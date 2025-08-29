Theo dòng chảy của cuộc cách mạng hiện đại hóa hải quan

Tháng 8/2011, đoàn công tác của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc dẫn đầu đã sang Nhật Bản tìm hiểu chi tiết hệ thống NACCS/CIS và làm việc với các cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án. Lễ kí kết Dự án hợp tác kĩ thuật thực hiện thủ tục hải quan điện tử do JICA tài trợ (ngày 9/4/2012. Cũng trong tháng 8/2011, cơ quan hải quan hai nước đã lập các nhóm làm việc chuyên môn theo các lĩnh vực nghiệp vụ. Sau 5 tháng với 7 phiên làm việc, hai bên đã hoàn thành toàn bộ thiết kế sơ bộ hệ thống VNACCS/VCIS. Ngày 14/2/2012, Hải quan Nhật Bản và Hải quan Việt Nam đồng chủ trì phiên họp cấp cao Việt Nam - Nhật Bản về kết thúc giai đoạn thiết kế cơ bản, chuẩn bị phương án cho việc xây dựng, thiết kế chi tiết và triển khai thực tế. Ngay sau khi dự án được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, tháng 3/2012, Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt Dự án Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan với số tiền viện trợ không hoàn lại là 2,661 tỷ Yên. Thừa ủy quyền của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Bộ Tài chính và JICA ký kết Hiệp định viện trợ không hoàn lại cho dự án VNACCS/VCIS ngày 22/3/2012. Ngày 22/3/2012, Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức ký công hàm trao đổi thực hiện dự án và thỏa thuận tài trợ dự án VNACCS/VCIS từ tháng 4 đến tháng 7/2012 bằng nguồn hỗ trợ kỹ thuật của JICA. Trong chuyến thăm và làm việc với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan ngày 7 và 8/11/2012, ông Mitsutaka Inagaki - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nhật Bản đã bày tỏ cam kết, Hải quan Nhật Bản đã, đang và sẽ luôn sát cánh với Hải quan Việt Nam triển khai hiệu quả các giai đoạn, nhiệm vụ của dự án. Với tầm quan trọng đặc biệt, ông nhấn mạnh, Dự án này không chỉ nằm trong phạm vi hợp tác giữa hai ngành Hải quan, hai ngành Tài chính mà còn là minh chứng cho tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia. Với nỗ lực của Hải quan Việt Nam cùng các chuyên gia Nhật Bản, việc thiết kế chi tiết hệ thống đã được hoàn thành. Giai đoạn từ tháng 8/2012 đến tháng 4/2013 là giai đoạn phát triển hệ thống và tích hợp các bên liên quan, tập trung vào việc tái thiết kế quy trình nghiệp vụ làm cơ sở cho việc tái thiết kế hệ thống. Cũng trong thời gian này, Hải quan Việt Nam đã thực hiện nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin hiện có theo mô hình xử lý tập trung cấp Tổng cục để phục vụ cho việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS.