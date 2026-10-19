Thị trường

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
10:32 | 19/10/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới ngày 19/10 giảm nhẹ, dầu WTI về dưới 98 USD/thùng, dầu Brent giao dịch ở mức 107,98 USD/thùng.
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Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên sáng đầu tuần, dầu WTI ở mức 97,43 USD/thùng, giảm 1,59 USD/thùng, tương đương 1,61%. Phiên giao dịch trước đó, giá dầu WTI đóng cửa ở mức 99,02 USD/thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao dịch ở mức 107,98 USD/thùng, giảm 1,71 USD/thùng, tương đương 1,54%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên trước ở mức 109,69 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ
Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ. Ảnh: TL.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên sáng đầu tuần, sau khi Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump tạm dừng các biện pháp trừng phạt Nga nhằm đánh giá tác động đối với nền kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu. Các cuộc tấn công quanh eo biển Hormuz leo thang trong nhiều ngày qua. Iran tuyên bố tăng cường các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này và siết chặt các biện pháp trừng phạt từ tháng trước.

Tại Nga, thị trường năng lượng tiếp tục chịu tác động từ xung đột với Ukraine. Hôm thứ Năm tuần trước, Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev không tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các cơ sở năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố.

Dự báo giá xăng dầu trong nước kỳ tới, theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ có sự điều chỉnh. Trong đó, xăng E10 giảm khoảng 1.700 đồng/lít; xăng E5 RON 92 - II giảm khoảng 1.500 đồng/lít; dầu Diesel giảm khoảng 100 đồng/lít.

Văn Nam
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