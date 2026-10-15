Đầu tư

Hà Nội nhận giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc với iHanoi và HanoiWork

10:25 | 15/10/2026
(TBTCO) - Hệ sinh thái số của UBND TP. Hà Nội, gồm ứng dụng iHanoi và nền tảng HanoiWork, được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2026, ghi nhận kết quả ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
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Chiều 14/10, tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026, UBND TP.Hà Nội được trao giải “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”. Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã nhận giải thưởng dành cho hệ sinh thái số của thành phố.

Trong hệ sinh thái này, iHanoi là ứng dụng Công dân Thủ đô số, cung cấp tiện ích đô thị, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và hỗ trợ người dân tương tác trực tuyến với chính quyền. HanoiWork là nền tảng làm việc số hợp nhất, hỗ trợ cán bộ, công chức trao đổi thông tin, phối hợp xử lý công việc và theo dõi tiến độ nhiệm vụ.

Theo số liệu công bố tại giải thưởng, HanoiWork đã được triển khai tại 180 đơn vị với khoảng 84.000 tài khoản, góp phần rút ngắn thời gian chờ đối với một số thủ tục từ 1–2 giờ xuống còn khoảng 15 phút.

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết thành phố đã khởi tạo 183 không gian làm việc số trên HanoiWork với 84.860 tài khoản cán bộ, công chức; ghi nhận 135.490 lịch họp, 9.163 luồng phê duyệt và khoảng 2,69 triệu tin nhắn làm việc.

Đối với iHanoi, ứng dụng đã đạt hơn 6,2 triệu tài khoản định danh, tiếp nhận lũy kế 227.661 phản ánh, kiến nghị. Các nền tảng góp phần mở rộng kênh tương tác trực tuyến giữa chính quyền với người dân, đồng thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy hành chính.

Trước khi được vinh danh tại VDA 2026, iHanoi cũng dẫn đầu danh mục Better List “Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt” trong khuôn khổ Better Choice Awards 2026.

Hà Nội nhận giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc với iHanoi và HanoiWork
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang nhận giải thưởng. Ảnh: Đăng Khoa

Theo TS. Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, VDA 2026 hướng tới ghi nhận các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho con người và xã hội, đồng thời khuyến khích sáng kiến tạo giá trị trong tương lai.

Giải thưởng do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Năm 2026, Ban Tổ chức tiếp nhận 467 hồ sơ ở 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá, 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu được vinh danh.

Năm hạng mục gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; và tôn vinh cá nhân. Trong đó, 8 cơ quan nhà nước được trao giải ở hạng mục chuyển đổi số xuất sắc.

Bên cạnh hệ sinh thái số của UBND Thành phố, hai giải pháp thuộc Công an TP. Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội cũng được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”. Công an TP. Hà Nội được trao giải với Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường và Phần mềm trưng cầu giám định số. Trong khi đó, Sở Y tế Hà Nội được ghi nhận với Hệ sinh thái y tế số Thủ đô, thể hiện nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, một trong những ngành có nhu cầu lớn về quản lý dữ liệu, tổ chức cung cấp dịch vụ và phục vụ người dân.
Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội giải thưởng chuyển đổi số

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