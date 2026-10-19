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Chứng khoán phái sinh ngày 19/10: Chênh lệch đảo chiều dương

Tùng Linh

Tùng Linh

18:56 | 19/10/2026
(TBTCO) - VN30-Index tiếp tục chịu áp lực khi VIC kéo giảm hơn 10 điểm, lấn át nỗ lực phục hồi của nhiều cổ phiếu. Trên thị trường phái sinh, chênh lệch trở lại trạng thái dương, trong khi thanh khoản thu hẹp nhưng khối lượng mở tiếp tục gia tăng ở hợp đồng đáo hạn tháng 11/2026.
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Thị trường chứng khoán cơ sở khởi đầu tuần giao dịch mới trong sắc đỏ. Kết phiên 19/10, VN30-Index giảm 16,23 điểm (-0,87%), xuống 1.839,18 điểm, tiếp tục vận động trong xu hướng giảm ngắn hạn và tiến gần vùng hỗ trợ 1.830 điểm.

Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên, khiến VN30-Index nhanh chóng đánh mất vùng 1.860 điểm. Sau khoảng thời gian giằng co trong buổi sáng, chỉ số tiếp tục suy yếu vào phiên chiều, có thời điểm lùi xuống dưới 1.840 điểm. Dù xuất hiện một số nhịp hồi kỹ thuật, lực cầu chưa đủ mạnh để đảo ngược xu hướng, khiến VN30 đóng cửa gần vùng thấp trong ngày.

Đáng chú ý, VIC tiếp tục là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên VN30, lấy đi hơn 10 điểm của chỉ số. HPG và FPT cũng tác động tiêu cực, lần lượt kéo giảm khoảng 1,7 điểm mỗi mã. VPB, STB và VHM góp thêm áp lực, đưa tổng mức đóng góp giảm của các cổ phiếu lên 16,297 điểm.

Ở chiều ngược lại, BSR là lực đỡ lớn nhất khi đóng góp khoảng 2,6 điểm, tiếp đến là VPL với gần 2 điểm. MSN, LPB, TCX và MWG cũng hỗ trợ chỉ số, đưa tổng mức đóng góp tăng đạt 7,052 điểm. Tuy nhiên, những nỗ lực này chưa đủ bù đắp sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 11/2206 (41I1GB000) kết phiên tại 1.841 điểm, giảm 0,76%, thấp hơn mức giảm 0,87% của chỉ số cơ sở. Theo đó, chênh lệch giữa hợp đồng chính và chỉ số cơ sở chuyển từ âm 0,31 điểm phiên trước sang dương 1,82 điểm. Các kỳ hạn còn lại cũng ghi nhận mức chênh lệch dương.

Thanh khoản hợp đồng chính giảm nhưng khối lượng mở (OI) tiếp tục tăng sau tuần đáo hạn phái sinh liền trước. Khối lượng giao dịch 41I1GB000 đạt 175.662 hợp đồng, giảm khoảng 8% so với phiên trước. Trong khi đó, OI tăng 22,09%, lên 35.612 hợp đồng, tương ứng tăng thêm 6.443 hợp đồng. Diễn biến này cho thấy số lượng hợp đồng còn mở tiếp tục gia tăng, dù hoạt động giao dịch trong phiên thu hẹp.

Theo nhận định của các chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch có xu hướng giảm hoạt động giao dịch và nghiêng về khả năng VN30-Index xuất hiện nhịp phục hồi. Tuy nhiên, chiến lược phòng ngừa rủi ro vẫn được ưu tiên khi chỉ số cơ sở chưa thoát khỏi xu hướng suy yếu. Đối với hợp đồng tương lai 41I1GB000, xu hướng ngắn hạn tiếp tục được đánh giá tiêu cực, với kháng cự quanh 1.865 điểm và hỗ trợ gần nhất tại 1.830 điểm.

Nhìn chung, chênh lệch hợp đồng chính trở lại trạng thái dương nhưng mức chênh lệch chỉ 1,82 điểm vẫn chưa phản ánh kỳ vọng phục hồi rõ rệt. Trong bối cảnh VN30 tiếp tục giảm dưới sức ép từ cổ phiếu VIC, diễn biến tại vùng hỗ trợ 1.830 điểm sẽ là yếu tố đáng chú ý trong các phiên tiếp theo.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán phái sinh vn30-index

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