dụng nguồn lực đúng hướng.
Nhìn lại 80 năm, có thể thấy công tác quản lý nợ công và kinh tế đối ngoại của ngành Tài chính luôn gắn liền với tư duy cải cách thận trọng nhưng linh hoạt, vững vàng nhưng cầu thị. Đó là những phẩm chất đã giúp Việt Nam vượt qua các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kiểm soát nghĩa vụ nợ trong đại dịch Covid-19 và tiếp tục duy trì dư địa tài khóa cho phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, nhu cầu phát triển bền vững ngày càng lớn, quản lý nợ công sẽ không dừng ở kỹ thuật điều hành, mà phải gắn chặt với các chiến lược quốc gia về đầu tư công hiệu quả, phát triển xanh và chuyển đổi năng lượng công bằng. Tài chính đối ngoại cũng cần được nâng tầm, trở thành kênh kết nối các đối tác chiến lược, là nơi Việt Nam không chỉ tiếp nhận mà còn chủ động dẫn dắt các sáng kiến tài chính toàn cầu./.
Rất đỗi tự hào với chặng đường 80 năm xây dựng, phát triển ngành Tài chính cũng là 80 năm phục vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Dù trong bất cứ giai đoạn phát triển nào, từ kháng chiến, kiến quốc đến đổi mới và hội nhập quốc tế, ngành Tài chính luôn chủ động, tiên phong, nỗ lực không mệt mỏi trong công tác tham mưu tổng hợp, hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như trong quản lý, sử dụng nguồn tài chính quốc gia… Một phần nhờ đó, kinh tế Việt Nam đã có được bước phát triển ngày hôm nay, là một trong 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới và luôn đứng trong nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực và toàn cầu.
Các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chính là xương sống của quá trình phát triển. Công tác tổng hợp kinh tế - xã hội cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định và thực hiện các kế sách phát triển của nền kinh tế. 80 năm qua, đặc biệt là trong những năm gần đây, ngành Tài chính đã thực hiện rất tốt vai trò chiến lược này của mình.
Hậu Covid-19, Bộ Tài chính đã tham mưu để Quốc hội, Chính phủ thông qua gói chính sách tiền tệ và tài khóa cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tiên phong nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tư nhân…
Trong khó khăn vì biến động địa chính trị toàn cầu, các kịch bản kinh tế liên tục được Bộ Tài chính xây dựng và cập nhật, để tham vấn cho Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, làm sao đưa nền kinh tế vượt qua các “cơn gió ngược”, đạt được cao nhất các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Giờ đây, khi đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, Bộ Tài chính đang tiếp tục xây dựng các kịch bản cho tăng tốc và bứt phá, bắt đầu với tăng trưởng cao 8,3-8,5% trong năm nay và sau đó là tăng trưởng 10% vào năm 2026, mở ra giai đoạn tăng trưởng 2 con số cho nền kinh tế.
Để nền kinh tế có thể tăng tốc, phát triển, đầu tư - trong đó có đầu tư công - tiếp tục được xác định là động lực chủ yếu. Trong những năm qua, giải ngân vốn đầu tư công đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Bộ Tài chính đã rất nỗ lực trong tháo gỡ khó khăn, nhất là về thể chế, chính sách, nguồn lực… để nguồn vốn quý giá này sớm được đưa vào nền kinh tế và sử dụng hiệu quả, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, kích cầu sản xuất, kinh doanh…
Năm 2025, với nguồn lực đầu tư công rất lớn, gần 1 triệu tỷ đồng và với nhiệm vụ hàng đầu là đưa nền kinh tế tăng trưởng 8,3-8,5%, công tác giải ngân vốn đầu tư công càng được ngành Tài chính và các bộ ngành, địa phương quan tâm, thúc đẩy. Trong đó, đặc biệt chú ý đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm ngành giao thông - vận tải…
Cùng với đó, để khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế, Bộ Tài chính cũng đang chủ động, nỗ lực trong rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, tháo gỡ cho các dự án bất động sản của các địa phương, doanh nghiệp… Khi nguồn lực này được khơi thông, sẽ hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng và phát triển của đất nước.
Nhiệm vụ là nặng nề, khó khăn, nhưng ngành Tài chính vững tin, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc, góp phần tích cực cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc./.
Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kỷ nguyên của hùng cường, thịnh vượng, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, cơ hội thì còn đan xen nhiều thách thức, theo đó yêu cầu đặt ra đối với nền kinh tế không chỉ dừng lại ở tăng trưởng nhanh mà còn phải hướng đến một nền kinh tế có chất lượng, bao trùm và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật và quản lý kinh tế - tài chính theo hướng kiến tạo cho sự phát triển, tăng cường công tác “hậu kiểm”, tạo sự chủ động, linh hoạt kết hợp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Thực tiễn cho thấy, tại nhiều địa phương, công tác tài chính công và lập kế hoạch phát triển đã chuyển biến tích cực từ bị động sang chủ động, từ tư duy ngắn hạn sang kế hoạch trung và dài hạn, gắn kết quy hoạch tổng thể vùng và phát huy lợi thế bản địa. Sự điều chỉnh này, khi được đồng bộ với dòng vốn đầu tư công được giải ngân hiệu quả, đang tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Đầu tư công không chỉ là “nguồn vốn mồi” mà còn là công cụ điều tiết, dẫn dắt khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào tiến trình phát triển vùng và ngành kinh tế trọng điểm.
Giải ngân vốn đầu tư công nhanh, hiệu quả sẽ giúp khơi thông các điểm nghẽn hạ tầng, tăng khả năng kết nối vùng, nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh và thu hút đầu tư xã hội. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cả khu vực kinh tế tư nhân lẫn kinh tế tập thể đang trỗi dậy, từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong kiến trúc nền kinh tế. Tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025, Bộ Chính trị đã khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, vươn lên phát triển thịnh vượng.
Kinh tế tư nhân với sự năng động, đổi mới sáng tạo; kinh tế tập thể với sự bền vững, gắn bó cộng đồng, nếu được tiếp thêm động lực từ đầu tư công và thể chế phù hợp, sẽ trở thành hai trụ cột vững chắc giúp nền kinh tế phát triển cân bằng, bao trùm và bền vững.
Do đó, điều cốt lõi hiện nay là thể chế kinh tế - tài chính phải thực sự kiến tạo cho sự phát triển. Không chỉ dừng lại ở ưu đãi thuế hay hỗ trợ vốn, mà quan trọng hơn là tháo gỡ rào cản thể chế, tạo môi trường minh bạch, nâng cao hiệu quả điều phối nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực đầu tư công. Việc phân bổ và giải ngân vốn phải gắn chặt với định hướng phát triển vùng, phát triển ngành, tập trung nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng trọng điểm, liên kết vùng, liên quốc gia; cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, giữa kế hoạch - tài chính - đầu tư - xây dựng - ngân hàng, nhằm tạo ra một dòng chảy liền mạch, thông suốt cho các động lực tăng trưởng.
Ngành Tài chính xác định đổi mới tư duy là yêu cầu xuyên suốt, để kiến tạo nên một hệ thống kinh tế - tài chính hiện đại, linh hoạt, gắn kết với chuyển động toàn cầu và hài hòa với mục tiêu phát triển quốc gia. Trong đó, giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà là cam kết chính trị, thể hiện bản lĩnh điều hành và tầm nhìn dài hạn. Đây chính là tiền đề để khơi thông động lực phát triển vùng, nâng chất khu vực kinh tế tư nhân, củng cố kinh tế tập thể và hiện thực hóa khát vọng về một nền kinh tế tự chủ, toàn diện và bao trùm, xứng đáng với hành trình 80 năm vẻ vang và tầm nhìn của thế kỷ mới./.
Đất nước đang rộn ràng chào mừng Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Đây cũng là lúc ngành Tài chính tự hào kỷ niệm 80 năm thành lập. Trong lịch sử 80 năm trưởng thành và phát triển, ngành Tài chính Việt Nam đến nay đang đảm nhiệm nhiều sứ mệnh quan trọng, đảm bảo cân bằng và ổn định tài chính quốc gia, điều tiết kinh tế vĩ mô và định hướng theo chiến lược phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao thu nhập, đời sống người dân… Trong cả quá trình hoạt động đó, ở bất kỳ thời kỳ nào, ngành Tài chính cũng thể hiện tốt vai trò là một trong những ngành then chốt khơi mạch nguồn sức mạnh của Dân tộc, Đất nước.
Nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tài chính tự hào về truyền thống vẻ vang, những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua. Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, ngành Tài chính đã từng bước trưởng thành và phát triển về quy mô và chất lượng, đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển kinh tế.
Trong sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước với những thời cơ và vận hội mới, có một phần đóng góp không nhỏ của ngành Tài chính. Nhiều năm qua, ngành Tài chính đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao với hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt dự toán được giao, tiêu biểu như: Điều hành chính sách tài khóa chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách nhà nước về đích sớm và vượt cao so với dự toán; tạo đột phá về thể chế kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách...
Bộ Tài chính luôn coi trọng công tác hoàn thiện thể chế, coi đây là kim chỉ nam, dọn đường cho phát triển. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đã được Bộ Tài chính triển khai thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, kể cả các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch. Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng trình nhiều các dự án luật, nghị quyết rất cấp bách, đột xuất, thời gian chuẩn bị rất ngắn. Nhờ đó, khung khổ pháp lý trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước được hoàn thiện; hỗ trợ tích cực công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của doanh nghiệp, người dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn tới, ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; huy động hợp lý đảm bảo nguồn lực ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của quốc gia; đảm bảo tính đồng bộ, công khai, minh bạch, phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế.
Tôi tin rằng, những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ tạo đà, khí thế mới để ngành Tài chính tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu bứt phá, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng cao 2026 – 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Thế hệ cán bộ Tài chính hôm nay chắc chắn sẽ tiếp bước các thế hệ đi trước, viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng mới trên chặng đường phát triển và hội nhập của ngành Tài chính cũng như của đất nước./.
