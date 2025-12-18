Tiền đề cho sức bật mới

|
234 công trình, dự án đủ điều kiện sẽ cùng lúc khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
|
Trong Thông báo số 696/TB-VPCP ngày 16/12/2025 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị rất quan trọng kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Với 79 điểm cầu (trong đó 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến, điểm cầu trung tâm tổ chức tại Thủ đô Hà Nội), tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025), 34 điểm cầu sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ dự và chỉ đạo, sự kiện chính trị trọng đại này góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới.
|
Lưu ý rằng, để chuẩn bị cho sự kiện có ý nghĩa này, từ đầu tháng 9/2025 cho tới nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã liên tục có nhiều công điện chỉ đạo như Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025, Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 20/11/2025, Công điện số 235/CĐ-TTg ngày 1/12/2025 và Công điện 240/CĐ-TTg mới nhất ngày 16/12/2025 cùng nhiều cuộc họp với lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương để tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị, tháo gỡ ngay các vướng mắc về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, bố trí vốn và tiến độ thi công, đồng thời rà soát kỹ lưỡng các công trình đủ điều kiện và phối hợp chặt chẽ để buổi lễ diễn ra thành công, tổng kết thành tựu phát triển kết cấu hạ tầng và khẳng định những thành tựu nổi bật của đất nước.
Kể từ đó, tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "làm 3 ca, 4 kíp", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"… được Thủ tướng nhấn mạnh như khẩu hiệu hành động xuyên suốt, thúc giục các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn và đội ngũ công nhân tập trung cao nhất để đảm bảo tiến độ - chất lượng giúp số lượng dự án chính thức tham dự sự kiện trọng đại lên hơn 234 dự án so với khoảng gần 200 dự án như dự kiến ban đầu.
|
Báo cáo của Bộ Xây dựng, trong tổng số 234 dự án, công trình đủ điều kiện, thì 148 dự án, công trình đồng loạt khởi công mới, cùng 86 dự án cắt băng khánh thành, thông tuyến với tổng mức đầu tư quy mô lớn chưa từng có lên tới 3,4 triệu tỷ đồng.
Một điểm đáng chú ý hơn cả, trong khi nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án chỉ chiếm 18% tổng mức đầu tư, tương đương hơn 627.000 tỷ đồng thì nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức đầu tư, phản ánh khí thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong giai đoạn mới với sự phối hợp nhịp nhàng giữa công – tư sau khi hàng loạt cơ chế chính sách mới được ban hành, đặc biệt sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW về kinh tế tư nhân được Bộ Chính trị ban hành.
|
Sân bay Long Thành là dự án giao thông hàng không lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế. Ảnh: Đức Thanh
|
Từ các dự án hạ tầng như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường Vành đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tới các dự án sản xuất như Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, Nhà máy sản xuất thép Vinmetal và các siêu dự án đô thị - nghỉ dưỡng như Khu đô thị thể thao Olympic, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch… cùng hàng trăm dự án khác đều đang chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt để khánh thành, khởi công, thông xe, đón chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12 theo kế hoạch.
|
Việc được lựa chọn làm công trình tiêu biểu khánh thành, khởi công nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã thể hiện một sức sống bền bỉ của Việt Nam, thích ứng với từng giai đoạn lịch sử, để hôm nay bước vào kỷ nguyên số với khát vọng rút ngắn khoảng cách phát triển và vươn lên mạnh mẽ, đột phá trên nhiều lĩnh vực về phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh.
Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 diễn ra sáng 6/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: "Càng trong khó khăn, thách thức, chúng ta càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế, ứng phó hiệu quả với tình hình. Nhờ đó, dù chịu tác động kép từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tình hình thiên tai, nền kinh tế tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao”.
|
|
Trong 11 tháng đầu năm, quyết tâm xoay chuyển tình thế, ứng phó hiệu quả với tình hình, kịp thời hỗ trợ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai… giúp Việt Nam ghi nhận những kết đó là đã giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất - kinh doanh thể hiện qua nhiều con số lạc quan.
Cụ thể, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 11 tháng tăng khoảng 3,29% so với cùng kỳ; tín dụng tăng 20,34% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, bằng 121,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ.
Điều đáng ghi nhận là cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, trong đó thu sản xuất - kinh doanh ước đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng, bằng 114,8% dự toán, tăng 22,1% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 65,4% tổng thu ngân sách nhà nước trong khi đã giảm, gia hạn thuế, phí… khoảng 239.100 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất - kinh doanh; thu cân đối từ xuất nhập khẩu ước đạt gần 293.000 tỷ đồng, bằng 124,7% dự toán, chiếm khoảng 12,2% tổng thu…
Đặc biệt, tổng vốn FDI thu hút được là gần 33,7 tỷ USD trong 11 tháng, tăng 7,4% so với cùng kỳ, trong khi vốn FDI thực hiện khoảng 23,6 tỷ USD, tăng 8,9%. Cùng với đó, xuất khẩu tháng 11 đạt 39,07 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ, 11 tháng đạt 430,14 tỷ USD, tăng 16,1%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt gần 840 tỷ USD, tăng 17,2%, xuất siêu đạt 20,53 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng tăng 9,1%; khách quốc tế đạt 19,15 triệu lượt người, tăng 20,9%...
|
Việt Nam đang thể hiện sự trưởng thành lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: Đức Thanh
|
Nhìn chung, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, các hoạt động sản xuất - kinh doanh tăng trưởng tích cực bên cạnh khu vực dịch vụ duy trì đà tăng khá dù chịu nhiều sức ép từ cả bên trong và bên ngoài.
Điều này có được, như phân tích TS.KTS. Trương Văn Quảng - Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam, trong các chia sẻ gần đây cho hay, đến từ các cú huých về cải cách thể chế, vướng mắc pháp luật đẩy mạnh tháo gỡ qua đó, cải thiện niềm tin vào môi trường đầu tư kinh doanh đã tạo ra những sự chuyển biến rõ nét, đồng thời là sự khẳng định một bước tiến dài của đất nước chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cho thấy sức bật của nền kinh tế Việt Nam.
Trong báo cáo được đưa ra giữa tháng 11/2025, Ngân hàng UOB (Singapore) đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam. Theo UOB, việc nền kinh tế Việt Nam đạt được thành tích vượt trội trong 9 tháng (với tăng trưởng GDP đạt 7,85%) chủ yếu đến từ hoạt động thương mại quốc tế sôi động và sản lượng tăng mạnh.
Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB cho hay, triển vọng đến cuối năm 2025 vẫn tích cực nhờ vào kết quả hoạt động mạnh mẽ trong ba quý đầu năm, đặc biệt là ở lĩnh vực xuất khẩu. Hiện tại, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN.
Ngoài ra, ông Suan Teck Kin cũng cho rằng, ngành sản xuất là yếu tố “tạo sự khác biệt” và là động lực chính, mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với các ngành dựa vào tài nguyên như nông nghiệp hay khai khoáng, qua đó củng cố vị thế vững chắc của Việt Nam trong khu vực.
Cũng cần lưu ý thêm rằng, 11 tháng năm 2025 khép lại với bức tranh kinh tế có những điểm sáng đủ mạnh để giữ nhịp tăng trưởng, nhưng cũng có những khoảng tối cho thấy nền tảng của nền kinh tế vẫn còn mong manh trước các cú sốc. Trong sự đan xen đó, yêu cầu thiết lập một mặt bằng tăng trưởng mới trở thành đòi hỏi cấp bách. Mặt bằng tăng trưởng mới không chỉ là mức tăng GDP cao hơn, mà là một cấu trúc tăng trưởng dựa vào năng suất, chất lượng, công nghệ, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức và sức chống chịu của toàn hệ thống. Đây là quá trình tái thiết nền tảng, với trọng tâm là khối kinh tế tư nhân.
Tại Hội thảo “Đa dạng vốn cho phát triển bền vững” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức cách đây không lâu, ông Nguyễn Bá Hùng - Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam nhấn mạnh, với mục tiêu tăng trưởng GDP đặt ra giai đoạn 2026 - 2030 trên 10%/năm, nhu cầu vốn đầu tư được dự báo gia tăng mạnh.
Trong đó, với mức đầu tư công hiện ở mức khoảng 6% GDP/năm và giai đoạn 2026 - 2030 lên 8% GDP, tương ứng nhu cầu vốn tăng thêm khoảng 50 - 70 tỷ USD trong 5 năm. Cùng với đó, đầu tư xã hội dự kiến tăng từ 32% GDP lên 40% GDP, tương đương mức tăng thêm khoảng 250 - 350 tỷ USD trong cùng giai đoạn.
Điều này cho thấy, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 sẽ chỉ khả thi nếu đầu tư đủ mạnh, lao động đủ năng suất và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đủ cao, khai thác có hiệu quả thị trường trong và ngoài nước. Khi mô hình tăng trưởng mới vận hành thông suốt, Việt Nam không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng hai con số mà còn tạo nền tảng bền vững cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Và để làm được điều này không còn cách nào khác ngoài việc cải cách thể chế môi trường kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới quản trị và minh bạch hóa hoạt động; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, từ vốn, đất đai đến công nghệ và thị trường, đồng thời thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng quản lý, cũng như đẩy mạnh liên kết trong nước và quốc tế.
Trong bối cảnh đó, khối tư nhân sẽ có điều kiện thuận lợi nhất để trở thành động lực bứt phá, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã nêu rõ.
|
Quay trở lại với sự kiện chính trị quan trọng đang diễn ra, theo các chuyên gia, việc khởi công và khánh thành đồng loạt các công trình trọng điểm sẽ tiếp tục tạo nên một "cú hích" mạnh mẽ cho nền kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, khi hàng loạt dự án hạ tầng, công nghiệp và đô thị được triển khai song song, quá trình này sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo ra khối lượng công việc lớn, góp phần giải quyết việc làm, đồng thời kích hoạt dòng vốn tư nhân "đi theo".
Hàng nghìn km đường cao tốc mới, nhiều cây cầu huyết mạch nối liền các vùng phát triển cùng các sân bay, cảng biển, bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, trung tâm nghiên cứu và đô thị hiện đại, khu nghỉ dưỡng sang trọng đồng loạt được khởi công, khánh thành. Điều đó đồng nghĩa với việc năng lực kết nối được cải thiện, chi phí logistics giảm xuống, môi trường đầu tư thuận lợi hơn, chất lượng sống của người dân nâng lên, và đặc biệt là năng suất lao động được tăng cường.
Là 1 trong những dự án tiêu biểu được lựa chọn của tỉnh Quảng Ninh trong đợt khởi công lần này, theo TS. Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT Everland Group, những công trình dự án này còn kỳ vọng trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong dài hạn, khẳng định một vị thế mới của Việt Nam nói chung trên bản đồ thế giới, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, bất ổn và xung đột quân sự đang gia tăng trên toàn cầu, Việt Nam nổi lên là một điểm đến an toàn, hấp dẫn hàng đầu cho dòng vốn đầu tư, thương mại và du lịch.
Bản thân Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được khánh thành đúng dịp này cũng thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của chủ đầu tư để nắm bắt và tận dụng cơ hội đang mở ra cho ngành du lịch, nhất là xu hướng gia tăng mạnh lượng du khách quốc tế đến Việt Nam hàng năm. Đồng thời, dự án cũng là minh chứng cho quyết tâm của doanh nghiệp đồng hành cùng chiến lược đưa Đặc khu Vân Đồn trở thành trung tâm du lịch biển đảo cao cấp của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.
|
Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.
|
Đồng quan điểm, ông Lê Đình Chung – Phó Tổng giám đốc SGO Land, chủ đầu tư dự án SGO We City Hạ Long, những dự án, công trình này chính là sự cộng hưởng của ý chí dân tộc, sự quyết tâm và sức mạnh của Nhà nước - doanh nghiệp - nhân dân, của niềm tin và khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Không những vậy, sự xuất hiện của của các công trình, dự án này tạo ra cú hích cho hệ sinh thái dịch vụ của khu vực, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân.
|
Nhìn chung, các chuyên gia trong nước và quốc tế đều nhận định rằng, nếu các dự án hạ tầng trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ, lợi ích mang lại cho nền kinh tế sẽ rất lớn, khả năng liên kết vùng tăng mạnh, đồng thời tạo hàng loạt cơ hội thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, logistics và đô thị.
Với quyết tâm cải cách, sự linh hoạt chính sách và tinh thần phục hồi mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng Việt Nam có thể bước sang một thập niên tăng trưởng mới, vững vàng hơn, bền bỉ hơn và có sức cạnh tranh cao hơn.
Trong các thông điệp gần đây, Chính phủ cho biết, đã xây dựng các kịch bản phát triển gắn với mục tiêu tăng trưởng cao. Theo đó, lạm phát đuợc dự báo ở mức duới 4%, tỷ lệ vốn đầu tư trên GDP khoảng 40%, bảo đảm các điều kiện để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Trong quá trình thực hiện, Chính phủ sẽ bám sát tình hình, diễn biến của nền kinh tế, các chỉ số vĩ mô để có giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả.
|
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã xác định các giải pháp mới về huy động nguồn lực, cải cách thể chế, phát triển khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng, như huy động và sử dụng nguồn lực theo phương thức đối tác công - tư, mô hình “lãnh đạo công - quản trị tư”, “đầu tư công - quản lý tư”, “đầu tư tư - sử dụng công”..., thành lập Cổng đầu tư một cửa quốc gia để thu hút, xúc tiến và giải quyết các thủ tục đầu tư theo mô hình một cửa.
Đặc biệt, sau 40 ngày làm việc của Kỳ họp thứ mười vừa bế mạc cách đây không lâu, Quốc hội đã xem xét để tháo gỡ “điểm nghẽn” trong hầu hết các lĩnh vực, trong đó có đất đai và môi trường đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt là thông qua Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai 2024 với nhiều quy định mang tính đột phá, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính trong các quan hệ sở hữu đất đai, thu hồi đất cũng như mở rộng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp, người dân, qua đó trở thành chất xúc tác đáng kể để tạo sức bật mới cho lĩnh vực bất động sản nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.
|
Ảnh minh họa: Đức Thanh