Thuế - Hải quan

Giảm gánh nặng chi phí để siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ chuyển sang kê khai

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
13:16 | 25/10/2026
Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu rà soát, giảm gánh nặng chi phí để siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ chuyển sang phương pháp kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử.
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Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp nhằm rà soát các chi phí phát sinh đối với siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ trong quá trình chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Cuộc họp được tổ chức nhằm lắng nghe những khó khăn từ thực tiễn, đánh giá mức độ phù hợp của chi phí tuân thủ và trao đổi giải pháp hài hòa giữa yêu cầu quản lý thuế với đặc thù hoạt động kinh doanh.

Giảm gánh nặng chi phí để siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ chuyển sang kê khai
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, giai đoạn vừa qua, Bộ Tài chính và ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời khẳng định cơ quan thuế luôn quan tâm, theo dõi và lắng nghe ý kiến phản ánh từ thực tiễn, trong đó có các thông tin, kiến nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm việc thực hiện các quy định về thuế, hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời có chi phí tuân thủ hợp lý, hài hòa với quy mô, mô hình và điều kiện hoạt động của từng cơ sở kinh doanh.

Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị các đơn vị cơ quan thuế tập trung lắng nghe đầy đủ ý kiến của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các nhà cung cấp dịch vụ; phân tích cụ thể những khoản chi phí phát sinh, mức độ cần thiết cũng như sự phù hợp với quy mô, đặc điểm kinh doanh.

Thông qua việc tăng cường đối thoại và chủ động tiếp nhận phản ánh, Cục Thuế hướng tới mục tiêu triển khai chính sách thuế theo hướng minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ không cần thiết, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về thuế và tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển ổn định, bền vững.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến và đánh giá thực tế, các đơn vị nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung cần tiếp tục xem xét.

Tại cuộc họp, các nội dung rà soát tập trung vào tình hình triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại siêu thị và cơ sở kinh doanh bán lẻ; các quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai; cũng như chi phí phát sinh khi thực hiện nghĩa vụ thuế, kế toán và hóa đơn điện tử.

Trao đổi tại cuộc họp, đại diện Thuế TP. Hà Nội chỉ ra rằng, khó khăn từ thực tiễn không chỉ nằm ở chi phí sử dụng phần mềm hay dịch vụ hóa đơn điện tử, mà còn ở nhân lực, thời gian và công sức mà người nộp thuế phải bỏ ra để đáp ứng các yêu cầu về kê khai, hóa đơn và kế toán. Đây là những yếu tố cần được xem xét đầy đủ khi đánh giá tổng thể chi phí tuân thủ, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh có quy mô và điều kiện vận hành khác nhau.

Bên cạnh đó, chi phí dịch vụ hóa đơn điện tử trên thị trường cũng cần được rà soát trên cơ sở các cấu phần cụ thể, bao gồm phần mềm, bản quyền, kết nối hệ thống, nâng cấp và các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Việc đánh giá cần gắn với nhu cầu sử dụng thực tế, tránh tạo ra gánh nặng chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Chia sẻ tại cuộc họp, đại diện cộng đồng hộ kinh doanh bày tỏ kỳ vọng rằng, thông qua quá trình rà soát và đối thoại, gánh nặng chi phí sẽ từng bước được giảm bớt trong thời gian tới. Đối với nhóm siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ có số lượng giao dịch lớn, việc tối ưu chi phí dịch vụ và đơn giản hóa quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế có ý nghĩa thiết thực đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Cuộc họp là dịp để cơ quan thuế và các bên liên quan cùng nhìn nhận đầy đủ hơn những tác động của quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế, từ chi phí dịch vụ đến nguồn lực tổ chức thực hiện tại cơ sở kinh doanh. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, các đơn vị thuộc Cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ và tình hình triển khai thực tế, tổng hợp các khó khăn, bất cập để đề xuất giải pháp phù hợp./.

Văn Tuấn
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