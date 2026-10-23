Giá vàng hôm nay ngày 23/10: Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước vàng nhẫn biến động trái chiều

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới lùi về 4.028 USD/ounce, giảm hơn 100 USD so với sáng hôm qua. Theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 126,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Theo Kitco, đà giảm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Brent lên khoảng 112,41 USD/thùng, còn dầu WTI tiến sát 100 USD/thùng sau các thông tin về những vụ tấn công mới nhằm vào tàu thương mại trong khu vực. Giá năng lượng tăng gây sức ép lên vàng, dù bất ổn địa chính trị thường hỗ trợ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ cũng khiến thị trường thận trọng về lộ trình lãi suất. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 17/10 giảm 6.000, còn 194.000 đơn, thấp hơn dự báo 200.000 đơn. Nhà đầu tư hiện nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27–28/10; xác suất tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 được ước tính khoảng 86%.

Dù chịu sức ép trong ngắn hạn, ông Chris Mancini, đồng quản lý danh mục đầu tư Quỹ Gabelli Gold Fund (GOLDX), vẫn đánh giá triển vọng dài hạn của vàng tích cực. Theo ông, xung đột tại Iran và gián đoạn vận chuyển dầu qua Hormuz đang làm tăng giá năng lượng, qua đó củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất và gây áp lực lên kim loại quý. Tuy nhiên, ông cho rằng các yếu tố này có thể chỉ trì hoãn đà tăng của vàng. Lãi suất và giá dầu duy trì ở mức cao có thể gây tổn hại cho tăng trưởng, buộc Fed phải cân nhắc lại chính sách.

Ông Mancini cho biết, nếu báo cáo việc làm tháng 10 cho thấy Mỹ mất 100.000 việc làm, giá vàng có thể tăng mạnh khi thị trường kỳ vọng Fed tạm dừng thắt chặt. Dù vậy, thời điểm vàng bước vào đợt tăng giá tiếp theo hiện vẫn khó xác định.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 22/10, giá vàng trong nước diễn biến trái chiều ở phân khúc vàng nhẫn.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ không thay đổi về giá, giao dịch ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng miếng giao dịch ở ngưỡng 138,4 - 142 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giữ giá so với phiên trước đó, giá vàng niêm yết ngưỡng 138,1 - 142,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng. SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở ngưỡng 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và PNJ không thay đổi về giá, lần lượt giao dịch tại 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng và 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng.