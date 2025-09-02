Ngành Tài chính khát vọng vươn tầm trong kỷ nguyên mới

Rất đỗi tự hào với chặng đường 80 năm xây dựng, phát triển ngành Tài chính cũng là 80 năm phục vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Dù trong bất cứ giai đoạn phát triển nào, từ kháng chiến, kiến quốc đến đổi mới và hội nhập quốc tế, ngành Tài chính luôn chủ động, tiên phong, nỗ lực không mệt mỏi trong công tác tham mưu tổng hợp, hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như trong quản lý, sử dụng nguồn tài chính quốc gia… Một phần nhờ đó, kinh tế Việt Nam đã có được bước phát triển ngày hôm nay, là một trong 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới và luôn đứng trong nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực và toàn cầu. Các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chính là xương sống của quá trình phát triển. Công tác tổng hợp kinh tế - xã hội cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định và thực hiện các kế sách phát triển của nền kinh tế. 80 năm qua, đặc biệt là trong những năm gần đây, ngành Tài chính đã thực hiện rất tốt vai trò chiến lược này của mình. Hậu Covid-19, Bộ Tài chính đã tham mưu để Quốc hội, Chính phủ thông qua gói chính sách tiền tệ và tài khóa cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tiên phong nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tư nhân… Trong khó khăn vì biến động địa chính trị toàn cầu, các kịch bản kinh tế liên tục được Bộ Tài chính xây dựng và cập nhật, để tham vấn cho Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, làm sao đưa nền kinh tế vượt qua các “cơn gió ngược”, đạt được cao nhất các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Giờ đây, khi đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, Bộ Tài chính đang tiếp tục xây dựng các kịch bản cho tăng tốc và bứt phá, bắt đầu với tăng trưởng cao 8,3-8,5% trong năm nay và sau đó là tăng trưởng 10% vào năm 2026, mở ra giai đoạn tăng trưởng 2 con số cho nền kinh tế. Để nền kinh tế có thể tăng tốc, phát triển, đầu tư - trong đó có đầu tư công - tiếp tục được xác định là động lực chủ yếu. Trong những năm qua, giải ngân vốn đầu tư công đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Bộ Tài chính đã rất nỗ lực trong tháo gỡ khó khăn, nhất là về thể chế, chính sách, nguồn lực… để nguồn vốn quý giá này sớm được đưa vào nền kinh tế và sử dụng hiệu quả, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, kích cầu sản xuất, kinh doanh… Năm 2025, với nguồn lực đầu tư công rất lớn, gần 1 triệu tỷ đồng và với nhiệm vụ hàng đầu là đưa nền kinh tế tăng trưởng 8,3-8,5%, công tác giải ngân vốn đầu tư công càng được ngành Tài chính và các bộ ngành, địa phương quan tâm, thúc đẩy. Trong đó, đặc biệt chú ý đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm ngành giao thông - vận tải… Cùng với đó, để khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế, Bộ Tài chính cũng đang chủ động, nỗ lực trong rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, tháo gỡ cho các dự án bất động sản của các địa phương, doanh nghiệp… Khi nguồn lực này được khơi thông, sẽ hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng và phát triển của đất nước. Nhiệm vụ là nặng nề, khó khăn, nhưng ngành Tài chính vững tin, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc, góp phần tích cực cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc./.