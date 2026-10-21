Xã hội

Hà Nội phát động xây dựng người Thủ đô thanh lịch, văn minh năm 2026

17:05 | 21/10/2026
(TBTCO) - Ngày 21/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026, phát động Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động”.
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Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của Thành phố, nhiều chuẩn mực đã từng bước đi vào nếp sống của Nhân dân. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến thực chất, bền vững và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 đòi hỏi những việc làm cụ thể, gắn với bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, lấy giá trị cốt lõi “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo” làm trung tâm.

Thực hiện mục tiêu đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 482/KH-SVHTT ngày 02/6/2026, Hướng dẫn số 682/HD-SVHTT ngày 12/8/2026 về bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm các mô hình và Kế hoạch số 119/KH-SVHTTDL ngày 21/9/2026 tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

10 mô hình được xây dựng gắn với đời sống hằng ngày, gồm: tuyến phố, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; công sở văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm; trường học thân thiện; thiết chế văn hóa - thể thao kết nối cộng đồng; gia đình văn hóa, dòng họ văn minh; di tích, lễ hội văn minh, an toàn; thư viện mở, không gian đọc thanh lịch; ứng xử đẹp trên không gian mạng; chợ văn minh, tiểu thương thân thiện; công dân xanh, hội nhập, thanh lịch, văn minh.

Hà Nội phát động xây dựng người Thủ đô thanh lịch, văn minh năm 2026
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu

Điểm mới trong triển khai năm nay là kết quả thực hiện các mô hình được đánh giá bằng bộ tiêu chí và thang điểm cụ thể.

Mỗi xã, phường lựa chọn từ một đến ba mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, tổ chức tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng. Đến nay, 126/126 xã, phường cùng các cơ quan cấp thành phố đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, đợt phát động năm 2026 tiếp tục lấy các giá trị cốt lõi “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo” làm nền tảng, đồng thời đề cao vai trò đóng góp của mỗi người dân: “Cuộc phát động người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần này, chúng ta nhìn lại gần 10 năm Hà Nội đã triển khai, qua từng năm chúng ta đã thấy Hà Nội ngày càng khẳng định vị trí là trung tâm văn hóa của cả nước và bằng sự đóng góp của mỗi người dân, của cộng đồng đã gìn giữ được bản sắc của Hà Nội, thanh lịch, văn minh.

Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử, nhiều chuẩn mực văn hóa đã từng bước đi vào đời sống. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến thực chất và bền vững, thành phố cần cụ thể hóa các quy tắc bằng những mô hình thiết thực, có tiêu chí đánh giá rõ ràng.

Hà Nội phát động xây dựng người Thủ đô thanh lịch, văn minh năm 2026
Hà Nội phát động triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026

Ông Phạm Tuấn Long đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ người thực hiện, tiến độ và kết quả.

Công tác tuyên truyền cần đổi mới theo hướng gần gũi, lấy hành động đẹp, câu chuyện thật và cách làm hiệu quả làm trọng tâm; đồng thời thực hiện nghiêm việc tự đánh giá, chấm điểm theo bộ tiêu chí.

Cùng với triển khai các mô hình, cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động” được tổ chức bằng hình thức video ngắn, khuyến khích người dân chia sẻ những hành động đẹp, cách ứng xử văn minh, góp phần lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng.

Thông qua các mô hình thực hành và hoạt động tuyên truyền, Hà Nội hướng tới đưa chuẩn mực ứng xử trở thành thói quen tự giác trong đời sống hằng ngày, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô và xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội người Thủ đô thanh lịch phát động văn minh

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