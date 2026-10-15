Infographics: 9 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đạt hơn 2,7 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 121 dự án mới và thực hiện 32 lượt điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt trên 2,7 tỷ USD.
(TBTCO) - Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, bền vững hơn vì một tương lai cùng hợp tác và cùng phát triển.
(TBTCO) - Thu hút FDI không chỉ dừng ở việc gia tăng dòng vốn, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị lan tỏa cho nền kinh tế. Theo bà Bùi Thu Thuỷ - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Việt Nam đang từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút các dự án chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.
(TBTCO) - Nền tảng số và các kênh phân phối đang giúp người dân tiếp cận quỹ đầu tư thuận tiện hơn. Để phát triển kênh tích lũy này, cần gắn sản phẩm với mục tiêu tài chính của từng người, đồng thời nâng chất lượng tư vấn và bảo đảm minh bạch trong quá trình đầu tư.
(TBTCO) - Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030, với nhiều hạng mục cải tạo luồng tàu, mở rộng đoạn cong chữ S và nâng cấp các vũng quay trở tàu.
(TBTCO) - Ngày 8/10/2026, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư Lào tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào, dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith.
Trong 9 tháng năm 2026, GRDP tỉnh Tây Ninh ước tăng 10,3% so với cùng kỳ, dẫn đầu khu vực 8 tỉnh, thành phố phía Nam. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 8/10 đạt hơn 54.000 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán Trung ương giao.