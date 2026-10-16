Tài chính

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
12:20 | 16/10/2026
(TBTCO) - Ngày 16/10/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Thuyết giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính.
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Ngày 16/10/2026, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm giám đốc Kho bạc Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ; các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, Thường trực Đảng ủy Bộ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác cán bộ, gồm:

Quyết định số 2959/QĐ-BTC ngày 15/10/2026 điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước;

Quyết định số 2968/QĐ-BTC ngày 15/10/2026 tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Lương Thuyết - Vụ trưởng Vụ Chính sách kiểm toán nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và lãnh đạo Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Nguyễn Lương Thuyết, tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng. Ảnh: Đức Minh
Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho ông Phạm Đức Thắng. Ảnh: Đức Minh
Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) cho ông Nguyễn Lương Thuyết. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc mừng Kho bạc Nhà nước và Vụ Tổ chức cán bộ đã kiện toàn được nhân sự lãnh đạo; đồng thời chúc mừng hai đồng chí Phạm Đức Thắng và Nguyễn Lương Thuyết được tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng, tín nhiệm giao đảm nhiệm trọng trách mới. Việc bổ nhiệm kịp thời người đứng đầu sẽ giúp các đơn vị ổn định tổ chức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng, đồng chí Phạm Đức Thắng là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, cơ bản và đã có thời gian công tác lâu năm tại Vụ Tổ chức cán bộ (từ tháng 12/2018 đến nay). Theo quy định về thời hạn giữ chức vụ của Trung ương, đây cũng là thời điểm thích hợp để đồng chí chuyển sang gánh vác trọng trách mới. Bộ trưởng mong muốn trên cương vị Giám đốc Kho bạc Nhà nước, đồng chí Phạm Đức Thắng sẽ tiếp tục là hạt nhân đoàn kết, dẫn dắt hệ thống Kho bạc Nhà nước phát triển mạnh mẽ.

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Quang cảnh lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác cán bộ. Ảnh: Đức Minh

Kho bạc Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý quỹ ngân sách nhà nước, điều phối dòng tiền và thực hiện huy động nguồn lực cho nền kinh tế. Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị tân giám đốc Kho bạc Nhà nước cùng tập thể lãnh đạo Kho bạc Nhà nước khẩn trương hoàn thiện, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý dòng tiền an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho công tác chỉ đạo điều hành vĩ mô của Bộ và Chính phủ.

Đối với đồng chí Nguyễn Lương Thuyết được tiếp nhận từ Kiểm toán Nhà nước sang Bộ Tài chính, là cán bộ được đào tạo bài bản, từng có kinh nghiệm làm công tác tổ chức cán bộ. Tuy nhiên, nhiệm vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Tài chính là một thách thức lớn. Bộ Tài chính hiện có hơn 40 đơn vị đầu mối trực thuộc với khoảng 60.000 công chức, viên chức, quản lý 18 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và có hơn 220.000 đảng viên.

Yêu cầu đặt ra đối với công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới là rất nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và tuyển dụng cán bộ. Mọi quyết định về cán bộ phải dựa trên kết quả đánh giá thực chất, công tâm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công chức.

Khối lượng công việc rất lớn, do đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trên cương vị mới sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ.

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng và tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Lương Thuyết bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng giao trọng trách mới.

Tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng hứa sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức hệ thống Kho bạc Nhà nước phát huy truyền thống đoàn kết, đem hết năng lực và tâm huyết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính, Nguyễn Lương Thuyết phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Minh

Tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính, Nguyễn Lương Thuyết bày tỏ sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Vụ Tổ chức cán bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao.

Đức Minh
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