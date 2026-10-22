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Chứng khoán BIDV (BSC): Doanh thu quý III tăng 19%, mảng IB đóng góp lớn

Tùng Linh

Tùng Linh

11:40 | 22/10/2026
(TBTCO) - Doanh thu hoạt động quý III/2026 của Chứng khoán BIDV (BSC, mã BSI) đạt gần 819 tỷ đồng. Tăng trưởng từ cho vay, bảo lãnh, đại lý phát hành và tư vấn tài chính giúp doanh thu giữ mức tăng trưởng hai con số, bù đắp phần giảm của môi giới và lãi từ tài sản FVTPL.
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Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 818,7 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ sự gia tăng đóng góp của hoạt động cho vay và các dịch vụ ngân hàng đầu tư.

Cụ thể, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 269 tỷ đồng, tăng 39,3%, tương ứng tăng gần 76 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây là nguồn thu lớn nhất trong cơ cấu doanh thu hoạt động quý III, chiếm gần 33%. Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay ký quỹ của BSC đạt 10.255,8 tỷ đồng, tăng 13,2% so với đầu năm. Tổng các khoản cho vay, bao gồm ứng trước tiền bán chứng khoán, đạt 10.373,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, với doanh thu tăng trưởng mạnh khi đạt 135 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận khoảng 16 triệu đồng. Doanh thu tư vấn tài chính đạt 49,2 tỷ đồng, tăng khoảng 47,6 tỷ đồng. Hai mảng dịch vụ này mang về hơn 184 tỷ đồng, tương đương 22,5% doanh thu hoạt động trong quý.

Phần doanh thu tăng thêm từ cho vay, bảo lãnh, đại lý phát hành và tư vấn tài chính đạt khoảng 258 tỷ đồng, qua đó giúp tổng doanh thu tăng trưởng dù mảng môi giới và lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chịu ảnh hưởng trước biến động thị trường.

Doanh thu môi giới quý III của BSC giảm còn 59,4 tỷ đồng, trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy yếu. Như trong tháng 9/2026, dòng tiền giao dịch thận trọng và xuất hiện những phiên giá trị khớp lệnh chỉ khoảng 10.000 tỷ đồng. Một số nhịp hồi phục của chỉ số thiếu sự đồng hành của thanh khoản, phản ánh sức cầu còn dè dặt.

Lãi từ tài sản FVTPL đạt 261,6 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ, song vẫn đóng góp gần 32% doanh thu hoạt động. Trong khi đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 38,6 tỷ đồng, tăng khoảng 33%.

Cơ cấu doanh thu quý III ghi nhận vai trò lớn hơn của hoạt động cho vay và các dịch vụ phát hành, tư vấn, qua đó hỗ trợ tăng trưởng trong điều kiện nguồn thu môi giới chịu sức ép từ giao dịch thị trường.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của BSC đạt 2.132,7 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 469,4 tỷ đồng, giảm khoảng 5,4% do chi phí tài chính gia tăng. Lợi nhuận sau thuế đạt 377,1 tỷ đồng. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản BSC đạt 19.905,4 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán bsc chứng khoán BIDV môi giới ib

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