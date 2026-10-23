Tài chính

Đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
09:19 | 23/10/2026
(TBTCO) - Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, đất chậm đưa vào sử dụng tại Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 21-NQ/TW.
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Sáng 23/10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN), Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình về các dự án Luật. Ảnh: Đức Thanh

Theo Bộ trưởng, việc xây dựng dự án Luật nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, xử lý một số vấn đề vướng mắc trong thực tiễn phát sinh.

Về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 15 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục, không phân biệt công lập hay tư thục, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Dự thảo cũng bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh.

Cùng với việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định miễn thuế đối với phần thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân cư trú từ việc cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh để góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong việc giảm chi phí, thúc đẩy hình thành các cơ sở cung cấp suất ăn có quy mô lớn, tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, qua đó giảm chi phí cho người học và người bệnh. Quy định miễn thuế này áp dụng đối với cả doanh nghiệp cung cấp suất ăn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh số.

Đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng
Toàn cảnh phiên họp sáng 23/10. Ảnh: Đức Thanh

Về Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định trường hợp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với cơ sở giáo dục tại Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Đồng thời, dự thảo quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo quy định của Chính phủ tại Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Đặc biệt, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, đất chậm đưa vào sử dụng tại Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, đây là mức thuế suất cao nhất tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, tương đương với thuế suất đối với đất lấn chiếm và gấp 7 lần đất ở trong hạn mức. Các khái niệm đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, đất chậm đưa vào sử dụng được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, hoàn thiện quy định về đăng ký, khai, tính và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Điều 8 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để phù hợp với tên gọi theo tổ chức bộ máy hành chính sau khi sắp xếp.

Theo tờ trình, dự án Luật được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông tại 1 kỳ họp (Kỳ họp tháng 10/2026) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
thuế sử dụng đất thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập doanh nghiệp

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