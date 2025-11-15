Từ Nghị quyết số 68 - Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp

PV: Thưa Thứ trưởng, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị được xem là một bước ngoặt trong tư duy phát triển. Sau gần nửa năm triển khai, ông đánh giá thế nào về tác động của Nghị quyết số 68 đối với cộng đồng doanh nghiệp?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm: Nghị quyết số 68 đặt ra mục tiêu rất lớn cho sự vươn lên mạnh mẽ của kinh tế tư nhân. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, có 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân, ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 − 12% mỗi năm. Đóng góp của kinh tế tư nhân vào GDP khoảng 55 − 58%; Giải quyết việc làm cho khoảng 84 − 85% tổng số lao động. Đến năm 2045, phấn đấu có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP. Kinh tế tư nhân có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế.

Để đạt mục tiêu này, Nghị quyết tập trung vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tối đa chi phí tuân thủ và tăng cường hỗ trợ để khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào GDP và nền kinh tế.

Có thể khẳng định, Nghị quyết số 68 ra đời tạo ra một luồng sinh khí mới, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và củng cố niềm tin kinh doanh.

Từ tháng 5/2025, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68, bình quân mỗi tháng có hơn 18,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 43% so với bình quân 4 tháng đầu năm 2025.

Trong 10 tháng năm 2025, cả nước có 255,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn 34% so với số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng vốn của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân bổ sung vào nền kinh tế ước đạt gần 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 98,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế đến hết ngày 31/10/2025, cả nước đã có trên 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động kể từ tháng 5/2025 đến tháng tháng 9/2025 đạt trung bình hơn 12 nghìn doanh nghiệp/tháng, luỹ kế 10 tháng đầu năm 2025 có gần 93 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, bình quân số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng trưởng mạnh mẽ sau khi Nghị quyết số 68 được ban hành, đạt gần 32 nghìn doanh nghiệp/tháng, tăng hơn 28,4% so với bình quân 4 tháng đầu năm 2025 (24.900 doanh nghiệp/tháng).