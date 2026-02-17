Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào mùa Xuân mới

Báo Tài chính - Đầu tư: Năm 2025 cũng là năm ngành Tài chính thực hiện cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy lớn chưa từng có. Việc này đã tác động như thế nào đến công tác điều hành, thưa Bộ trưởng? BỘ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THẮNG: Việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan là một quyết định lớn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của ngành Tài chính. Trong giai đoạn đầu triển khai, chắc chắn nảy sinh không ít khó khăn, thách thức, bởi bộ máy mới phải vừa vận hành, vừa hoàn thiện, trong khi khối lượng công việc không những không giảm mà còn gia tăng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính, bộ máy tổ chức mới đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, bảo đảm không để gián đoạn công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước. Về lâu dài, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy sẽ giúp ngành Tài chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường tính tổng hợp, thống nhất trong tham mưu và điều hành chính sách tài chính - ngân sách, đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để ngành Tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển cao hơn trong giai đoạn tới, khi quy mô và mức độ phức tạp của nền kinh tế ngày càng gia tăng. Báo Tài chính - Đầu tư: Từ năm 2025, ngành Tài chính triển khai nhiều quyết sách lớn của Đảng như các Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68), phát triển đột phá khoa học - công nghệ (Nghị quyết 57), chăm sóc sức khỏe Nhân dân (Nghị quyết 72), giáo dục (Nghị quyết 71), kinh tế nhà nước (Nghị quyết 79)… Đây đều là những chủ trương lớn, đòi hỏi nguồn lực rất đáng kể. Bộ Tài chính sẽ điều hành bài toán phân bổ nguồn lực như thế nào để vừa bảo đảm các mục tiêu phát triển, vừa giữ vững cân đối ngân sách nhà nước, thưa Bộ trưởng? BỘ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THẮNG: Việc triển khai đồng bộ nhiều nghị quyết lớn của Đảng trong cùng một giai đoạn đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác điều hành tài chính - ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội để ngành Tài chính đổi mới mạnh mẽ tư duy phân bổ và sử dụng nguồn lực theo hướng hiệu quả, bền vững và có trọng tâm, trọng điểm. Trước hết, Bộ Tài chính quán triệt nguyên tắc điều hành ngân sách nhà nước phải gắn chặt với các mục tiêu phát triển trung và dài hạn; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính, an toàn nợ công đảm bảo phát triển bền vững, nhưng đồng thời đủ linh hoạt để ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng đã xác định. Các nghị quyết lớn đều hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển con người và củng cố nền tảng phát triển bền vững. Vì vậy, việc phân bổ nguồn lực sẽ được thực hiện theo hướng đầu tư cho tương lai, không dàn trải, không chạy theo mục tiêu ngắn hạn. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả sử dụng từng đồng vốn ngân sách. Ngân sách nhà nước đóng vai trò là “vốn mồi”, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như đầu tư vào lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển giáo dục, y tế, qua đó dẫn dắt và huy động tối đa các nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực kinh tế tư nhân, khu vực đầu tư nước ngoài và các nguồn lực hợp pháp khác. Song song với đó, ngành Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế tài chính, ngân sách nhà nước theo hướng minh bạch, công khai; tăng cường phân cấp, phân quyền; phát triển đồng bộ các thị trường tài chính để đa dạng hóa kênh huy động vốn cho nền kinh tế, qua đó giảm áp lực lên ngân sách nhà nước. Công tác quản lý thu được đẩy mạnh theo hướng mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, tạo dư địa tài khóa cho việc thực hiện các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.