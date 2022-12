Ngành Thuế: Đột phá, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 chiều 15/12, Tổng cục Thuế cho biết, mặc dù trong bối cảnh rất khó khăn, tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, sự tích cực, chủ động của toàn ngành Thuế, nên thu ngân sách năm 2022 đã đạt kết quả khá toàn diện. Tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán pháp lệnh (vượt 285.200 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.387.200 tỷ đồng, bằng 121% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Có 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán, đặc biệt 3 khoản thu lớn từ khu vực sản xuất, kinh doanh như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đạt 115,7%; khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 108,1%; khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 116,3%… 63/64 đơn vị thu đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán..

Có 16/19 khu vực khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 như: Thu từ khu vực DNNN tăng 8,7%; thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN tăng 2,5%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 1,4%; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng 24,6%; lệ phí trước bạ tăng 21,3%; thu tiền sử dụng đất tăng 13,2%... Đáng chú ý, có 63/64 đơn vị thu đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán, trong đó có nhiều địa phương đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm 2022, như: 2 thành phố lớn là TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội đã cán mốc thu trên 300 nghìn tỷ đồng. Thu từ khối DN lớn do Cục Thuế DN lớn quản lý dự kiến đến cuối năm 2022 sẽ cán đích trên 245 nghìn tỷ đồng. Số thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh khá tích cực. Cùng đó, có 8 địa phương cán mốc trên 30 nghìn tỷ đồng là Bà Rịa - Vũng Tàu, Hưng Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc; 4 địa phương cán mốc trên 20 nghìn tỷ là Quảng Nam, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi và có đến 18 địa phương cán mốc trên 10 nghìn tỷ đồng. Để đạt được kết quả trên, bên cạnh việc tăng cường các chức năng quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, năm 2022 ngành Thuế đã thực hiện được 64.289 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021; kiểm tra được 665.781 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 59.530 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ. “Về công tác quản lý nợ thuế, năm nay, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thu hồi nợ đạt 39.000 tỷ đồng tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14. Theo đó, năm 2022, ngành Thuế đã xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách đạt 2.757 tỷ đồng. Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội ước đạt 35.229 tỷ đồng. Trong đó, xử lý khoanh nợ là 28.217 tỷ đồng; xử lý xóa nợ là 7.012 tỷ đồng” - Tổng cục Thuế cho hay.