Ngân hàng - Bảo hiểm

LPBank được vinh danh Thương hiệu truyền cảm hứng tại APEA 2026

09:06 | 19/10/2026
(TBTCO) - LPBank được vinh danh Thương hiệu truyền cảm hứng tại Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương (APEA) 2026, ghi nhận hành trình tái định vị thương hiệu, đổi mới sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.
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Tại Lễ trao giải APEA 2026 diễn ra ngày 15/10 tại TP. HCM, LPBank được vinh danh ở hạng mục “Thương hiệu truyền cảm hứng”. Do Enterprise Asia trao tặng, giải thưởng ghi nhận những thương hiệu tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị thiết thực, đáp ứng nhu cầu khách hàng và lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

LPBank được vinh danh Thương hiệu truyền cảm hứng tại APEA 2026
LPBank được vinh danh Thương hiệu truyền cảm hứng tại Giảithưởng Doanh nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương (APEA) 2026, ghi nhận hành trình tái định vị thương hiệu, đổi mới sảnphẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Với LPBank, dấu mốc này phản ánh hành trình chuyển đổi trên nhiều phương diện: từ tái định vị thương hiệu, hiện đại hóa quản trị đến đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và thực hiện trách nhiệm xã hội. Trong đó, công nghệ là động lực quan trọng, nhưng giá trị cốt lõi vẫn nằm ở khả năng giải quyết nhu cầu thực tế và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

AI-first: Đưa công nghệ đến gần hơn với khách hàng

Không dừng lại ở thay đổi diện mạo thương hiệu, LPBank từng bước đổi mới cách thức vận hành và cung cấp dịch vụ theo hướng hiện đại, linh hoạt, lấy khách hàng làm trọng tâm. Việc tái cấu trúc tổ chức, hiện đại hóa quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số được triển khai song hành, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển ngân hàng số.

LPBank được vinh danh Thương hiệu truyền cảm hứng tại APEA 2026
Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thành viên Ban Điều hành LPBank nhận cúp và chứng nhận giải thưởng Thương hiệu truyền cảm hứng

Trong định hướng đó, AI-first được LPBank xác định là hướng đi xuyên suốt, đưa trí tuệ nhân tạo vào phát triển sản phẩm, vận hành và chăm sóc khách hàng. Điển hình là LPBank Plus – ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới ra mắt ngày 28/3/2026, được phát triển theo mô hình “3S”: Simple – Smart – Safe, hướng đến trải nghiệm đơn giản, thông minh và an toàn cho người dùng.

Các tính năng ứng dụng AI giúp khách hàng thực hiện giao dịch thuận tiện hơn trong những tình huống thường ngày. Với Smart Nav, người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm thông tin về người thụ hưởng, lãi suất tiết kiệm, tỷ giá, tính năng dịch vụ hoặc chi nhánh, ATM gần nhất. Trong khi đó, LP Pay – trợ lý AI chuyển tiền – cho phép người dùng nhập hoặc nói yêu cầu, để hệ thống nhận diện ý định và hỗ trợ hoàn tất giao dịch chỉ trong vài giây.

Công nghệ cũng được mở rộng sang hoạt động chăm sóc khách hàng thông qua Lumi – tổng đài đa kênh kết nối hotline, website, Zalo, fanpage và ứng dụng ngân hàng, hỗ trợ 24/7. Hệ thống có khả năng nhận diện giọng nói và khuôn mặt, tự động xử lý khoảng 70–80% yêu cầu phổ biến, đồng thời duy trì mạch hội thoại và chuyển tiếp đến nhân viên khi cần thiết. Theo định hướng phát triển, Lumi sẽ tiếp tục được mở rộng thành Personal AI Banker – trợ lý tài chính cá nhân có khả năng ghi nhớ lịch sử tương tác, thấu hiểu nhu cầu và hỗ trợ khách hàng trong các quyết định tài chính hằng ngày.

Không chỉ phục vụ khách hàng cá nhân, LPBank còn ứng dụng công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh cần quản lý giao dịch và dòng tiền thường xuyên. Giải pháp LocPhat Pay tích hợp thanh toán QR, cập nhật giao dịch theo thời gian thực, theo dõi doanh thu, quản lý nhiều điểm bán và phân quyền người dùng. Việc tập trung dữ liệu giao dịch giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong theo dõi dòng tiền và đối soát.

Từ giao dịch cá nhân đến hoạt động kinh doanh, các giải pháp số cho thấy định hướng của LPBank không chỉ là đưa thêm công nghệ vào dịch vụ ngân hàng, mà còn hướng tới giải quyết những nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách hàng. Đây cũng là cơ sở để Ngân hàng phát huy lợi thế mạng lưới giao dịch rộng khắp, kết hợp năng lực số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại từ đô thị đến nông thôn và vùng sâu, vùng xa.

Lan tỏa giá trị từ kinh doanh đến cộng đồng

Nếu đổi mới công nghệ giúp LPBank nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thì trách nhiệm xã hội là một phương diện quan trọng khác trong hành trình xây dựng thương hiệu. Kiên định với phương châm “Gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh”, Ngân hàng xác định các hoạt động cộng đồng là một trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững, hướng tới tạo dựng giá trị lâu dài cho xã hội.

Sau hơn 18 năm hoạt động và phát triển, tổng giá trị LPBank đóng góp cho cộng đồng đã đạt hàng nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2025, Ngân hàng dành gần 300 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng trên cả nước, tập trung vào giáo dục – khuyến học, thể dục – thể thao và an sinh xã hội.

Trong giai đoạn 2024–2025, LPBank đóng góp 150 tỷ đồng hưởng ứng chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại một số địa phương như Hà Giang, Đắk Lắk và Thái Nguyên, góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Những hoạt động này thể hiện nỗ lực gắn sự phát triển của Ngân hàng với nhu cầu của cộng đồng, đồng thời mở rộng ý nghĩa của thương hiệu vượt ra ngoài các sản phẩm và dịch vụ tài chính.

Cùng với danh hiệu tại APEA 2026, LPBank còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng, bảng xếp hạng trong nước và quốc tế, như Lãnh đạo sáng tạo và chuyển đổi số 2026 dành cho Tổng Giám đốc Vũ Quốc Khánh; Sản phẩm dịch vụ số xuất sắc 2026 dành cho LPBank Plus và LocPhat Pay; Top 6 Ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026; Top 3 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả 2026; Top 6 Ngân hàng TMCP Việt Nam uy tín 2026; Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026; Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2026; cùng danh hiệu Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á ở hạng mục Green Leadership hai năm liên tiếp 2025 và 2026.

Danh hiệu “Thương hiệu truyền cảm hứng” tại APEA 2026 là sự ghi nhận đối với hành trình LPBank kết hợp đổi mới công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Trên hành trình tiếp theo, Ngân hàng tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính và tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng, nền kinh tế và xã hội./.

Tài Tâm
Từ khóa:
LPBank thương hiệu truyền cảm hứng Chuyển đổi số ngân hàng LPBank Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI first Trợ lý AI chuyển tiền LP Pay Tổng đài đa kênh Lumi

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