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Chứng khoán tuần mới (12/10-18/10): Chờ đợi phía sau phiên đảo chiều

Tùng Linh

Tùng Linh

18:33 | 18/10/2026
(TBTCO) - Sắc xanh trở lại trong phiên cuối tuần sau 7 phiên giảm liên tiếp giúp VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm. Tuy vậy, vẫn chưa đủ xác nhận xu hướng đã đảo chiều.
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Sắc xanh trở lại sau 7 phiên giảm liên tiếp

VN-Index khép lại tuần giao dịch 12/10-16/10 trong trạng thái bớt tiêu cực hơn khi phiên cuối tuần xuất hiện sắc xanh, chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp trước đó và đưa chỉ số trở lại trên mốc tâm lý 1.700 điểm.

Tuy nhiên, tín hiệu phục hồi chưa thực sự thuyết phục. Theo ông Lê Đỗ Tuấn Minh, chuyên gia từ Chứng khoán Kirin (CSI), biên độ tăng trong phiên cuối tuần không lớn, thu hẹp dần về cuối phiên và đi kèm thanh khoản suy giảm. Vì vậy, CSI cho rằng nhịp tăng hiện tại thiên nhiều hơn về hồi kỹ thuật, trong bối cảnh VN-Index đã có 4 tuần giảm liên tiếp và chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng xác nhận đảo chiều xu hướng.

Sự phân hóa giữa các nhóm ngành tiếp tục là đặc điểm nổi bật. Cổ phiếu nhóm thép và chứng khoán, ngân hàng ghi nhận tín hiệu tích cực trong tuần. Một số cổ phiếu ngân hàng và thép cũng ghi nhận mức tăng khá như SHB tăng 6,5%, TPB tăng 4,8%, MBB tăng 4,2%, HPG tăng 3,98%, CTG tăng 3,73%.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện khá rộng, đặc biệt ở cổ phiếu ngành bất động sản, khai khoáng, dầu khí, vận tải hàng hóa. Như vậy, dòng tiền mới chỉ quay lại một số nhóm có sức ảnh hưởng tới tâm lý thị trường, trong khi mặt bằng chung chưa tạo được sự đồng thuận.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, cũng đánh giá phiên hồi phục cuối tuần là tín hiệu tích cực đáng chú ý khi dòng tiền bắt đầu trở lại nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán - những nhóm có sức lan tỏa lớn tới tâm lý chung. Tuy nhiên, theo ông Phong, đây mới là một nhịp hồi, chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy.

Dòng vốn ngoại tiếp tục là lực cản. Tuy nhiên, mức độ bán ròng đã hạ đáng kể so với tuần trước. Khối ngoại bán ròng khoảng 3.141 tỷ đồng trong tuần, sau khi bán ròng tới 13.921 tỷ đồng ở tuần liền trước. VIC đứng đầu danh sách bán ròng với 417 tỷ đồng, tiếp đến là TCB 282 tỷ đồng, VIX 214 tỷ đồng, FRT 208 tỷ đồng và FPT 202 tỷ đồng. Ở chiều mua, MBB dẫn đầu với 230 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu duy. nhất được các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên một trăm tỷ đồng cả tuần qua.

Chứng khoán tuần mới (12/10-18/10): Chờ đợi phía sau phiên đảo chiều
Giá trị bán ròng của khối ngoại trong các tuần gần đây - Nguồn: Chứng khoán Kirin

Chất xúc tác từ cao điểm mùa kết quả kinh doanh quý III

Sắc xanh cuối tuần giúp giảm bớt áp lực tâm lý sau chuỗi điều chỉnh kéo dài, nhưng tín hiệu quan trọng hơn vẫn nằm ở khả năng dòng tiền duy trì tại những nhóm dẫn dắt và lan tỏa rộng hơn. Trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, thị trường cần thêm chất xúc tác để hình thành một vùng cân bằng bền vững.

Tuần giao dịch mới diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bước vào cao điểm công bố báo cáo tài chính quý III/2026, trong đó ngày 20/10 là thời điểm đáng chú ý đối với tiến độ công bố báo cáo. Theo chuyên gia từ Pinetree, dòng tiền có thể tiếp tục phân hóa mạnh và tập trung nhiều hơn vào những cổ phiếu có kết quả kinh doanh khả quan thay vì lan tỏa đồng loạt trên toàn thị trường.

Đây cũng là điểm tựa đáng chú ý sau một giai đoạn VN-Index vận động chủ yếu dưới tác động của yếu tố vĩ mô và tâm lý. Khi mùa báo cáo tài chính bước vào cao điểm, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, chất lượng tài sản và triển vọng quý IV/2026 có thể trở thành cơ sở quan trọng hơn trong việc định hình dòng tiền.

Chuyên gia từ Pinetree kỳ vọng sau chuỗi giảm sâu, VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật ít nhất trong những phiên đầu tuần, với vùng kháng cự gần 1.715-1.750 điểm. Tuy nhiên, ông Phong lưu ý khả năng phục hồi bền vững vẫn phụ thuộc vào thanh khoản và diễn biến của các nhóm vốn hóa lớn. Nếu nhịp hồi không đi kèm dòng tiền đủ mạnh, chỉ số có thể quay lại kiểm định khu vực 1.700 điểm.

CSI cũng giữ quan điểm thận trọng. Theo ông Lê Đỗ Tuấn Minh, sau 7 phiên giảm, VN-Index có khả năng xuất hiện một nhịp hồi để tìm lại vùng cân bằng, nhưng thanh khoản thấp khiến rủi ro xu hướng giảm quay trở lại vẫn hiện hữu. Đối vùng kháng cự quanh 1.740 điểm, CSI cho rằng nhà đầu tư cần chờ thêm những tín hiệu rõ ràng trước khi mở vị thế mua mới.

Bên cạnh mùa kết quả kinh doanh trong nước, các yếu tố quốc tế tiếp tục là biến số khó bỏ qua. Trong đó, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông và Ukraine sẽ tiếp tục tác động tới giá năng lượng và kỳ vọng lạm phát, trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu thắt chặt. Cùng lúc, mùa báo cáo lợi nhuận quốc tế bước vào giai đoạn sôi động với Meta, Tesla, Netflix, SAP và nhiều doanh nghiệp lớn công bố kết quả kinh doanh.

Ở châu Á, Trung Quốc sẽ công bố GDP quý III cùng sản xuất công nghiệp, bán lẻ và đầu tư. Tăng trưởng GDP được dự báo đạt 4,4% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh đó, tuần tới nhiều khả năng vẫn là giai đoạn thị trường tìm kiếm điểm cân bằng hơn là sớm hình thành một xu hướng mới rõ rệt. Điểm khác biệt nằm ở chỗ mùa kết quả kinh doanh quý III có thể giúp dòng tiền tìm được những điểm đến cụ thể, trong khi khả năng duy trì nhịp hồi của VN-Index vẫn cần sự xác nhận từ thanh khoản, khối ngoại và diễn biến của các nhóm dẫn dắt.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán vn-index chứng khoán tuần mới

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