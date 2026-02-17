Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào mùa Xuân mới

|
Báo Tài chính - Đầu tư: Thưa Bộ trưởng, nhìn lại năm 2025, Bộ trưởng đánh giá thế nào về chặng đường mà ngành Tài chính vừa đi qua?
BỘ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THẮNG: Trong năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Quốc hội; sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đất nước ta đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong thành quả chung đó, ngành Tài chính đã có những đóng góp quan trọng với nhiều kết quả nổi bật.
Toàn ngành đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; vừa bảo đảm vận hành thông suốt bộ máy tổ chức mới, vừa hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ về tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.
Có thể nói, năm 2025 là năm ngành Tài chính phải “vừa chạy, vừa xếp hàng” với cường độ rất cao. Khối lượng công việc lớn chưa từng có, yêu cầu đặt ra ngày càng cao, trong khi bộ máy tổ chức đang trong quá trình sắp xếp, tinh gọn. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã quán triệt sâu sắc tinh thần “kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tinh gọn, hiệu quả; tăng tốc, bứt phá”, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.
Trong năm 2025, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân; trình Quốc hội thông qua 28 luật và nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 86 nghị định và nghị quyết; đồng thời ban hành 144 thông tư, chiếm khoảng 1/4 tổng số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm.
Các văn bản này không chỉ tập trung tháo gỡ những khó khăn, “điểm nghẽn” của nền kinh tế, mà còn tạo lập hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, khó, như: phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế; hình thành và phát triển các thị trường, sản phẩm tài chính mới, trong đó có tài sản mã hóa.
Bên cạnh đó, chính sách tài khóa được điều hành theo hướng mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ, hài hòa và hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng.
Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, dịch vụ công được hiện đại hóa, qua đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.
Cùng với đó, ngành Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng hạng thành công thị trường chứng khoán, qua đó mở rộng quy mô thị trường, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài gắn với phát triển khoa học - công nghệ. Những kết quả đó đã tạo nên những gam màu tươi sáng trong bức tranh tài chính quốc gia của năm cuối nhiệm kỳ, đồng thời tạo tâm thế phấn khởi, tin tưởng để bước vào năm mới, giai đoạn phát triển mới.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Tài chính, ghi nhận những đóng góp to lớn của Ngành trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành. Ảnh: DŨNG MINH
|
Báo Tài chính - Đầu tư: Thu ngân sách được đánh giá là một điểm sáng nổi bật của năm vừa qua. Xin Bộ trưởng chia sẻ thêm về kết quả này?
BỘ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THẮNG: Thu ngân sách nhà nước năm 2025 có thể nói là đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng thu ngân sách đạt 2.665,6 nghìn tỷ đồng, vượt 35,53% dự toán, trong bối cảnh ngành Tài chính đã triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí với quy mô rất lớn - gần 251.000 tỷ đồng - nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
Kết quả này cho thấy sức chống chịu và khả năng phục hồi của nền kinh tế, đồng thời phản ánh hiệu quả của công tác quản lý thu, mở rộng và nuôi dưỡng nguồn thu, cũng như những chuyển biến tích cực từ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước.
Điều quan trọng hơn là cơ cấu thu ngân sách ngày càng bền vững, chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là nền tảng rất quan trọng để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, tạo dư địa cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển trong những năm tới.
Ở chiều ngược lại, chi ngân sách nhà nước được điều hành theo hướng ưu tiên mạnh mẽ cho đầu tư phát triển, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 1,1 triệu tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay, qua đó dẫn dắt, thúc đẩy đầu tư toàn xã hội và mở ra những không gian phát triển mới. Lũy kế chi 12 tháng (tính đến hết ngày 31/12/2025) ước đạt khoảng 2.424,6 nghìn tỷ đồng, bằng 94,1% dự toán.
Ngân sách nhà nước đã bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho quốc phòng, an ninh; cho phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; đồng thời tăng thu, tiết kiệm chi để bố trí nguồn lực xây dựng trường nội trú cho học sinh vùng sâu, vùng xa, chi trả khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác. Những con số ấy, xét đến cùng, đều hướng tới mục tiêu phục vụ con người, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.
|
Báo Tài chính - Đầu tư: Năm 2025 cũng là năm ngành Tài chính thực hiện cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy lớn chưa từng có. Việc này đã tác động như thế nào đến công tác điều hành, thưa Bộ trưởng?
BỘ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THẮNG: Việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan là một quyết định lớn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của ngành Tài chính. Trong giai đoạn đầu triển khai, chắc chắn nảy sinh không ít khó khăn, thách thức, bởi bộ máy mới phải vừa vận hành, vừa hoàn thiện, trong khi khối lượng công việc không những không giảm mà còn gia tăng.
Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính, bộ máy tổ chức mới đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, bảo đảm không để gián đoạn công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước.
Về lâu dài, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy sẽ giúp ngành Tài chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường tính tổng hợp, thống nhất trong tham mưu và điều hành chính sách tài chính - ngân sách, đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để ngành Tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển cao hơn trong giai đoạn tới, khi quy mô và mức độ phức tạp của nền kinh tế ngày càng gia tăng.
Báo Tài chính - Đầu tư: Từ năm 2025, ngành Tài chính triển khai nhiều quyết sách lớn của Đảng như các Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68), phát triển đột phá khoa học - công nghệ (Nghị quyết 57), chăm sóc sức khỏe Nhân dân (Nghị quyết 72), giáo dục (Nghị quyết 71), kinh tế nhà nước (Nghị quyết 79)… Đây đều là những chủ trương lớn, đòi hỏi nguồn lực rất đáng kể. Bộ Tài chính sẽ điều hành bài toán phân bổ nguồn lực như thế nào để vừa bảo đảm các mục tiêu phát triển, vừa giữ vững cân đối ngân sách nhà nước, thưa Bộ trưởng?
BỘ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THẮNG: Việc triển khai đồng bộ nhiều nghị quyết lớn của Đảng trong cùng một giai đoạn đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác điều hành tài chính - ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội để ngành Tài chính đổi mới mạnh mẽ tư duy phân bổ và sử dụng nguồn lực theo hướng hiệu quả, bền vững và có trọng tâm, trọng điểm.
Trước hết, Bộ Tài chính quán triệt nguyên tắc điều hành ngân sách nhà nước phải gắn chặt với các mục tiêu phát triển trung và dài hạn; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính, an toàn nợ công đảm bảo phát triển bền vững, nhưng đồng thời đủ linh hoạt để ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng đã xác định. Các nghị quyết lớn đều hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển con người và củng cố nền tảng phát triển bền vững. Vì vậy, việc phân bổ nguồn lực sẽ được thực hiện theo hướng đầu tư cho tương lai, không dàn trải, không chạy theo mục tiêu ngắn hạn.
Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả sử dụng từng đồng vốn ngân sách. Ngân sách nhà nước đóng vai trò là “vốn mồi”, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như đầu tư vào lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển giáo dục, y tế, qua đó dẫn dắt và huy động tối đa các nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực kinh tế tư nhân, khu vực đầu tư nước ngoài và các nguồn lực hợp pháp khác.
Song song với đó, ngành Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế tài chính, ngân sách nhà nước theo hướng minh bạch, công khai; tăng cường phân cấp, phân quyền; phát triển đồng bộ các thị trường tài chính để đa dạng hóa kênh huy động vốn cho nền kinh tế, qua đó giảm áp lực lên ngân sách nhà nước. Công tác quản lý thu được đẩy mạnh theo hướng mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, tạo dư địa tài khóa cho việc thực hiện các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.
|
Báo Tài chính - Đầu tư: Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2026 - 2030, ngành Tài chính xác định đâu là những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra, thưa Bộ trưởng?
BỘ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THẮNG: Giai đoạn 2026 - 2030 là giai đoạn đất nước ta tăng tốc, bứt phá, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra nhiều mục tiêu lớn cho giai đoạn này, trong đó có mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 8.500 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 40% GDP.
Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Nghị quyết Đại hội XIV đã xác định nhiệm vụ then chốt là “tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, trong đó thể chế kinh tế là trọng tâm”. Đây chính là mệnh lệnh hành động đối với ngành Tài chính trong giai đoạn tới. Trên tinh thần đó, Bộ Tài chính sẽ tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Một là, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tham mưu ban hành đầy đủ, kịp thời toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, phấn đấu hoàn thành ngay trong quý I/2026 theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, nhằm đưa các chủ trương, chính sách đột phá của Đảng vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Hai là, tham mưu thể chế hóa đầy đủ, kịp thời và tổ chức triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển các thành phần kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại quản trị và vốn tại doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là hiệu quả đầu tư dự án, để khẳng định và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Đồng thời, phát triển kinh tế tư nhân để thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; hỗ trợ mở rộng thị trường cho kinh tế tập thể, hợp tác xã; thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài, qua đó củng cố nền tảng phát triển bền vững, nâng cao năng lực tự chủ, sức chống chịu và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới.
Ba là, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tiền tệ và các chính sách khác để vừa thúc đẩy tăng trưởng cao, vừa bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô. Tập trung tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công; ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tính đột phá, tạo chuyển biến rõ nét về không gian và động lực phát triển, quán triệt tư duy hạch toán kinh tế trong lựa chọn và triển khai từng dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Bốn là, phát triển thị trường chứng khoán sâu rộng, hiện đại, minh bạch và hội nhập, thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế; thu hút hiệu quả các quỹ đầu tư quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh tế và sản phẩm tài chính mới, như kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, thị trường carbon, trái phiếu xanh, tài sản mã hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Năm là, thường xuyên rà soát, đánh giá tổng thể hiệu quả của các chính sách đã ban hành để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện theo yêu cầu phát triển; tháo gỡ dứt điểm các nút thắt về thể chế, thủ tục. Thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch với tầm nhìn dài hạn theo hướng tích hợp; tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành; đẩy mạnh số hóa toàn trình dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính; giảm tối đa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, qua đó tạo lập môi trường minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, hình thành các cực tăng trưởng, các vùng kinh tế trọng điểm và các đặc khu kinh tế thế hệ mới, có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực và toàn cầu.
Sáu là, tiếp tục tăng cường công tác truyền thông chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực thi pháp luật để đưa chính sách vào cuộc sống; tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi chính sách.
Báo Tài chính - Đầu tư: Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ trưởng có điều gì muốn gửi gắm tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính và độc giả cả nước?
BỘ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THẮNG: Để đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tôi mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, tôi xin gửi tới bạn đọc Báo Tài chính - Đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc cho đất nước ta có một mùa Xuân mới rực rỡ, tràn đầy niềm tin, cùng nhau vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Báo Tài chính - Đầu tư: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!