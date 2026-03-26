Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025: Những lưu ý quan trọng người nộp thuế cần biết để tránh sai sót

Giới thiệu kịp thời các chính sách thuế mới

Bắt đầu từ năm 2025, hàng loạt chính sách thuế quan trọng như: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung với nhiều điểm mới, vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Bà Nguyễn Thu Trà - Trưởng Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế) cho biết, để hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện việc quyết toán thuế được thuận lợi, ngành thuế đã tập trung tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế tận dụng tối đa các ứng dụng hỗ trợ của ngành thuế để giảm thiểu sai sót thủ tục và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Ngành Thuế cũng khuyến khích các cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua ứng dụng di động để đảm bảo quyền lợi về hoàn thuế một cách nhanh chóng nhất, tránh tình trạng dồn ứ vào những ngày cuối cùng của thời hạn.

Trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thông tin về những trường hợp không phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định, bà Lê Thị Chinh - Phó trưởng ban Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết: Thứ nhất, đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Gồm: tổ chức, cá nhân trong năm không phát sinh trả thu nhập; tổ chức, cá nhân trả thu nhập tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trọn năm dương lịch. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Thứ hai, đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Theo đó, cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế; Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% và thực hiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức trả thu nhập tại nơi ký hợp đồng lao động; Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này.

Trường hợp phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thông tin về những trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bà Lê Thị Chinh cho biết, theo quy định, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp thì phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài và cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán chưa khấu trừ thuế trong năm thì cá nhân phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế, nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay, mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

Mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế cần lưu ý

Mức giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được xác định theo quy định tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể: mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (52,8 triệu đồng/người/năm). Về biểu thuế: Đối với kỳ quyết toán năm 2025, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc thuế, lần lượt là: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% và 35%. Phần thu nhập tính thuế theo tháng cũng được tính lần lượt là: từ 5 triệu đồng; trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng; trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng; trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng; trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng; trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng và trên 80 triệu đồng.

Hồ sơ cần thiết khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân