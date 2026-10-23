Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng ACB gần 470 tỷ đồng, dòng vốn phân hóa mạnh ở nhóm ngân hàng

Tùng Linh

Tùng Linh

18:57 | 23/10/2026
(TBTCO) - Trong phiên giao dịch cuối tuần 23/10, khối ngoại tập trung bán ròng cổ phiếu ACB với giá trị gần 470 tỷ đồng, trái ngược với xu hướng mua vào tại TCB, CTG, HDB và VPB.
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Sự phân hóa diễn ra khi VN-Index hoàn tất tuần phục hồi mạnh và trở lại tiến gần mốc 1.800 điểm. Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên 23/10 ghi nhận sự phân hóa rõ nét tại nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong khi ACB chịu áp lực bán ròng lớn nhất thị trường, nhiều mã cùng ngành tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại, nổi bật là TCB, CTG và HDB.

Dẫn đầu chiều bán ròng là ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu với giá trị 469,41 tỷ đồng, vượt xa các cổ phiếu còn lại. Đáng chú ý, bất chấp áp lực bán từ khối ngoại, ACB vẫn tăng 3,90%, lên 21.300 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này phản ánh lực cầu đối ứng đủ lớn để hấp thụ nguồn cung từ nhà đầu tư nước ngoài.

Đây cũng là phiên thứ ba liên tiếp ACB nằm trong danh sách bị khối ngoại bán ròng mạnh. Trong hai phiên 21 và 22/10, cổ phiếu này lần lượt bị bán ròng 102,71 tỷ đồng và 44,29 tỷ đồng. Tính chung ba phiên, giá trị bán ròng tại ACB lên tới hơn 616 tỷ đồng, riêng phiên cuối tuần chiếm hơn ba phần tư tổng giá trị.

Áp lực bán cũng xuất hiện tại một số cổ phiếu ngân hàng khác. STB bị bán ròng 83,54 tỷ đồng, song thị giá tăng mạnh 6,86%, lên 68.500 đồng/cổ phiếu. MBB bị bán ròng 54,44 tỷ đồng và giảm nhẹ 0,50%, xuống 19.800 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, TCB tiếp tục dẫn đầu danh sách được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 152,06 tỷ đồng. Đây là phiên thứ năm liên tiếp cổ phiếu Techcombank thu hút dòng vốn ngoại, nâng tổng giá trị mua ròng trong chuỗi phiên này lên hơn 991 tỷ đồng. TCB đóng cửa tăng nhẹ 0,15%, đạt 34.200 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh TCB, CTG được mua ròng 61,52 tỷ đồng, HDB đạt 54,93 tỷ đồng và VPB đạt 39,77 tỷ đồng. Các cổ phiếu này đều kết phiên trong sắc xanh, với mức tăng lần lượt 1,31%, 0,89% và 0,63%.

Một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng ghi nhận lực mua ngoại tích cực, gồm EIB với 28,40 tỷ đồng và LPB với 24,56 tỷ đồng. Đáng chú ý, EIB tăng 5,31%, lên 17.850 đồng/cổ phiếu, trong khi LPB tăng 3,59%, đạt 40.400 đồng/cổ phiếu.

Trong số 10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất phiên 23/10, có tới 6 mã ngân hàng, với tổng giá trị mua ròng gần 361 tỷ đồng. Tuy nhiên, riêng áp lực bán tại ACB đã vượt tổng giá trị mua ròng của cả 6 cổ phiếu này. Điều đó cho thấy dòng vốn ngoại đang có sự lựa chọn rõ rệt giữa các mã trong cùng ngành, thay vì đồng loạt giải ngân.

Ngoài nhóm ngân hàng, MSN được mua ròng 91,98 tỷ đồng, tiếp tục duy trì sức hút trong những phiên gần đây. VIC và VHM cũng được mua ròng lần lượt 30,25 tỷ đồng và 25,38 tỷ đồng, đồng thời tăng giá 1,55% và 0,47%.

Ở chiều bán ra, FPT tiếp tục đứng sau ACB với giá trị bán ròng 146,43 tỷ đồng. Đây là phiên thứ ba liên tiếp cổ phiếu công nghệ này chịu áp lực bán ròng trên 100 tỷ đồng, với tổng giá trị gần 584 tỷ đồng. PNJ cũng bị bán ròng 109,53 tỷ đồng, trong bối cảnh thị giá giảm mạnh 6,18%, xuống 17.450 đồng/cổ phiếu.

VN-Index đã duy trì đà phục hồi với bốn phiên tăng điểm liên tiếp và thanh khoản cải thiện. Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số đạt 1.774,15 điểm, tăng 4% so với cuối tuần trước, tiếp tục hướng đến vùng giá 1.800 điểm. Dù vậy, diễn biến dòng vốn ngoại cho thấy sự phân hóa vẫn hiện hữu ngay trong nhóm ngân hàng, một trong những nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến thị trường./.

Tùng Linh
Từ khóa:
acb chứng khoán khối ngoại

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