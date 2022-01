Ngành Thuế hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021 là dấu mốc quan trọng trong công tác triển khai hóa đơn điện tử của ngành Thuế, với việc chính thức kích hoạt lộ trình triển khai hệ thống hóa đơn điện tử theo định dạng chuẩn. Để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sau nhiều ngày chuẩn bị, ngày 21/11/2021, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến chính thức triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định và Phú Thọ. Phát biểu tại hội nghị này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, ngành Tài chính đã rất nỗ lực, chủ động đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong các hệ thống thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, thị trường chứng khoán. Trong đó, cải cách công tác quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả đã được Tổng cục Thuế đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng như: Tỷ lệ đăng ký thuế điện tử đạt 100%; tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 99,9%; tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử đạt 99%, hoàn thuế điện tử đạt gần 98%. “Đây là một bước tiền dài, nhờ đó các chỉ số về môi trường kinh doanh trong lĩnh vực thuế được cải thiện rõ rệt; đặc biệt người dân, doanh nghiệp được trực tiếp hưởng lợi, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19, người nộp thuế được thực hiện nghĩa vụ nộp thuế qua mạng, không phải trực tiếp đến các cơ quan liên quan. Hóa đơn điện tử đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý thuế hiện đại. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của nền kinh tế, thay đổi phương thức quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của doanh nghiệp, người nộp thuế; vừa tiết giảm chi phi hành chính, vừa xây dựng được cơ sở dữ liệu lớn (big data) đặc biệt quan trọng không chỉ đối với cơ quan thuế mà còn đối với khu vực doanh nghiệp và nền kinh tế” - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói. Phó Thủ tướng cũng cho rằng, việc xây dựng hệ thống chỉ là bước đầu; việc vận hành và sử dụng hệ thống một cách hiệu quả mới thực sự là mong đợi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và kỳ vọng của toàn xã hội, của người dân, doanh nghiệp đối với ngành Tài chính, ngành Thuế. Do đó, để áp dụng thành công hóa đơn điện tử, ngành Thuế cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hơn nữa hệ thống hóa đơn điện tử; bảo đảm thông tin, dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế; nỗ lực bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trong quản lý thuế so với khu vực, thế giới.