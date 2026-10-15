Đầu tư

Infographics: 9 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đạt hơn 2,7 tỷ USD

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

nguyenphuonganh.php@gmail.com
10:33 | 15/10/2026
(TBTCO) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 121 dự án mới và thực hiện 32 lượt điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt trên 2,7 tỷ USD.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
cục đầu tư nước ngoài bộ tài chính 9 tháng năm 2026 Nhà đầu tư Việt Nam

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