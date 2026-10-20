Bộ Tài chính Việt Nam và Ấn Độ: Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đi vào thực chất

Cùng tham dự buổi tiếp có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền và các doanh nghiệp tiêu biểu của bang Gujarat.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp Bộ trưởng Kanubhai Mohanlal Desai

Nền tảng vững chắc từ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Kanubhai Mohanlal Desai và các thành viên trong Đoàn công tác.

Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm, xem đây là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của chính quyền bang Gujarat trong việc cụ thể hóa và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Lê Tấn Cận phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc gặp hôm nay là bước tiếp nối quan trọng sau cuộc gặp giữa Lãnh đạo Cấp cao hai nước trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ vào tháng 05/2026 và cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Ấn Độ dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026 vào tháng 09/2026.

Việc đưa quan hệ hai nước lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện đã tạo khuôn khổ pháp lý và động lực mạnh mẽ, mở ra giai đoạn phát triển mới thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Khái quát bức tranh kinh tế vĩ mô và hợp tác song phương

Chia sẻ về tình hình kinh tế Việt Nam, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết, Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, GDP đạt mức tăng trưởng ấn tượng 9,01%; lạm phát được kiểm soát ở mức 4,5%, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm.

Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Việt Nam duy trì vị thế điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu. Năm 2026, vốn FDI đăng ký đạt hơn 38,4 tỷ USD, vốn thực hiện đạt gần 28 tỷ USD (tăng 9% so với năm 2024), ghi nhận mức cao nhất trong 5 năm qua.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Tổng vốn FDI đăng ký mới đạt trên 50 tỷ USD (tăng 76,4%), khẳng định niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 quốc gia đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Đánh giá về hợp tác đầu tư - thương mại với Ấn Độ, Thứ trưởng nêu rõ: Tính đến tháng 9/2026, Ấn Độ có 539 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 1,17 tỷ USD (xếp thứ 26/153 quốc gia và vùng lãnh thổ), tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và khai khoáng tại 20 tỉnh, thành phố.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có 37 dự án đầu tư sang Ấn Độ với tổng vốn thực hiện hơn 500 triệu USD.

Về thương mại, Ấn Độ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Nam Á (thuộc top 9 đối tác toàn cầu), còn Việt Nam nằm trong top 4 quốc gia ASEAN có quy mô thương mại lớn nhất với Ấn Độ.

Bang Gujarat đề xuất nhiều định hướng hợp tác chiến lược

Thay mặt Đoàn đại biểu, Bộ trưởng Kanubhai Mohanlal Desai bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp trọng thị của Bộ Tài chính Việt Nam. Ông nhấn mạnh tình cảm nồng ấm mà nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam ngày càng sâu sắc sau các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Ông Kanubhai Mohanlal Desai, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở Đô thị bang Gujarat phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Giới thiệu về thế mạnh của bang Gujarat - quê hương của Thủ tướng Narendra Modi, Bộ trưởng Desai nhấn mạnh, Gujarat là động lực phát triển kinh tế hàng đầu của Ấn Độ với các sáng kiến toàn cầu nổi bật như Hội nghị Thượng đỉnh “Gujarat Năng động” (Vibrant Gujarat Global Summit) và Trung tâm Dịch vụ Tài chính Quốc tế GIFT City - mô hình tài chính công nghệ hiện đại cung cấp các dịch vụ cho thuê máy bay, tàu thủy, chứng khoán và thu hút các ngân hàng quốc tế.

Về năng lượng tái tạo, Gujarat cam kết đóng góp 100 GW vào mục tiêu 400 GW của Ấn Độ đến năm 2030.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Kanubhai Mohanlal Desai đã trân trọng trao thư mời và quà kỷ niệm của chính quyền bang Gujarat, mời lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu “Gujarat Năng động” vào tháng 1/2027 với tư cách quốc gia đối tác chính thức, đồng thời mời Đoàn sang thăm và kết nối hợp tác tại GIFT City.

Các đại biểu tại buổi tiếp chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Đáp lời, Thứ trưởng Lê Tấn Cận trân trọng cảm ơn những chia sẻ quý báu cùng lời mời chính thức từ phía bạn, khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam sẽ báo cáo Bộ trưởng để xem xét, sắp xếp đoàn công tác tham dự sự kiện quan trọng này, qua đó tiếp tục thắt chặt và đưa quan hệ hợp tác tài chính - kinh tế giữa hai nước lên tầm cao mới./.