Infographics: 9 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đạt hơn 2,7 tỷ USD

(TBTCO) - Thu hút FDI không chỉ dừng ở việc gia tăng dòng vốn, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị lan tỏa cho nền kinh tế. Theo bà Bùi Thu Thuỷ - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Việt Nam đang từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút các dự án chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.