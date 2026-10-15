Tài chính

Các tập đoàn, tổng công ty phải giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
22:10 | 15/10/2026
(TBTCO) - Nhấn mạnh vai trò tiên phong, dẫn dắt của tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026. Đồng thời, xây dựng kế hoạch năm 2027 và các năm tiếp theo với tầm nhìn đến năm 2035, duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số liên tục.
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Tăng trưởng cao phải gắn với kiểm soát lạm phát

Chiều ngày 15/10, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính mở rộng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm là rất nặng nề.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, quý IV phải đạt mức tăng trưởng 12,5%. Quan trọng hơn nữa, tăng trưởng cao phải gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức 4,5%. Đây cũng là mục tiêu đề ra trong dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2027 chuẩn bị trình Quốc hội.

Các tập đoàn, tổng công ty phải giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Để đạt mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn lưu ý là công tác xây dựng thể chế phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo báo cáo tại hội nghị, Bộ Tài chính được giao 27 trong tổng số 94 nội dung Chính phủ dự kiến trình, là bộ có khối lượng lớn nhất trong các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị chặt chẽ các nội dung tờ trình, chú ý nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo chính sách có tính dự báo cao. Đồng thời, phải chuẩn bị rất kỹ các văn bản hướng dẫn để ngay sau khi Luật, Nghị quyết được ban hành là có văn bản hướng dẫn áp dụng ngay; tiếp tục rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là các quy định về thuế quan để cải thiện môi trường đầu tư.

Về công tác tài chính - ngân sách, Bộ trưởng chỉ đạo phấn đấu đạt mục tiêu tổng thu ngân sách khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, mặc dù nguồn thu từ đất đang có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối dữ liệu giữa Thuế và Hải quan để vừa đảm bảo thu đạt kế hoạch, vừa cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Đây cũng là cách huy động nguồn lực, thu để chi nhưng cũng phải chi ra để có thu.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng lưu ý phải rà soát, đôn đốc để đảm bảo chi ngân sách phải thực chất.

Liên quan đến an sinh xã hội, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị đảm bảo dòng tiền chi trả cho những tháng cuối năm, trong và sau Tết Nguyên đán. Các tập đoàn, tổng công ty có trách nhiệm đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hàng. Bởi nếu thiếu hàng thì sẽ tăng giá, từ đó đẩy CPI lên cao.

Tuyệt đối không để thiếu điện

Một vấn đề khác được Bộ trưởng đặc biệt quan tâm là bài toán năng lượng và kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh tình hình xung đột ở khu vực Trung Đông, chiến sự giữa Nga và Ukraine kéo dài khó dự đoán, Bộ trưởng cho rằng việc vừa phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế cao vừa kiểm soát lạm phát là một thách thức rất lớn. Khi giá dầu mỏ, hóa chất và các loại hàng hóa khác đồng loạt tăng giá thì bài toán quản lý kinh tế của chúng ta lại càng trở nên khó khăn.

Để đảm bảo vấn đề năng lượng, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với EVN, Petrovietnam và TKV; rà soát rõ nguồn, lưới điện do Nhà nước và doanh nghiệp đầu tư, chi phí cụ thể; đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà, điện tự sản tự tiêu tại cơ quan hành chính, trường học... Các đơn vị phải xây dựng đề án cụ thể để làm việc với Bộ Công Thương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc tuyệt đối không để thiếu điện.

Các tập đoàn, tổng công ty phải giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Đối với yêu cầu riêng cho các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, Bộ trưởng giao Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán rà soát bộ tiêu chí quản trị của OECD để tùy chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Trong đó, phải có nhóm tiêu chí bắt buộc và tiêu chí khuyến khích.

Các tiêu chí bắt buộc phải tập trung vào 3 yếu tố quan trọng nhất là hiệu quả hoạt động, năng suất lao động và bảo vệ môi trường. Còn đối với các tiêu chí khác, chưa phù hợp điều kiện của Việt Nam thì có thể đưa vào nhóm khuyến khích.

Nhấn mạnh vai trò tiên phong, dẫn dắt của tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026, phân công lộ trình rõ theo từng tháng, từng quý, cả năm và cả giai đoạn. Trong đó, đánh giá kết quả rõ ràng, thực chất, bóc tách các yếu tố trượt giá và yếu tố khách quan để ghi nhận đúng nỗ lực của doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cho năm 2027 và các năm tiếp theo với tầm nhìn dài hạn đến năm 2035, duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số liên tục.

Hoàng Yến
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Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tập đoàn doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt

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