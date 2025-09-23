Việt Nam rộng mở cơ hội đón dòng vốn từ Vương quốc Anh và Italia

Mặc dù Chương trình Xúc tiến, kết nối đầu tư nước ngoài là hoạt động thường niên quan trọng của Bộ Tài chính được tổ chức thành công nhiều năm nay, tuy nhiên, trong chuyến công tác lần này của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã đem lại những dấu ấn riêng biệt. Đó là Việt Nam đã trở nên “thân thuộc” hơn rất nhiều đối với các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư qua các buổi làm việc. “Ấn tượng Việt Nam” đã để lại qua lời phát biểu của các đối tác ở các nền kinh tế phát triển và thị trường tài chính hàng trăm năm của châu Âu là điều mà nhiều nhiều thành viên trong Đoàn công tác cảm nhận rất rõ. Tại cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), bà Julia Hoggett - Tổng Giám đốc đã bày tỏ sự tin tưởng rất cao vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Về phía mình, LSE sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam trong vấn đề nâng hạng lên thị trường mới nổi. “Sự hợp tác hai bên sẽ có thêm bước phát triển mới và LSE sẽ là một “cửa ngõ” hiệu quả để thị trường Việt Nam kết nối với nhiều thị trường khác trên thế giới” - nữ Tổng Giám đốc LSE nhấn mạnh. Tại buổi làm việc với Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh, Nghị sĩ Matt Western cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Ngài Matt Western cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc cải cách thể chế, phát triển thị trường tài chính và hội nhập quốc tế. "Vương quốc Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam nhằm xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn quốc tế và củng cố niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu" - Ngài Matt Western khẳng định. Hay tại buổi làm việc với Thị trưởng Khu tài chính London, Ngài Alastair King cho biết, ông vừa có chuyến công tác 4 ngày thành công tại Việt Nam. Ông đánh giá cao sự quyết tâm, nhất quán và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Việt Nam trong việc triển khai mục tiêu thành lập và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế. “Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hợp tác Việt Nam, đặc biệt thông qua TheCityUK” - Thị trưởng Khu tài chính London khẳng định.