Đầu tư

Hà Nội hỗ trợ đến 100% chi phí phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
15:14 | 22/10/2026
(TBTCO) - Nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chính sách ưu đãi, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô, ngày 19/10/2026, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND.
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Quyết định này quy định chi tiết về trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển hạ tầng và tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Quyết định được ban hành nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của HĐ ND TP. Hà Nội.

Thành phố sẽ triển khai hàng loạt chính sách hỗ trợ toàn diện, thiết thực và minh bạch.

Theo quy định, Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các tổ chức thuộc thành phố; đồng thời hỗ trợ 100% chi phí vận hành hạ tầng do thành phố đầu tư mới trong 3 năm đầu.

Đối với trung tâm nghiên cứu và phát triển công lập, phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo thuộc các đơn vị công lập và doanh nghiệp nhà nước không thuộc thành phố, mức hỗ trợ đầu tư tối đa 50%. Các dự án đầu tư mới được hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành trong 3 năm đầu.

Hà Nội hỗ trợ đến 100% chi phí phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ
Hà Nội hỗ trợ đến 100% chi phí phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ. Ảnh minh họa

Với phòng thí nghiệm thuộc cơ sở giáo dục đại học tư thục, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, doanh nghiệp tư nhân, thành phố hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp; phòng thí nghiệm đầu tư mới được hỗ trợ tối đa 30% chi phí vận hành trong 3 năm đầu.

Thành phố còn hỗ trợ tối đa 50% chi phí kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị của trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm; tối đa 50% chi phí vận hành sàn giao dịch công nghệ trong 3 năm đầu. Các tổ chức, doanh nghiệp triển khai xã hội hóa hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị thông minh được miễn phí vị trí đặt thiết bị, cáp viễn thông trong 2 năm.

Bên cạnh hỗ trợ hạ tầng, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tư vấn, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở ươm tạo công nghệ cao.

Thành phố cũng thúc đẩy kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và trường đại học trong nước, quốc tế. Các tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ miễn phí gian hàng tại sự kiện khoa học, công nghệ của thành phố và tham gia các khóa đào tạo về quản trị, thương mại hóa công nghệ, chuyển đổi số. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, công nghệ cao, công nghệ số còn được hỗ trợ 100% chi phí gian hàng khi tham gia hội chợ, triển lãm công nghệ quốc tế theo chương trình xúc tiến của thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ cùng Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo TP. Hà Nội là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và ký hợp đồng hỗ trợ. Thủ tục được thực hiện công khai qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hoặc ứng dụng iHanoi.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội hạ tầng khoa học hạ tầng khoa học, công nghệ chi phí

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