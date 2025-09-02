Tiếp nối truyền thống vẻ vang - kiến tạo tương lai đất nước

Báo Tài chính - Đầu tư: Thưa Bộ trưởng, sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ. Xin Bộ trưởng chia sẻ cảm xúc cá nhân và đánh giá về ý nghĩa của dấu mốc trọng đại này?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính là dịp để chúng ta nhìn lại một hành trình đầy gian nan, nhưng cũng rất đỗi tự hào. Cách đây 80 năm, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời, và Bộ Tài chính là 1 trong số 13 bộ đầu tiên được ra đời vào ngày hôm đó. Chỉ 4 tháng sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã ký Sắc lệnh thành lập Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết, là tiền thân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - một ngành có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng.

Từ những ngày đầu giành độc lập, ngành Tài chính đã cùng ngành Kế hoạch - Kiến thiết là lực lượng nòng cốt trong việc kiến thiết nền tài chính quốc gia - một nền tài chính độc lập, tự chủ để bảo vệ thành quả cách mạng.

Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn - “thù trong, giặc ngoài”, ngân khố quốc gia gần như trống rỗng - ngành Tài chính đã cùng toàn dân phát động phong trào Tuần lễ vàng, xây dựng Quỹ Độc lập, phát hành Giấy bạc Cụ Hồ, tạo nền tảng tài chính ban đầu cho Nhà nước dân chủ non trẻ. Ngành Kế hoạch - Kiến thiết luôn kịp thời đề xuất các chương trình tăng gia sản xuất, phát triển tiểu thủ công nghiệp, đảm bảo hậu cần cho kháng chiến.

Những hình ảnh như người dân nhường cơm sẻ áo, góp hũ gạo nuôi quân, hay cán bộ tài chính "cõng két sắt vượt rừng" trong kháng chiến, đến nay vẫn là biểu tượng sống động về tinh thần cống hiến của ngành.

Tôi vô cùng xúc động và trân trọng những đóng góp thầm lặng nhưng rất đỗi lớn lao đó. Và hôm nay, khi đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới, ngành Tài chính tiếp tục được tin tưởng giao thêm trọng trách lớn, hợp nhất nhiều cơ quan quan trọng về một mối. Đây là vinh dự to lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà chúng ta luôn nhận thức rõ.