Xã hội

Hà Nội yêu cầu gắn thu hồi đất với đào tạo nghề, tạo việc làm

Nguyên Phương

Nguyên Phương

hanh.tbtc@gmail.com
16:32 | 14/10/2026
Tại cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP. Hà Nội với nông dân ngày 14/10, các kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề: chuyển đổi nghề nghiệp, tháo gỡ khó khăn sản xuất, phát triển hợp tác xã, ứng dụng công nghệ và tăng nguồn lực cho nông nghiệp.
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Nông dân kiến nghị tháo gỡ 5 nhóm vấn đề

Tại cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP. Hà Nội với nông dân, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hà Nội Phạm Hải Hoa nêu 5 nhóm vấn đề cần tập trung giải quyết: việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân bị thu hồi đất; hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản và liên kết thị trường; phát triển hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; tăng nguồn lực gắn với chuyển giao kỹ thuật, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Hà Nội yêu cầu gắn thu hồi đất với đào tạo nghề, tạo việc làm
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BTC

Những kiến nghị này xuất phát từ các khó khăn cụ thể tại cơ sở.

Đại diện Hội Nông dân xã Hạ Bằng, bà Nguyễn Thị Bích Vân, cho biết một số diện tích đất lúa sản xuất chưa hiệu quả, thường xuyên bị ngập úng, trong khi đất đai còn manh mún.

Nông dân có nhu cầu phát triển trang trại, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng hoa, cây cảnh và nông nghiệp sinh thái nhưng gặp khó khăn trong tích tụ đất đai, thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Địa phương kiến nghị thành phố hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đồng thời nâng cấp hệ thống thủy lợi, đường giao thông và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Ông Phạm Đức Trọng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thư Lâm, đề cập khó khăn của các trang trại nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng. Việc di chuyển, xây dựng lại cơ sở sản xuất đòi hỏi chi phí lớn, có thể làm gián đoạn hoạt động, ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ và việc làm. Vì vậy, địa phương kiến nghị bố trí địa điểm phù hợp để di dời trang trại, đồng thời có chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ người dân.

Trong khi đó, đại diện Hội Nông dân xã Trần Phú, bà Lê Hoài Thi, kiến nghị nâng cấp đê điều, hệ thống tiêu thoát nước và đường giao thông; nghiên cứu chuyển đổi những khu vực ven sông Bùi thường xuyên ngập úng sang mô hình kinh tế phù hợp.

Hà Nội yêu cầu gắn thu hồi đất với đào tạo nghề, tạo việc làm
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: BTC

Gắn thu hồi đất với đào tạo nghề, tạo việc làm

Từ những kiến nghị tại cơ sở, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương quan tâm đầy đủ đến việc làm, thu nhập và ổn định đời sống của người dân khi triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Theo đó, việc thu hồi đất không chỉ dừng ở phương án bồi thường mà phải gắn với đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm và tạo cơ hội phát triển lâu dài cho người dân, trong đó có việc đào tạo, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho con em các hộ bị ảnh hưởng.

Đối với các trang trại phải di dời, thành phố yêu cầu rà soát nhu cầu thực tế, nghiên cứu bố trí địa điểm phù hợp với quy hoạch và bảo đảm yêu cầu về môi trường, hạn chế gián đoạn hoạt động sản xuất.

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, Hội Nông dân và chính quyền địa phương tổ chức đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế. Việc đào tạo cần chú ý đến nhóm lao động trung niên, lớn tuổi, giúp người dân có phương án chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp khi không còn điều kiện tiếp tục sản xuất nông nghiệp như trước.

Thành phố cũng cần tính toán hoạt động thương mại, dịch vụ, đào tạo và tạo việc làm tại chỗ trong quá trình xây dựng quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, qua đó tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Phát triển nông nghiệp xanh, nâng cao giá trị nông sản

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, nông nghiệp và nông thôn có vai trò quan trọng đối với Thủ đô, không chỉ cung cấp thực phẩm an toàn mà còn góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái, cảnh quan và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Khu vực nông thôn cần được nhìn nhận như không gian sinh thái, văn hóa và kinh tế đa giá trị.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, quá trình đô thị hóa cần bảo đảm hài hòa giữa phát triển đô thị và nông thôn, gìn giữ các làng cổ, làng nghề, văn hóa cộng đồng và cảnh quan đặc trưng, phát huy giá trị của mô hình “làng trong phố, phố trong làng”.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như quy mô nhỏ lẻ, phân tán; việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số chưa đồng đều; liên kết tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc còn hạn chế.

Hạ tầng thủy lợi, chế biến, bảo quản, kho lạnh và logistics cũng cần tiếp tục được quan tâm. Một số khu vực thuộc lưu vực sông Tích, sông Bùi còn chịu ảnh hưởng của ngập úng, trong khi các vấn đề về đất đai, quy hoạch và chuyển đổi việc làm đặt ra yêu cầu xử lý đồng bộ.

Hà Nội yêu cầu gắn thu hồi đất với đào tạo nghề, tạo việc làm
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tham quan gian hàng sản phẩm nông nghiệp tại hội nghị. Ảnh: BTC

Thành phố định hướng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó là đẩy mạnh số hóa dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và phát triển sản phẩm OCOP.

Hà Nội cũng cần phát huy lợi thế làng nghề, du lịch sinh thái; quan tâm đầu tư chế biến, bảo quản, kho lạnh và logistics nhằm nâng cao giá trị nông sản. Việc kết nối nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với nhà phân phối, siêu thị, trường học, bệnh viện và các kênh tiêu thụ ổn định được xác định là một hướng quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các kiến nghị của nông dân phải được tiếp nhận, trả lời rõ ràng, nêu cụ thể nguyên nhân, giải pháp và thời hạn xử lý. Các cơ quan, đơn vị và địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, theo dõi kết quả thực hiện, bảo đảm những vấn đề được nêu tại cuộc đối thoại được giải quyết thực chất.

Về nguồn lực, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết, trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 có 23 công trình thủy lợi; thành phố cũng có danh mục dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quỹ Hỗ trợ nông dân có nguồn vốn 350 tỷ đồng cho giai đoạn 2025–2029; giai đoạn 2026–2030 dự kiến bổ sung 300 tỷ đồng, trong đó năm 2026 bổ sung 50 tỷ đồng.
Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội đối thoại nông dân

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