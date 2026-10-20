Thị trường

Hà Nội đặt mục tiêu kết nối 500 chủ thể vào mô hình tiêu dùng số

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
06:16 | 20/10/2026
(TBTCO) - Đến năm 2028, Hà Nội phấn đấu kết nối ít nhất 500 chủ thể, công khai 1.000 sản phẩm trên gian hàng số, đồng thời tăng cường truy xuất nguồn gốc và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử.
aa

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 19/10/2026 triển khai Đề án “Thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử TP. Hà Nội” giai đoạn 2026–2028.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ lựa chọn tối thiểu 10 điểm, chợ, cụm hộ kinh doanh để thí điểm, ưu tiên những địa bàn có hạ tầng thương mại và nền tảng chuyển đổi số. Đối tượng tham gia gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đến năm 2028, ít nhất 80% sản phẩm tham gia phải có truy xuất điện tử hoặc mã định danh phù hợp; 100% chủ thể được hướng dẫn công khai thông tin bắt buộc. Thành phố cũng đặt mục tiêu tối thiểu 90% phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi tiếp nhận được phân loại, chuyển xử lý đúng hạn và phấn đấu 100% hồ sơ được tiếp nhận, phân loại, chuyển, thông báo đúng hạn.

Hà Nội đặt mục tiêu kết nối 500 chủ thể vào mô hình tiêu dùng số
Hà Nội đặt mục tiêu kết nối 500 chủ thể vào mô hình tiêu dùng số. Ảnh minh họa

Lộ trình triển khai gồm 4 giai đoạn. Từ quý IV/2026 đến quý I/2027, Hà Nội chuẩn bị điều kiện, hoàn thiện tiêu chí và lựa chọn điểm thí điểm. Trong quý I và quý II/2027, mô hình vận hành đợt đầu tại ít nhất 5 điểm, chợ, cụm hộ kinh doanh, với tối thiểu 250 chủ thể và 500 sản phẩm. Nửa cuối năm 2027, Thành phố đánh giá, điều chỉnh và mở rộng có kiểm soát; năm 2028 tổng kết, chuẩn hóa mô hình và đề xuất phương án triển khai tiếp theo.

Một nội dung đáng chú ý là xây dựng chuyên trang hoặc mô-đun “Gian hàng số Thủ đô”, kết nối với các nền tảng hiện có để công khai thông tin chủ thể, sản phẩm, kênh bán hợp lệ, truy xuất nguồn gốc và chính sách đổi trả, bảo hành, khiếu nại. Thành phố dự kiến tổ chức ít nhất 20 lớp đào tạo, tập huấn về vận hành gian hàng số, thanh toán số, truy xuất nguồn gốc và xử lý phản ánh.

Theo kế hoạch, “bảo trợ thương mại điện tử” là cơ chế Thành phố hướng dẫn, chuẩn hóa tiêu chí, hỗ trợ kết nối, giám sát, cảnh báo và phối hợp bảo vệ người tiêu dùng. Cơ chế này không phải chứng nhận chất lượng, không bảo lãnh giao dịch và không thay thế trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hà Nội cũng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân loại phản ánh, nhận diện rủi ro và đề xuất đầu mối xử lý; AI không tự động kết luận vi phạm hoặc thay thế quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Công thương được giao chủ trì triển khai, phối hợp quản lý danh mục chủ thể, sản phẩm, gian hàng và điểm thí điểm; theo dõi, đánh giá kết quả. Thành phố yêu cầu chỉ mở rộng mô hình khi có dữ liệu kiểm chứng, đánh giá hiệu quả và bảo đảm đủ điều kiện, nguồn lực./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội mô hình tiêu dùng số

Bài liên quan

Hà Nội thí điểm chấm điểm giải ngân đầu tư công, gắn với đánh giá cán bộ

Hà Nội thí điểm chấm điểm giải ngân đầu tư công, gắn với đánh giá cán bộ

Hà Nội ký hợp đồng triển khai 5 tuyến metro, tổng vốn sơ bộ hơn 1 triệu tỷ đồng

Hà Nội ký hợp đồng triển khai 5 tuyến metro, tổng vốn sơ bộ hơn 1 triệu tỷ đồng

Hà Nội phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 vở diễn sân khấu

Hà Nội phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 vở diễn sân khấu

Dành cho bạn

Ngày 20/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Ngày 20/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

Ngày 20/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Ngày 20/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Liechtenstein

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà vua Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương của Vương quốc Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương của Vương quốc Đan Mạch

Từ hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ đến cơ hội nâng tầm doanh nghiệp Việt

Từ hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ đến cơ hội nâng tầm doanh nghiệp Việt

Đọc thêm

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

FTA Việt Nam - EFTA: Chuyển cam kết thành cơ hội kinh doanh thực chất

(TBTCO) - Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu EFTA mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả hiệp định, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, chủ động kết nối đối tác và chuyển ưu đãi thương mại thành những kết quả kinh doanh cụ thể.
Nguồn cung áp đảo, kéo giá đậu tương đi xuống

Nguồn cung áp đảo, kéo giá đậu tương đi xuống

(TBTCO) - Thời tiết thuận lợi tại Mỹ hỗ trợ hoạt động thu hoạch, qua đó gây sức ép lên giá nhóm đậu tương trong nhiều phiên của tuần qua. Kết tuần, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 giảm 2,38% xuống 463,43 USD/tấn, mức thấp nhất trong 7 tuần; giá khô đậu tương kỳ hạn tháng 12 giảm 2,32% xuống 393,63 USD/tấn; giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12 giảm 1,31%, lùi về gần 1.480 USD/tấn.
58 thông báo SPS trong nửa đầu tháng 10: Doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý yêu cầu mới của các thị trường

58 thông báo SPS trong nửa đầu tháng 10: Doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý yêu cầu mới của các thị trường

(TBTCO) - Từ ngày 1 - 15/10/2026, các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới đã công bố 58 thông báo liên quan đến các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS), gồm 28 thông báo dự thảo lấy ý kiến và 30 thông báo có hiệu lực. Các nội dung liên quan trực tiếp đến nhiều nhóm hàng nông sản, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp theo dõi sát quy định của từng thị trường, đặc biệt về kiểm dịch, dư lượng hóa chất, tiêu chuẩn sản phẩm và điều kiện nhập khẩu.
Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ

(TBTCO) - Giá dầu thế giới ngày 19/10 giảm nhẹ, dầu WTI về dưới 98 USD/thùng, dầu Brent giao dịch ở mức 107,98 USD/thùng.
Ngày 19/10: Giá bạc sáng đầu tuần đồng loạt tăng

Ngày 19/10: Giá bạc sáng đầu tuần đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/10) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 427.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,71% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 19/10: Giá cà phê ít biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 19/10: Giá cà phê ít biến động, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (19/10) tương đối ổn định so với tuần trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.100 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang ở mức 137.500 - 140.000 đồng/kg.
Ngày 19/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương chạm mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 19/10: Giá heo hơi tại nhiều địa phương chạm mốc 50.000 đồng/kg

Sau một tuần giảm tới 3.000 đồng/kg, giá heo hơi hôm nay (19/10) dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg. Cả nước có 5 địa phương giao dịch ở mức thấp nhất 50.000 đồng/kg.
Ngày 19/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 19/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (19/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Theo đó, giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg… Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.800 - 8.950 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg…
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Miền Trung: Nỗ lực “giải nén” vốn đầu tư công

Miền Trung: Nỗ lực “giải nén” vốn đầu tư công

Định vị thương hiệu “Gạo Việt xanh, phát thải thấp”

Định vị thương hiệu “Gạo Việt xanh, phát thải thấp”

Ngày 20/10: Giá cà phê có tín hiệu tích cực, hồ tiêu ổn định

Ngày 20/10: Giá cà phê có tín hiệu tích cực, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 20/10: Vàng thế giới giảm về 4.143 USD/ounce, trong nước biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 20/10: Vàng thế giới giảm về 4.143 USD/ounce, trong nước biến động trái chiều

Đầu tư 40.372 tỷ đồng xây tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An

Đầu tư 40.372 tỷ đồng xây tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Ngày 20/10: Giá heo hơi tạm ngắt đà giảm sau một tuần đi xuống

Hà Nội đặt mục tiêu kết nối 500 chủ thể vào mô hình tiêu dùng số

Hà Nội đặt mục tiêu kết nối 500 chủ thể vào mô hình tiêu dùng số

Hà Nội thí điểm chấm điểm giải ngân đầu tư công, gắn với đánh giá cán bộ

Hà Nội thí điểm chấm điểm giải ngân đầu tư công, gắn với đánh giá cán bộ

Ngày 18/10: Giá heo hơi giữ đà giảm, thị trường xuất hiện vùng giá mới

Ngày 18/10: Giá heo hơi giữ đà giảm, thị trường xuất hiện vùng giá mới

Đã rõ hình hài đại công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Đã rõ hình hài đại công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự APEC FMM 2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự APEC FMM 2026

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ Tài chính đã khẩn trương hoàn thiện cơ chế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ Tài chính đã khẩn trương hoàn thiện cơ chế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin: Còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư Việt Nam - Thụy Sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón chính thức Tổng thống Thuỵ Sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón chính thức Tổng thống Thuỵ Sĩ