Văn hoá là động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch

PV: Sau gần 10 năm Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, được ban hành, theo ông, đâu là những thành tựu nổi bật nhất và những điểm nghẽn lớn nhất khi thực hiện Chiến lược này? Ông Miquel Angel: Sau 27 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, chúng tôi ghi nhận những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực du lịch văn hóa và bảo tồn di sản trong những năm gần đây. Trong tổng số 21,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025, nhiều du khách đã lựa chọn tham quan các điểm đến giàu giá trị văn hóa trên khắp cả nước, qua đó góp phần gia tăng giá trị và hiệu quả kinh tế cho ngành du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh thành công về lượng khách, vẫn tồn tại không ít vấn đề như: công tác bảo tồn tại một số di tích còn hạn chế; tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến nhiều điểm đến; sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên do phát triển công trình mới ảnh hưởng tới di sản văn hóa; sự thiếu hụt các tiêu chuẩn bền vững trong bảo tồn công trình và không gian văn hóa; và mức độ số hóa còn thấp. PV: Về các không gian văn hóa và giải trí, theo ông, đâu là những địa điểm có tiềm năng trở thành sản phẩm du lịch chủ lực? Ông Miquel Angel: Khi phân tích các lựa chọn tại nhiều loại hình điểm đến khác nhau, từ vùng biển đảo, các tỉnh thành ven biển, miền núi đến đô thị, có thể nhận thấy một thực tế chung: phần lớn du khách quốc tế chỉ đến Việt Nam một lần, trong khi tỷ lệ quay trở lại ở các quốc gia láng giềng cao hơn đáng kể. Trong một chuyến đi kéo dài trung bình 7-12 đêm, du khách thường lựa chọn hành trình xuyên Việt từ Bắc vào Nam hoặc ngược lại. Cách thức di chuyển này khiến nhiều điểm đến giàu tiềm năng bị bỏ qua, do du khách chủ yếu dừng chân tại các địa điểm nổi tiếng nhất. Các vấn đề thường được du khách phản ánh bao gồm: thiếu các hoạt động buổi tối và ban đêm; tình trạng rác thải chưa được thu gom đầy đủ; và thiếu các quy chuẩn, quy trình đảm bảo tính bền vững. Trong ba tháng gần đây, cá nhân tôi đã làm việc tại Phú Quốc, Đà Lạt, Lào Cai và Sa Pa, và nhận thấy các địa phương này đều thiếu các hoạt động giải trí mang tính điển hình. Chỉ tại những đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM mới có thể thấy các loại hình giải trí về đêm tương đối đa dạng. Do người Việt Nam có thói quen bắt đầu ngày mới sớm, phần lớn tour và hoạt động du lịch hiện tập trung vào ban ngày, trong khi khung giờ buổi tối và ban đêm gần như bị bỏ ngỏ trên phạm vi toàn quốc. PV: Về vai trò của khu vực tư nhân và nhà đầu tư quốc tế trong việc định hình hệ sinh thái du lịch văn hóa và giải trí tại Việt Nam, ông nhìn nhận như thế nào? Ông Miquel Angel: Khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế đóng vai trò then chốt trong quá trình này, song sự tham gia của họ vẫn bị hạn chế bởi những khoảng trống chính sách và năng lực quản trị còn yếu. Dù chúng tôi thường xuyên tư vấn cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các chính quyền địa phương, thực tế cho thấy các sản phẩm giải trí hiện nay vẫn khá đơn điệu, chủ yếu xoay quanh các loại hình như quán bar, karaoke, dịch vụ massage, câu lạc bộ âm nhạc và sòng bạc. Điều này vô hình trung loại trừ nhóm khách gia đình và những du khách tìm kiếm trải nghiệm văn hóa có chiều sâu. Hệ quả là nhiều du khách chỉ lưu trú và chi tiêu chủ yếu trong phạm vi khách sạn mà họ lưu trú, thay vì tham gia cả các hoạt động bên ngoài. So với châu Âu, nơi ngành du lịch đã phát triển trong khoảng năm thập kỷ, du lịch Việt Nam vẫn còn khá non trẻ. Các tiêu chuẩn về bền vững và “xanh” được áp dụng thiếu nhất quán, tình trạng tự công bố, tự tô vẽ, gắn nhãn “xanh” (greenwashing) diễn ra phổ biến, trong khi vẫn còn thiếu các cơ chế kiểm toán độc lập. Việc áp dụng minh bạch bắt buộc, chứng nhận từ bên thứ ba và các tiêu chuẩn có tính ràng buộc pháp lý là điều cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường trách nhiệm giải trình và cải thiện hiệu quả môi trường. Dịch vụ vận chuyển và hoạt động lữ hành cũng cần được nâng cấp. Nguồn nhân lực tiếp tục là một điểm yếu mang tính cấu trúc. Mức lương thấp, công tác đào tạo hạn chế và lộ trình nghề nghiệp thiếu rõ ràng đã dẫn tới tình trạng thiếu chuyên nghiệp và tỷ lệ nghỉ việc cao. Không ít doanh nghiệp quốc tế khai thác thị trường nhưng chưa đầu tư tương xứng vào phát triển nhân lực địa phương, khiến nhiều lao động có kỹ năng rời bỏ ngành. Vấn đề này càng trở nên trầm trọng trong giai đoạn đại dịch, khi các đợt sa thải hàng loạt đã khiến nhiều nhân sự giàu kinh nghiệm rời khỏi lĩnh vực du lịch một cách lâu dài. PV: Nhìn về 5-10 năm tới, theo ông, Việt Nam cần có những điều chỉnh chiến lược nào để du lịch văn hóa chuyển từ vai trò bổ trợ sang trở thành một trụ cột tăng trưởng độc lập và có năng lực cạnh tranh khu vực? Ông Miquel Angel: Để nâng cao sức cạnh tranh trong ASEAN, Việt Nam cần triển khai một số giải pháp trọng tâm. Trong đó có việc bắt buộc áp dụng chứng nhận bền vững độc lập đối với tất cả doanh nghiệp du lịch, tăng cường quản lý và minh bạch dữ liệu thống kê, đồng thời nâng tỷ lệ khách quay trở lại sau lần đầu tiên. Bên cạnh đó, cần củng cố và tập trung hóa một cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia đủ mạnh để quảng bá hình ảnh đất nước một cách bài bản. Ngân sách dành cho xúc tiến du lịch hiện còn khá khiêm tốn so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Việt Nam cũng cần làm giàu giá trị di sản văn hóa thông qua các hoạt động tương tác và trải nghiệm hấp dẫn hơn. Những ngôi nhà cổ cần được trùng tu, tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, các lễ hội địa phương hay loại hình du lịch nông nghiệp đều có tiềm năng mang lại trải nghiệm đa dạng và giàu giá trị hơn so với các chuyến tham quan thuần túy mang tính tôn giáo. PV: Xin cảm ơn ông vì những trao đổi này!