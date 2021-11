Thị trường chứng khoán đã tạo dựng nền tảng vững chắc để phát triển theo chiều sâu, bền vững

PV: Vậy ông có thể chia sẻ cụ thể hơn những thành quả đáng ghi nhận mà ngành Chứng khoán đã đạt được trong chặng đường vừa qua? Ông Trần Văn Dũng: Trải qua 25 năm thành lập Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và hơn 21 năm vận hành TTCK, dù chặng đường chưa thực sự dài và dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng những thành quả đạt được của ngành Chứng khoán là rất đáng tự hào. Việt Nam đã tạo lập được một thể chế TTCK đúng định hướng và phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế trong từng thời kỳ; từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế và quá trình hội nhập quốc tế và khu vực. Qua từng giai đoạn, đến nay, TTCK Việt Nam đã có sự hoàn thiện về hệ thống khung khổ pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, trong đó điển hình là các thế hệ Luật Chứng khoán cơ bản phù hợp với thực tế vận động của thị trường và thực tiễn đời sống kinh tế đất nước. TTCK đã không ngừng lớn mạnh về mặt tổ chức và cơ cấu. Từ một Trung tâm Giao dịch chứng khoán (GDCK) TP. Hồ Chí Minh, đến nay Việt Nam đã thành lập Sở GDCK Việt Nam với hai sở con và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cùng nhau vận hành các hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán một cách thông suốt, an toàn, góp phần thúc đẩy thanh khoản và hiệu quả của thị trường. Cơ cấu của thị trường cũng từng bước được hoàn thiện, từ chỗ chỉ có thị trường cổ phiếu lúc ban đầu, đến nay chúng ta đã có thêm các thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP), chứng khoán phái sinh và tới đây là trái phiếu DN, hay xa hơn là sàn starup. Về quy mô của TTCK đã có sự tăng trưởng vượt bậc và đã trở thành trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn quan trọng của DN và nền kinh tế. Trong đó, thị trường cổ phiếu khởi nguồn có 2 DN niêm yết ban đầu, thì đến nay đã có trên 1.600 DN niêm yết và đăng ký giao dịch với giá trị vốn hóa tương đương 109% GDP. Thị trường TPCP mới chính thực ra đời được hơn 10 năm nhưng đã nhanh chóng khẳng định được vai trò là kênh huy động vốn hiệu quả cho Chính phủ, hỗ trợ cho việc huy động TPCP được nhiều hơn, chủ động hơn, kỳ hạn ngày một dài hơn đến 30 năm và với mức lãi suất huy động liên tục năm sau giảm hơn so với năm trước, góp phần hiệu quả vào tái cơ cấu nợ công của Chính phủ, tăng tính bền vững cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, TTCK phái sinh mặc dù mới ra đời được hơn 4 năm nhưng đã phát triển nhanh chóng, cung cấp thêm các công cụ đầu tư và quản lý rủi ro hữu hiệu. TTCK hiện phát triển đa dạng các loại sản phẩm. Không chỉ bao gồm các sản phẩm đầu tư truyền thống như trước đây là cổ phiếu, trái phiếu, thị trường còn có nhiều sản phẩm mới, sản phẩm cơ cấu như các chứng chỉ quỹ, sản phẩm đầu tư và phòng ngừa rủi ro như chứng quyền và phái sinh. Bên cạnh đó, các nghiệp vụ kinh doanh trên TTCK cũng khá đa dạng như giao dịch ký quỹ, nghiệp vụ vay và cho vay chứng khoán để hỗ trợ thanh toán chứng khoán (SBL), giao dịch repos… Cùng với đó, TTCK cũng đã góp phần quan trọng vào thúc đẩy cổ phần hóa DN nhà nước. Từ năm 2005 đến nay 2 sở GDCK đã tổ chức trên 1.000 cuộc đấu giá để cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước cho DN nhà nước. Rất nhiều DN sau khi đấu giá cổ phần hóa đã lên sàn chứng khoán và tiếp tục phát triển hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, qua quá trình phát triển và tái cấu trúc, hệ thống các tổ chức trung gian trên TTCK ngày càng hoàn thiện, phát huy vai trò cầu nối giữa nhà đầu tư (NĐT) và DN. Quy mô các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ ngày càng lớn và chất lượng dịch vụ ngày càng phong phú, đa dạng. TTCK đã thu hút ngày càng đông đảo các NĐT trong và ngoài nước tham gia, đặc biệt là những năm gần đây: từ mức 3.000 tài khoản năm 2000 lên mức 3,7 triệu tài khoản hiện nay. Trong đó, có khoảng 38,7 nghìn tài khoản của các tổ chức và cá nhân nước ngoài với tổng giá trị chứng khoán nắm giữ tương đương gần 50 tỷ USD. Bên cạnh đó, công nghệ giao dịch, thanh toán phục vụ cho giao dịch chứng khoán của NĐT đã được cải tiến không ngừng. Nếu như cách đây 20 năm NĐT muốn mua bán chứng khoán bắt buộc phải đến cơ sở của công ty chứng khoán, thì đến nay, NĐT có thể mở tài khoản, giao dịch ở mọi nơi. Trong đại dịch Covid – 19 vừa qua, nền tảng giao dịch trực tuyến đã cho phép Bộ Tài chính triển khai phương án vận hành thị trường trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong trường hợp trụ sở của các sở GDCK, VSD và các công ty chứng khoán bị phong tỏa do ảnh hưởng của dịch bệnh. Một hệ thống giao dịch mới hiện đại hơn trong thời gian tới, cho phép triển khai thêm nhiều dịch vụ mới, sản phẩm mới để phục vụ cho nhu cầu của NĐT, của DN và yêu cầu quản lý thị trường ở mức độ cao hơn. Ngoài ra, công tác quản lý thị trường, thanh tra, giám sát đã được củng cố, tăng cường theo nhu cầu phát triển của TTCK. Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của thị trường được nâng cấp dần từ nghị định năm 1998 lên Luật Chứng khoán năm 2006, 20210 và năm 2019 vừa qua Luật Chứng khoán, Luật DN và Luật Đầu tư cũng được sửa đổi toàn diện để bảo đảm tính đồng bộ trong môi trường đầu tư. Công tác phối hợp quản lý, điều hành giữa các cơ quan của Chính phủ được củng cố thông qua việc Tổ điều hành thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính chủ trì, với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan và nhiều quy chế phối hợp song phương. Công tác thanh tra giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán thường xuyên được chú trọng. Do vậy, các hành vi vi phạm trên TTCK đã được cơ bản xử lý nghiêm minh, đảm bảo cho thị trường được hoạt động công khai, minh bạch. Công tác quản lý điều hành cơ bản đảm bảo được tính chủ động, linh hoạt, qua đó giúp cho TTCK vượt qua những giai đoạn khó khăn, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 – 2009 hay tác động của dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua.