Đầu tư

Đầu tư 40.372 tỷ đồng xây tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An

Anh Minh

Anh Minh

06:28 | 20/10/2026
(TBTCO) - Tuyến cao tốc Đức Hòa - Mỹ An dài 63,6 km qua Tây Ninh và Đồng Tháp được nghiên cứu theo hai phương án kết cấu, trong đó phương án cầu cạn được kiến nghị ưu tiên nhằm giảm nhu cầu vật liệu, đất đai và rủi ro tiến độ.
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Phạm vi đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Đức Hoà – Mỹ An.
Phạm vi đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Đức Hoà – Mỹ An. (ảnh chụp từ hồ sơ dự án).

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng xem xét thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An.

Dự án này có điểm đầu kết nối với đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh tại khoảng Km17+900, cách nút giao Hoà Khánh khoảng 10 km, thuộc địa phận xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh; điểm cuối kết nối với Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 tại khoảng Km0+570, thuộc xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp.

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 63,6 km, trong đó đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 60,45 km, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp dài 3,15 km. Đáng chú ý, khoảng 0,57 km cuối tuyến đi trùng với cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh nhằm tạo thuận lợi cho việc bố trí nút giao kết nối với trung tâm đô thị Mỹ An, tỉnh Đồng Tháp.

Được biết, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An được quy hoạch có quy mô 6 làn xe, với tiến trình đầu tư trước năm 2030. Tuy nhiên, kết quả dự báo nhu cầu vận tải và tính toán năng lực thông hành cho thấy, quy mô 4 làn xe có thể đáp ứng nhu cầu khai thác đến năm 2044.

Sau thời điểm này, khi lưu lượng phương tiện tăng cao, tốc độ khai thác thực tế có thể thấp hơn tốc độ thiết kế; việc mở rộng tuyến lên quy mô hoàn chỉnh sẽ được xem xét trên cơ sở lưu lượng giao thông thực tế.

Trên cơ sở đó, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất phân kỳ đầu tư Dự án, trong đó giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75 m, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Ở giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến sẽ được mở rộng lên 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25 m, giữ nguyên vận tốc thiết kế 120 km/h, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Trên cơ sở đánh giá điều kiện địa chất và khả năng cung ứng vật liệu xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đề xuất 2 phương án đầu tư cho Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Đức Hoà – Mỹ An, đều sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Cụ thể, phương án 1 xây dựng tuyến cao tốc với nền đắp thông thường, kết hợp các công trình cầu vượt sông, kênh và đường hiện hữu, có sơ bộ tổng mức đầu tư 40.372 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây lắp và thiết bị là 22.745 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 9.997 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 5.355 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác là 2.275 tỷ đồng.

Phương án 2 xây dựng tuyến cao tốc bằng cầu cạn trên toàn tuyến, trừ phạm vi các nút giao, có sơ bộ tổng mức đầu tư 48.120 tỷ đồng, cao hơn phương án nền đắp thông thường 7.748 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây lắp và thiết bị là 32.266 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 6.017 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 6.610 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác là 3.227 tỷ đồng.

Mặc dù có tổng mức đầu tư cao hơn, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị ưu tiên lựa chọn phương án cầu cạn trên cơ sở đánh giá các yếu tố kỹ thuật, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm chia cắt khu dân cư, hạn chế ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi và giảm nhu cầu giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, phương án cầu cạn chỉ cần khoảng 1,35 triệu m3 cát đắp, giảm tới 9,82 triệu m³ so với nhu cầu khoảng 11,17 triệu m3 của phương án nền đắp thông thường. Đây là lợi thế đáng kể trong bối cảnh nguồn cung cát san lấp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều khó khăn.

Đối với phương án cầu cạn, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận dự kiến khởi công Dự án trong quý IV/2027, hoàn thành toàn bộ công trình và đưa vào khai thác năm 2030.

Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An là một bộ phận của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02).

Việc đầu tư công trình nhằm từng bước hoàn thiện trục giao thông chiến lược, hành lang kinh tế Bắc - Nam phía Tây, tăng cường kết nối giữa vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên với vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và giữa tỉnh Tây Ninh với tỉnh Đồng Tháp nói riêng, phát huy hiệu quả đầu tư của các đoạn tuyến đã và đang được triển khai, giảm áp lực cho Quốc lộ N2 và các tuyến đường hiện hữu.

Đồng thời, Dự án góp phần nâng cao năng lực vận tải, logistics liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc./.

Anh Minh
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