Việt Nam rộng mở cơ hội đón dòng vốn từ Vương quốc Anh và Italia

|
Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng đoàn tới Vương quốc Anh và Cộng hòa Italia từ ngày 14/9 - 21/9/2025 đã thành công tốt đẹp.
Trong chuyến công tác, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã có nhiều cuộc làm việc quan trọng đa phương, song phương và đều đem lại kết quả tốt đẹp, kỳ vọng sẽ đem lại nhiều bước tiến mới trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế, tài chính, chứng khoán giữa các bên.
Ngày 15/9, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London và FTSE Russell để trao đổi về hợp tác phát triển thị trường chứng khoán, cũng như thông tin về các quyết tâm và kết quả triển khai các giải pháp nâng hạng của Việt Nam. Tại đây, Bộ trưởng cũng đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và Công ty FTSE International Limited (FTSE)
Cũng trong ngày 15/9, Bộ trưởng đã có buổi làm việc với Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh, Ngài Matt Western. Tại đây, nhiều vấn đề quan trọng đã được hai lãnh đạo thảo luận, kỳ vọng mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng, toàn diện hơn trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam - Vương quốc Anh.
|
|
Đặc biệt, ngày 16/9, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2025 tại London. Hội nghị có sự tham dự của các đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý, Đại sứ quán, và đặc biệt là có tới gần 300 đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn, ngân hàng, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu từ Việt Nam, Vương quốc Anh và khu vực.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng và các thành viên đến từ Việt Nam đã thông tin cụ thể tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Vương quốc Anh và khu vực châu Âu về sự phát triển và tiềm năng của kinh tế Việt Nam. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh về các giải pháp mạnh mẽ mà Việt Nam đang triển khai quyết liệt để phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư trực tiếp và vốn đầu tư gián tiếp thông qua thị trường chứng khoán.
Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đặt mục tiêu mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm nay và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới. Do đó, Việt Nam xác định việc huy động mọi nguồn lực vốn, bao gồm cả nguồn vốn trong và ngoài nước. Việt Nam cam kết xây dựng chính sách luôn hướng tới sự minh bạch, công bằng; môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện với mục tiêu “đôi bên cùng có lợi”, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi công bằng cho nhà đầu tư, để Việt Nam là điểm đến đầu tư dài hạn, bền vững.
|
|
|
Ngày 17/9, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với Thị trưởng Khu tài chính London - Ngài Alastair King. Tại đây, Bộ trưởng đã cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ kinh nghiệm từ phía London, mong muốn tăng cường phối hợp trong áp dụng thông luật, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác tài chính. Bộ trưởng đề nghị Khu tài chính London phối hợp chặt chẽ với hai thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để phát triển trung tâm tài chính quốc tế.
Tiếp tục chương trình công tác, ngày 18/9, tại Palazzo Lombardia - trụ sở của chính quyền vùng Lombardy tại Milan (Italia), Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có buổi tiếp xã giao Quốc vụ khanh vùng Lombardy Raffaele Cattaneo. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và ông Raffaele Cattaneo đã thông tin về sự phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam – Italia nói chung và vùng Lombardy nói riêng; đồng thời đều bày tỏ tin tưởng về khả năng mở rộng kết nối, đầu tư sẽ được tăng cường hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
Tiếp đó, Bộ trưởng cũng đã tham dự Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam - Italia tại thành phố Milan. Sự kiện có sự tham dự đông đảo các nhà đầu tư tới từ Italia. Tại đây, Bộ trưởng khẳng định, tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Italia vẫn còn dư địa rất lớn để tiếp tục phát triển. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Italia, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững như và các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Việt Nam chủ trương hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, hướng tới chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, trong chuyến công tác lần này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xã giao các tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại hai Vương quốc Anh và Italia.
|
Mặc dù Chương trình Xúc tiến, kết nối đầu tư nước ngoài là hoạt động thường niên quan trọng của Bộ Tài chính được tổ chức thành công nhiều năm nay, tuy nhiên, trong chuyến công tác lần này của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã đem lại những dấu ấn riêng biệt. Đó là Việt Nam đã trở nên “thân thuộc” hơn rất nhiều đối với các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư qua các buổi làm việc. “Ấn tượng Việt Nam” đã để lại qua lời phát biểu của các đối tác ở các nền kinh tế phát triển và thị trường tài chính hàng trăm năm của châu Âu là điều mà nhiều nhiều thành viên trong Đoàn công tác cảm nhận rất rõ.
Tại cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), bà Julia Hoggett - Tổng Giám đốc đã bày tỏ sự tin tưởng rất cao vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Về phía mình, LSE sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam trong vấn đề nâng hạng lên thị trường mới nổi. “Sự hợp tác hai bên sẽ có thêm bước phát triển mới và LSE sẽ là một “cửa ngõ” hiệu quả để thị trường Việt Nam kết nối với nhiều thị trường khác trên thế giới” - nữ Tổng Giám đốc LSE nhấn mạnh.
Tại buổi làm việc với Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh, Nghị sĩ Matt Western cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Ngài Matt Western cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc cải cách thể chế, phát triển thị trường tài chính và hội nhập quốc tế.
"Vương quốc Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam nhằm xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn quốc tế và củng cố niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu" - Ngài Matt Western khẳng định.
Hay tại buổi làm việc với Thị trưởng Khu tài chính London, Ngài Alastair King cho biết, ông vừa có chuyến công tác 4 ngày thành công tại Việt Nam. Ông đánh giá cao sự quyết tâm, nhất quán và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Việt Nam trong việc triển khai mục tiêu thành lập và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế. “Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hợp tác Việt Nam, đặc biệt thông qua TheCityUK” - Thị trưởng Khu tài chính London khẳng định.
|
|
Tại Diễn đàn Kết nối đầu tư tại Milan, ông Raffaele Cattaneo - Quốc vụ khanh vùng Lombardy (Italia) cho rằng, hiện nay việc giao thương Việt Nam - Italia đã thuận tiện hơn rất nhiều, khi đã có đường bay thẳng từ Hà Nội - Milan, vì thế, cơ hội hợp tác để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước cũng sẽ mở rộng. Ngoài việc mong muốn sẽ có đường bay kết nối TP. Hồ Chí Minh - Milan, Quốc vụ khanh vùng Lombardy còn bày tỏ mong muốn được hợp tác với một số địa phương của Việt Nam để tăng cường giao lưu, đầu tư hiệu quả. “Chúng tôi mong muốn Ngài Bộ trưởng kết nối, hỗ trợ để vùng Lombardy và một địa phương vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam ký kết hợp tác để tạo ra hiệu quả thiết thực, từ đó mở rộng ra các mô hình ra nhiều địa phương khác giữa hai nước” - ông Raffaele Cattaneo nói.
|
Một điểm nhấn nổi bật khác trong chuyến công tác là hoạt động kết nối đầu tư. Bên cạnh thành công từ các hoạt động quan trọng của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước… chuyến công tác đã đem lại thành công rất lớn trong việc kết nối song phương các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng, các quỹ đầu tư giữa Việt Nam với Anh và Italia. Điển hình như, ngay sau Hội nghị Xúc tiến Đầu tư ở London năm nay, theo thông tin từ Ban tổ chức đã có khoảng 60 cuộc gặp gỡ song phương giữa các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng hai bên đã được kết nối. Nhiều doanh nghiệp trong đoàn công tác kỳ vọng, trong thời gian tới các cuộc gặp gỡ trong chuyến công tác lần này sẽ sớm “đơm hoa, kết trái”.
Thành công của Chuyến công tác lần này sẽ mở ra một tầm nhìn hợp tác dài hạn, bền vững giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư - nhiều dự án đầu tư mới sẽ được triển khai, góp phần đưa quan hệ kinh tế - tài chính - chứng khoán giữa Việt Nam với Vương quốc Anh và Italia phát triển lên một tầm cao mới./.
|
thoibaotaichinhvietnam.vn/longform