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Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33: Kinh tế vĩ mô là trọng tâm đối thoại chính sách hàng đầu

P.V

P.V

20:00 | 20/10/2026
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33, chia sẻ về tình hình, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam và định hướng điều hành chính sách nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2027.
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Kinh tế vĩ mô toàn cầu đối mặt nhiều rủi ro, công nghệ tiếp tục tạo động lực tăng trưởng

Trong khuôn khổ Năm APEC 2026, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026) đã chính thức diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) trong 2 ngày từ 20-21/10, với chương trình làm việc bao gồm các phiên họp kín (Retreat), phiên toàn thể cùng nhiều hoạt động tiếp xúc song phương. Trong số các nội dung thảo luận vào sáng ngày 20/10, diễn biến kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng khu vực trước các biến động toàn cầu đã trở thành chủ đề được các Bộ trưởng Tài chính và Trưởng đoàn APEC quan tâm, tập trung thảo luận nhiều nhất.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33: Kinh tế vĩ mô là trọng tâm đối thoại chính sách hàng đầu
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu về bức tranh vĩ mô và các định hướng phát triển của Việt Nam thời gian tới tại FMM 2026

Đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, nhận lời mời từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lan Fo'an (Chủ nhà APEC 2026), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn là một trong những diễn giả chính tham gia phát biểu tại phiên thảo luận trọng tâm về kinh tế vĩ mô, cùng với Lãnh đạo Bộ Tài chính Trung Quốc và Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Việc được mời phát biểu đề dẫn tại phiên đối thoại chính sách vĩ mô then chốt này không chỉ thể hiện sự coi trọng của nước chủ nhà và các thành viên APEC đối với vị thế, uy tín của Việt Nam, mà còn ghi nhận những thành tựu nổi bật trong điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian qua.

Tại Hội nghị, bức tranh kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực là nội dung trọng tâm được đại diện các tổ chức quốc tế và các nền kinh tế thành viên tập trung phân tích. Theo nhận định của IMF, ADB và AIIB, triển vọng tăng trưởng khu vực chịu tác động đan xen giữa các yếu tố rủi ro địa chính trị và động lực từ công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Các tổ chức tài chính quốc tế lưu ý nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và vận tải năng lượng do xung đột tại khu vực Trung Đông, cùng tác động của hiện tượng El Niño đến an ninh lương thực, có thể gây áp lực lên mặt bằng giá và đẩy lạm phát khu vực lên mức 4,2%. Đồng thời, làn sóng đầu tư vào AI và xuất khẩu thiết bị công nghệ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, song cũng đặt ra thách thức về khoảng cách phát triển hạ tầng số giữa các nền kinh tế.

Về định hướng chính sách, AIIB khuyến nghị các quốc gia đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số và chuyển dịch năng lượng, trong đó nguồn vốn đầu tư công đóng vai trò vốn mồi để thu hút các nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33: Kinh tế vĩ mô là trọng tâm đối thoại chính sách hàng đầu
Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế APEC chụp ảnh lưu niệm

Tham gia thảo luận, đại diện các nền kinh tế thành viên đã chia sẻ các giải pháp điều hành nhằm củng cố năng lực tự cường kinh tế vĩ mô. Bộ Tài chính Hoa Kỳ ghi nhận vai trò của đổi mới công nghệ trong việc kích hoạt các dòng vốn đầu tư và đánh giá cao hiệu quả của các biện pháp tự điều chỉnh chuỗi cung ứng, lưu kho nhằm giảm thiểu tác động từ biến động thị trường năng lượng.

Bộ Tài chính Trung Quốc chia sẻ mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức khoảng 5%, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và phục hồi tổng cầu thông qua kế hoạch giải ngân đầu tư công 30 nghìn tỷ Nhân dân tệ gắn với việc kiện toàn mạng lưới an sinh xã hội.

Bức tranh vĩ mô và định hướng phát triển của Việt Nam

Tham gia thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ nhận định về tình hình kinh tế thế giới và khu vực, thông tin về tình hình và triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026.

Về tình hình kinh tế thế giới, tăng trưởng kinh tế dự báo đạt 3,1% (2026) và 3,4% (2027) nhờ sự linh hoạt của thị trường năng lượng và đầu tư vào AI. Tuy nhiên, thế giới vẫn đối mặt rủi ro từ căng thẳng địa chính trị, lãi suất cao và khoảng cách công nghệ giữa các nền kinh tế.

Về phía Việt Nam, kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực, GDP đạt 9,01%, CPI tăng 4,52%. Việt Nam đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi được nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi, đạt mức “Xếp hạng đầu tư” về và gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao.

Thu hút FDI tăng kỷ lục với vốn đăng ký đạt 50,36 tỷ USD. Cơ cấu chi ngân sách được tối ưu khi tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng lên khoảng 40%, chi thường xuyên được tiết kiệm nhờ tinh gọn bộ máy hành chính. Nợ công được duy trì ở mức an toàn khoảng 35-36% GDP, tạo dư địa tài khóa để đầu tư cho hạ tầng chiến lược và các dự án trọng điểm. Các thành tựu này đạt được nhờ sự phối hợp giữa chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm và tiền tệ linh hoạt.

Bộ trưởng khẳng định, các kết quả trên đến từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, chính sách tiền tệ linh hoạt và cải cách thể chế. Hướng tới năm 2027, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trên cơ sở giữ vững ổn định vĩ mô và đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ

Dự kiến ngày 21/10, trong khuôn khổ FMM 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục tham dự các phiên họp và tiếp xúc song phương. Kết thúc Hội nghị, Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò chủ trì tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027./.

P.V
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