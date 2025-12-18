Tiền đề cho sức bật mới

Nhìn chung, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, các hoạt động sản xuất - kinh doanh tăng trưởng tích cực bên cạnh khu vực dịch vụ duy trì đà tăng khá dù chịu nhiều sức ép từ cả bên trong và bên ngoài. Điều này có được, như phân tích TS.KTS. Trương Văn Quảng - Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam, trong các chia sẻ gần đây cho hay, đến từ các cú huých về cải cách thể chế, vướng mắc pháp luật đẩy mạnh tháo gỡ qua đó, cải thiện niềm tin vào môi trường đầu tư kinh doanh đã tạo ra những sự chuyển biến rõ nét, đồng thời là sự khẳng định một bước tiến dài của đất nước chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cho thấy sức bật của nền kinh tế Việt Nam. Trong báo cáo được đưa ra giữa tháng 11/2025, Ngân hàng UOB (Singapore) đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam. Theo UOB, việc nền kinh tế Việt Nam đạt được thành tích vượt trội trong 9 tháng (với tăng trưởng GDP đạt 7,85%) chủ yếu đến từ hoạt động thương mại quốc tế sôi động và sản lượng tăng mạnh. Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB cho hay, triển vọng đến cuối năm 2025 vẫn tích cực nhờ vào kết quả hoạt động mạnh mẽ trong ba quý đầu năm, đặc biệt là ở lĩnh vực xuất khẩu. Hiện tại, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Ngoài ra, ông Suan Teck Kin cũng cho rằng, ngành sản xuất là yếu tố “tạo sự khác biệt” và là động lực chính, mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với các ngành dựa vào tài nguyên như nông nghiệp hay khai khoáng, qua đó củng cố vị thế vững chắc của Việt Nam trong khu vực. Cũng cần lưu ý thêm rằng, 11 tháng năm 2025 khép lại với bức tranh kinh tế có những điểm sáng đủ mạnh để giữ nhịp tăng trưởng, nhưng cũng có những khoảng tối cho thấy nền tảng của nền kinh tế vẫn còn mong manh trước các cú sốc. Trong sự đan xen đó, yêu cầu thiết lập một mặt bằng tăng trưởng mới trở thành đòi hỏi cấp bách. Mặt bằng tăng trưởng mới không chỉ là mức tăng GDP cao hơn, mà là một cấu trúc tăng trưởng dựa vào năng suất, chất lượng, công nghệ, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức và sức chống chịu của toàn hệ thống. Đây là quá trình tái thiết nền tảng, với trọng tâm là khối kinh tế tư nhân. Tại Hội thảo “Đa dạng vốn cho phát triển bền vững” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức cách đây không lâu, ông Nguyễn Bá Hùng - Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam nhấn mạnh, với mục tiêu tăng trưởng GDP đặt ra giai đoạn 2026 - 2030 trên 10%/năm, nhu cầu vốn đầu tư được dự báo gia tăng mạnh. Trong đó, với mức đầu tư công hiện ở mức khoảng 6% GDP/năm và giai đoạn 2026 - 2030 lên 8% GDP, tương ứng nhu cầu vốn tăng thêm khoảng 50 - 70 tỷ USD trong 5 năm. Cùng với đó, đầu tư xã hội dự kiến tăng từ 32% GDP lên 40% GDP, tương đương mức tăng thêm khoảng 250 - 350 tỷ USD trong cùng giai đoạn. Điều này cho thấy, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 sẽ chỉ khả thi nếu đầu tư đủ mạnh, lao động đủ năng suất và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đủ cao, khai thác có hiệu quả thị trường trong và ngoài nước. Khi mô hình tăng trưởng mới vận hành thông suốt, Việt Nam không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng hai con số mà còn tạo nền tảng bền vững cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Và để làm được điều này không còn cách nào khác ngoài việc cải cách thể chế môi trường kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới quản trị và minh bạch hóa hoạt động; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, từ vốn, đất đai đến công nghệ và thị trường, đồng thời thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng quản lý, cũng như đẩy mạnh liên kết trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh đó, khối tư nhân sẽ có điều kiện thuận lợi nhất để trở thành động lực bứt phá, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã nêu rõ.